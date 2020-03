Es ist vollbracht: Die letzte Klappe zu den neuen Folgen von Star Wars: The Mandalorian ist gefallen. Serienmacher Jon Favreau feiert den letzten Drehtag der äußerst erfolgreichen neuen Serie auf Disney Plus mit einem Bild von der letzten Klappe, gepostet vom Kameramann Baz Idione auf Instagram.

Wenige Tage zuvor hatten sich bereits einige Hauptdarsteller, wie Pedro Pascal als Kopfgeldjäger und Titelheld, nebst Giancarlo Esposito und Gina Carano offiziell vom Film-Set verabschiedet.

Dreht Clone Wars-Macher Dave Filoni das Finale der 2. Staffel?

Ein genauer Blick auf die abgebildete Schlussklappe zeigt außerdem, dass Regisseur Dave Filoni die Szene inszenierte. Der Filmemacher ist vor allem für seine erfolgreichen Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars Rebels bekannt.

Für die erste Realserie im „Star Wars“-Universum durfte er schon bei der ersten Staffel Regie führen. Nun scheint es so, als ob er auch die finale Folge von Staffel 2 gedreht hat. Bestätigt ist das aber noch nicht. Details zur Handlung unterliegen weiterhin strengster Geheimhaltung.

Wann wir die neuen Folgen zu sehen bekommen, steht auch schon fest: Disney Plus hat bereits frühzeitig einen Release-Termin für „The Mandalorian“ Staffel 2 für diesen Oktober angekündigt. So bleibt Favreau und seinem Team ein halbes Jahr Zeit für die Fertigstellung der neuen Folgen.

Star Wars: The Mandalorian entstand mit Unreal Engine von Epic Games

The Mandalorian ab März auf Disney Plus in Deutschland

Zuvor dürfen wir in Deutschland am 24. März zum Launch des neuen Streaming-Dienstes Disney Plus endlich offiziell die 1. Staffel von The Mandalorian sehen. Die erste Folge gibt es zusätzlich vorab und kostenlos auf dem TV-Sender ProSieben am Sonntag, den 22. März um 20:15 Uhr.

Star Wars: The Mandalorian feiert Premiere im TV, noch vor Start auf Disney Plus

Schon jetzt feiert die Serie einen riesigen Erfolg, was nicht zuletzt auch am neuen Publikumsliebling Baby Yoda (alias „The Child“) liegt, das die Herzen der Fans im Sturm eroberte und aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken ist. Inzwischen hat Disney eine Vielzahl an Merchandising-Produkte rund um Baby Yoda angekündigt.

Neben der Serie selbst sprach sich Disney-Chef Bob Iger bereits für mögliche Spin-offs aus. Ins Details wollte er aus verständlichen Gründen aber noch nicht gehen. Inzwischen ist ein deutscher Trailer zur Serie eingetroffen, den ihr hier sehen könnt: