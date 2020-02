Am 21. Februar wird die beliebte Animationsserie Star Wars: The Clone Wars mit der langerwarteten finalen Staffel 7 auf Disney Plus fortgesetzt. Darin findet die Geschichte mit Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Ahsoka Tano während der Klonkriege ihren Abschluss.

Disney hat jetzt ein neues Video als Premieren-Clip veröffentlicht, das eine kurze Vorschau auf die erste Folge der 7. Staffel wirft. Diese trägt den Titel „The Bad Batch“ und stellt die sogenannten Bad Batch vor. Dabei handelt es sich um die bekannte Elite-Einheit Clone Force 99, eine Art Super-Soldaten, die im Rahmen der Klonkriege von den Kaminoaner erschaffen wurden. Die vier genetisch abweichenden Klonkriegern sind für ihre unkonventionellen Methoden bekannt.

Neue Story-Details mit Captain Rex und den Bad Batch

Gleichzeitig wurden auch konkrete Details zur Handlung der finalen Staffel von „Star Wars: The Clone Wars“ enthüllt:

„Es ist das Ende der Klonkriege. Die dunklen Kräfte haben große Macht eingesetzt, um die Republik in das galaktische Imperium zu verwandeln. Mit der Republik auf verlorenem Posten fürchtet Captain Rex, dass die Separatisten gestohlene Daten nutzen, um jeden Schritt der großen Armee vorhersagen zu können. Als die Gefahr einer Niederlage droht, arbeitet der Captain mit der experimentellen Clone Force 99 zusammen, die auch als Bad Batch bekannt ist. Gemeinsam begeben sie sich hinter den feindlichen Linien auf eine Mission mit hohem Risiko, um die Wahrheit hinter den Siegen der Separatisten aufzudecken.“

Die Animationsserie Clone Wars von Dave Falloni entstand im Jahr 2008 noch unter George Lucas. Nach dem Verkauf von Lucasfilm an Disney wurde die Serie zu Gunsten des Nachfolgers Star Wars Rebels, ebenfalls von Dave Filoni, kurzerhand nach 6 Staffeln beendet. Sehr zum Leidwesen vieler Fans wiesen die letzten Folgen einige noch offene Handlungsstränge auf. Das soll die späte 7. Staffel nun ändern.

Die Serie ist zeitlich zwischen den Kinofilmen „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ und „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ angesiedelt. Disney hat bereits eine Übersicht der 20 wichtigsten Episoden veröffentlicht, die sich Fans vor dem Start der 7. Staffel noch einmal ansehen sollten. Wir müssen uns leider noch bis Ende März gedulden, erst dann ist der neue Streaming-Dienst Disney Plus in Deutschland erhältlich.