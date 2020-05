Noch bevor der Feiertag im Star Wars-Universum „May the 4th be with You“ am 4. Mai beginnt, gibt es schon jetzt die ersten News zu Baby Yoda und Co! Den Anfang macht ein offizielles Monopoly-Spiel zu Baby Yoda, das in der Serie als The Child bezeichnet wird.

Das Monopoly-Brettspiel lehnt sich direkt an die Serie The Mandalorian auf Disney Plus an. Die Spielfiguren umfassen verschiedene Ausführungen des Yoda-ähnlichen Kindes, das jeweils unterschiedlich aussieht.

Wichtig: Ihr könnt das Brettspiel hier ab sofort vorbestellen und es euch entspannt nach Hause liefern lassen!

Baby Yoda erhält eigenes Monopoly-Brettspiel

Auf Abenteuerreisen in der weit, weit entfernten Galaxis werden die Spieler hier von einem Versteck zum nächsten geschickt, die in Gemeinschaftshäuser umgewandelt werden können, während Gegenstände zum Kauf bereitstehen.

© Disney/Hasbro

Das Spiel ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet und ist für 2 bis 4 Spieler gedacht. Diese Edition von Monopoly kostet lediglich 24,99 Euro. Es enthält folgende Dreingaben:

18 Titel-Karten

4 Spielfiguren

16 Kopfgeld-Karten

16 Camtono-Karten

32 Verstecke

12 Häuser

2x Würfel

Ein Geldpaket mit Credits

Anleitung fürs Spiel

Das Produkt wird ab dem 30. Oktober 2020 verschickt. Falls ihr gespannt seid auf weitere Neuerungen, dann solltet ihr den 4. Mai 2020 keinesfalls verpassen. Hier werden voraussichtlich noch mehr Spielzeug und weitere Merchandise-Produkte zum Franchise angekündigt. Schaut regelmäßig auf PlayCentral.de vorbei, um nichts zu verpassen!

