Star Wars Jedi 3 – Diskussionen um Release-Fenster 2026 und Entwicklung

Star Wars Jedi 3 sorgt schon jetzt für Diskussionen, obwohl Respawn Entertainment und Publisher EA bislang kein offizielles Release-Datum genannt haben. Der dritte Teil soll die Story rund um Cal Kestis abschließen, die mit Star Wars Jedi: Fallen Order startete und in Star Wars Jedi: Survivor fortgeführt wurde. Genau dieser Abschluss ist es, der die Community gerade spaltet: Kommt das Finale schneller als gedacht oder dauert es noch deutlich länger?

Auslöser der aktuellen Debatte ist ein Hinweis aus dem Umfeld des Kinda Funny Gamescast. Moderator Tim Gettys ließ in einer Folge durchblicken, er habe Dinge gehört, die auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 hindeuten könnten. Gleichzeitig schob er nach, dass es keineswegs sicher sei, ob es tatsächlich dazu kommt.

Gerüchteküche und Release-Timing

Warum halten viele ein Release-Fenster 2026 für realistisch? Ein großer Teil der Argumentation ist schlicht Timeline-Mathematik: Star Wars Jedi: Survivor erschien im April 2023, und der Abstand zwischen Fallen Order und Survivor lag bei etwa dreieinhalb Jahren. Rechnet man dieses Muster weiter, landet man automatisch bei einem Zeitraum um Spätsommer bis Ende 2026.

Das wirkt für viele Fans nachvollziehbar, zumal Trilogien mit fortlaufender Story oft relativ gleichmäßige Entwicklungszyklen haben. Wenn Engine, Animationen, Grundgerüst der Steuerung und ein Teil der Assets wiederverwendet werden, kann das die Produktion beschleunigen, auch wenn das neue Spiel inhaltlich größer ausfällt.

Welche Rolle spielen die Aussagen von Tim Gettys? Der Hint aus dem Gamescast wird von einigen als starkes Indiz gelesen, von anderen eher als klassisches Gerücht ohne belastbare Substanz. Gettys selbst relativierte später auf X, dass er keineswegs eine feste Veröffentlichung für 2026 bestätigt habe.

Was ein früher Release erschweren könnte

Welche Gerüchte könnten die Entwicklung von Star Wars Jedi 3 verlängern? Ein hartnäckiger Punkt ist die Spekulation, dass der dritte Teil deutlich weniger linear werden könnte. Im Raum steht non-lineares Gameplay, also eine Open-World oder zumindest offenere Strukturen als in den eher klar geführten Levels der ersten beiden Teile.

Ein solches Konzept wäre ein echter Scope-Sprung. Offene Welten brauchen nicht nur mehr Content, sondern auch mehr Systemtiefe, Quest-Struktur, Performance-Optimierung und eine stabilere technische Basis, damit die Erfahrung am Ende rund läuft. Genau deshalb rechnen manche damit, dass ein gleichmäßiger Zeitplan diesmal nicht aufgeht.

Wie wichtig ist der Director-Wechsel bei Respawn? Zusätzlich wird immer wieder der Abgang von Director Stig Asmussen im Jahr 2023 genannt. Auch wenn der Wechsel früh in der Entwicklung passiert sein dürfte, bleibt es ein Faktor, den viele in ihre Erwartungen einpreisen, weil kreative Neuausrichtung und Umstrukturierungen grundsätzlich Zeit kosten können.

So gespalten reagiert die Community

Wie fallen die Reaktionen auf ein mögliches Release in 2026 aus? Auf Reddit und in anderen Community-Ecken gehen die Meinungen auseinander. Ein Teil der Fans reagiert gelassen bis optimistisch und freut sich auf neue Gameplay-Ideen und den Story-Abschluss. Andere winken ab und rechnen höchstens mit einer Ankündigung, aber nicht mit einem Release im selben Zeitraum.

Vielleicht gibt es eine Ankündigung, aber das erscheint mir nicht wie ein Spiel, das dieses Jahr wirklich rauskommt.

Welche Sorge taucht in Diskussionen immer wieder auf? Mehrere Stimmen verweisen auf ein potenzielles Terminproblem: Grand Theft Auto 6 soll weiterhin für November 2026 geplant sein. Sollte Star Wars Jedi 3 in ein ähnliches Zeitfenster rutschen, könnte das zum echten Aufmerksamkeitskampf werden, schlicht weil GTA 6 extrem viel Medien- und Community-Fokus bindet.

Warum wollen manche Fans das Spiel trotz Hype nicht direkt kaufen? Ein weiterer Punkt ist das Launch-Trauma rund um Star Wars Jedi: Survivor. Der zweite Teil hatte zum Release spürbare Performance-Probleme, und bestimmte Verbesserungen kamen erst über spätere Updates. Entsprechend gibt es Stimmen, die sich vorgenommen haben, beim nächsten Teil nicht sofort zuzuschlagen, sondern die ersten Monate abzuwarten.

Nach dem holprigen Start von Survivor habe ich mir geschworen, ein neues Jedi-Spiel im ersten Jahr nicht anzufassen.

Was als Nächstes entscheidend wird

Woran wird sich ablesen lassen, ob Star Wars Jedi 3 wirklich 2026 kommt? Am Ende hängt vieles daran, wann Respawn und EA überhaupt in die Kommunikation gehen, etwa mit einem ersten Teaser, einem offiziellen Titel oder einem klaren Release-Zeitfenster. Bis dahin bleibt die Debatte ein Mix aus plausibler Zeitrechnung, Gerüchten rund um den Umfang und dem Wunsch vieler Fans, dass der Abschluss technisch sauberer startet als Survivor.

Wie seht ihr das: Würdet ihr Star Wars Jedi 3 lieber so früh wie möglich spielen, oder ist euch ein späteres Release lieber, wenn dafür Performance und Feinschliff stimmen? Schreibt es gerne in die Kommentare.