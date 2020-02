Langsam füllen sich die Verkaufsregale mit ersten Merchandise-Produkten zu Disneys Serienhit Star Wars: The Mandalorian. Auf der New York Toy Fair 2020 stellen am Wochenende die verschiedensten Hersteller ihre neuesten Produkte vor, dazu gehört auch eine neue Baby Yoda-Puppe, die den bisher angekündigten Sammlerfiguren einiges voraus hat.

Star Wars: The Mandalorian: Baby Yoda als lebensgroße Figur angekündigt

Sprechende Baby Yoda-Puppe angekündigt

Der Hype um Baby Yoda ist auch nach der 1. Staffel der „Star Wars“-Serie weiterhin ungebrochen. Es gibt kaum jemanden, der sich nicht für den kleinen liebenswerten Kerl begeistern kann. Und auch wenn Disney und diverse Hersteller mit der Lieferung nicht nachkommen, wächst das Angebot der Sammler-Figuren unaufhörlich weiter.

Jetzt kommt erstmals eine Baby Yoda-Puppe dazu, die sich nicht nur bewegen kann. Als wohl erste Figur kann The Child Animatronic Plush von Hasbro auch sprechen. In der Good Morning America Show wurde die kleine Puppe schon vorab den Zuschauern vorgestellt.

Lego-Set mit dem Razor Crest und Baby Yoda

Gleichzeitig kündigt Lego einen neuen Bausatz zur TV-Serie „The Mandalorian“ an. Im Rahmen der populären „Star Wars“-Reihe erscheint demnächst ein Bausatz mit dem Razor Crest*. Enthalten sind auch kleine Mini-Figuren von dem Kopfgeldjäger, Greef Karga, IG-11, Scout Trooper und natürlich Baby Yoda.

Der Lego-Bausatz #75292 LEGO Star Wars Razor Crest umfasst 1.023 Teile und soll 129,99 Euro kosten. Release-Termin ist für Anfang September geplant. Ein paar Wochen zuvor erscheint im August #75317 LEGO BrickHeadz mit den Figuren Mandalorianer und Baby Yoda mit 295 Teilen für 19,99 Euro.

Star Wars: The Mandalorian: Raumschiff Razor Crest mit LEGO nachgebaut

Fans und Sammler konnen das Lego-Set ebenso wie alle anderen angekündigten Merchandise-Produkte bereits vorbestellen. Viele davon erscheinen aber erst im Sommer oder Herbst.

LEGO hat gerade das Set Star Wars 75292: Razor Crest mit "The Child" Figur zu The Mandalorian vorgestellt! Es kann bereits jetzt mit ungewöhnlich langer Wartezeit vorbestellt werden. #legonews #legostarwars #themandalorian https://t.co/nAubRnrrvS — StoneWars.de (@StoneWarsDE) February 20, 2020

Aaaaah ist das niedlich!! Das erste Bild von einem neuen LEGO BrickHeadz Doppelpack zu "The Mandalorian" und "The Child" ist aufgetaucht! Wir haben im Blog das Bild und alle Infos für euch! #LEGOStarWars #TheMandalorian #TheChild #BabyYoda https://t.co/YHlt68qMao — StoneWars.de (@StoneWarsDE) February 15, 2020

Brettspiele mit Baby Yoda

Für einen Familien-Spieleabend gibt es in Zukunft zudem erste Brettspiele zu „The Mandalorian“, wie etwa eine US-Version des klassischen „Mensch ärgere dich nicht“-Spiels, in den USA als Trouble bekannt. Neben der US-Spielemesse werden künftig sicherlich noch viele weitere Merchandise-Produkte zum Serienhit vorgestellt.

Währenddessen fiebern deutsche Zuschauer dem Serienstart am 24. März zum Launch von Disney Plus in Deutschland entgegen. Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit und für diesen Herbst angekündigt.