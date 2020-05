Wie Bespin Bulletin, ein ausgezeichnetes Star Wars-Outlet nun berichtet, soll sich Star Wars Jedi: Fallen Order 2 bereits seit der Fertigstellung des ersten Teils in Entwicklung befinden. Der Release-Zeitraum soll jedoch nicht auf 2021 fallen, sondern viel mehr in 2022 liegen. So wären wir noch rund zwei Jahre vom Sequel entfernt.

Mehr Informationen gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, außer dass sich das Spiel bei Respawn Entertainment in Entwicklung befinden müsste, wenn es denn entwickelt wird.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 in Entwicklung, bestätigen mehrere Quellen

Am Ende ist dies jedoch nicht das erste Mal, dass wir von „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ hören, das sich potenziell in Entwicklung befinden könnte.

Vor einiger Zeit gab es bereits eine Jobausschreibung bei Respawn, die mehr oder weniger ziemlich eindeutig vom Sequel handelte. Zudem gab es im Februar 2020 noch einen Bericht eines glaubwürdigen Brancheninsiders. Hier wurde ebenfalls bestätigt, dass der nächste Teil auf dem Weg sei.

Davon ab hat Respawn in einem Interview zum Release des ersten Teils erklärt, dass sie einen zweiten Teil produzieren würden, wenn der erste ein Erfolg würde. Bekanntermaßen ist dies eingetreten. Der Titel wurde gleichermaßen von Spielern und Fachpresse gefeiert.

So oder so gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine offiziellen Informationen von EA, dass das Spiel in Entwicklung ist. Unklar ist zudem, ob es bei einem Release-Termin in 2022 bleiben würde, wenn das Spiel bereits entwickelt wird. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurden in jüngster Vergangenheit zahlreiche Produktionen und Release-Termine verschoben. So hat The Last of Us 2 erst kürzlich ein finales Release-Datum erhalten.