Baby Yoda erwacht als selbstgebauter Animatronic zum Leben

Als Zuschauer von The Mandalorian zum ersten Mal Baby Yoda erblickten, war es um die meisten schnell Geschehen. Das als The Child bekannte Wesen, das Jedimeister Yoda zum Verwechseln ähnlich sieht, wurde deshalb schnell zum Highlight der „Star Wars“-Serie, die noch in diesem Jahr mit einer 2. Staffel auf dem Streamingdienst Disney Plus fortgesetzt werden soll.

Das Bedürfnis den kleinen Grünen nun einmal fest zu drücken oder zumindest irgendwie nach Hause zu holen, erfüllen sich nun viele, indem das passende Plüschtier besorgt wird. Der ehemalige „Mythbuster“-Star Grant Imahara geht jedoch noch einen Schritt weiter und baut direkt ein eigenes Animatronic von Baby Yoda.

Baby Yoda erhält Waffeleisen-Preis für die süßesten Waffeln der Galaxie

Baby Yoda als Animatronic

Wer „Mythbusters” nicht kennen sollte: Die Serie wurde bis 2016 ganz 13 Jahre lange ausgestrahlt und machte es sich zur Aufgabe urbane Mythen aufzudecken, indem verschiedene Experten im Rahmen von Experimenten und unter Zuhilfenahme moderner Technik entsprechende Mythen mehr oder weniger nachstellten, um sie auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen.

Grant Imahara zählte hierbei zum Bauteam, das zum Erstellen von einigen technischen Konstruktionen und Robotern verantwortlich war. Ebendieser gelernte Elektrotechniker und Modellbauer hat sich nun an ein neues, privates Projekt gewagt, das er am gestrigen Tag mit der Öffentlichkeit teilte: Ein animatronisches Baby Yoda.

Pleased to present my newest creation: a fully animatronic Baby Yoda. Special thx to @SaltiestHime for silicone skin/paint/hair, @thelindsayjane for the coat and Project 842 for the digital model. Touring children’s hospitals starting in April! #BabyYoda #TheMandalorian #Starwars pic.twitter.com/XsDqGtEHt6 — Grant Imahara (@grantimahara) March 6, 2020

Wer nicht weiß was Animatronics sind, der sollte sich einfach an eine Zeit vor CGI und Special Effects erinnern, in der man beispielsweise für E.T. oder die Dinosaurier aus Jurassic Park noch eine mechanische, elektronisch steuerbare Puppe benötigte. Nur so konnte man Wesen in Filmen, Serien oder auch Freizeitparks entsprechend zum Leben erwecken.

Auch Baby Yoda wurde jetzt in die Form einer solchen animatronischen Puppe gebracht, die in dem von Imahara gezeigten Clip außerordentlich glücklich über einen Chicken Nugget zu sein scheint. Die durch eine Software hervorgerufene freudige Reaktion geht wohl auf die „Chicken Nuggies“-Memes zurück, die sich um Baby Yoda gebildet haben.

Tatsächlich sieht der animatronische Baby Yoda dem Geschöpf aus „The Mandalorian“ wirklich ähnlich und auch die Bewegungen und Gesichtsausdrücke scheinen hervorragend getroffen worden zu sein. Und das Ganze dient sogar einem guten Zweck, denn ab April soll der Kleine auf Tour gehen und Kinderkrankenhäuser besuchen. Wir sind uns sicher, damit werden so einige Augen zum Leuchten gebracht werden!

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Disney Plus handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.