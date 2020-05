The Mandalorian Staffel 3 des Serienhits bereits für Disney+ in Arbeit

Baby Yoda Monopoly kommt, schon jetzt vorbestellen! – May the 4th

Der Prototyp basiert auf das Design von Joe Johnston. Es sollte eine mandalorianische Rüstung mit weißer Farbe werden. Es ist also eine Vorabversion, bevor es zur finalen Rüstung des bekannten, farbigen Kopfgeldjägers kam. Hier könnt ihr das Kostüm live in Aktion sehen:

The Black Series Boba Fett (Prototyp Armor) ist ein elektronischer Helm, der auf den Prototyp Super Stormtrooper von Boba Fett basiert. Diesen gab es erstmals 1978 zu sehen. Und ja, ihr habt richtig gehört. Boba Fett sollte ursprünglich so etwas wie ein Super-Stormtrooper werden. Doch dies geschah bekanntermaßen nicht.

Bereits vor dem Star Wars -Feiertag „Star Wars Day 2020“, der am 4. Mai 2020 stattfindet, gibt es jetzt einen Blick auf das neue Merch. Im Rahmen der Merch-Reihe The Black Series erscheint ein brandneuer Helm. Und zwar der Boba Fett-Helm in der Prototyp-Ausführung!

