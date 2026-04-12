Leak zeigt sieben neue LEGO-Minecraft-Sets für Sommer 2026 mit Setnummern

Im Netz sind neue Katalogbilder aufgetaucht, die gleich mehrere bislang unangekündigte LEGO–Minecraft-Sets für 2026 zeigen. Zu sehen sind insgesamt sieben Modelle, die offenbar zu einer größeren Sommerwelle gehören und bekannte Minecraft-Mobs sowie ikonische Szenen als Bau- und Display-Sets abdecken.

Besonders spannend: Die geleakten Motive passen zu früheren Insider-Angaben, die schon seit Ende 2025 immer wieder kursierten. Neben den Bildern stehen diesmal auch konkrete Setnummern im Raum, wodurch die Liste deutlich greifbarer wirkt als bei reinen Textleaks.

LEGO Minecraft ist seit 2013 am Start und hat in den vergangenen 13 Jahren eine riesige Bandbreite an Sets hervorgebracht. Stand Mitte April 2026 sind laut LEGO-Webseite 29 Minecraft-Sets verfügbar, darunter neun Neuheiten, die bereits Anfang 2026 erschienen sind.

Die geleakten Sets der Sommerwelle 2026

Welche neuen LEGO-Minecraft-Sets wurden in den Bildern gesichtet? Auf den Katalogseiten sind sechs neue Produkte mit den Setnummern 21592 bis 21597 zu erkennen. Kurz darauf tauchte zusätzlich noch ein Bild zum bereits zuvor genannten Set 21582 auf, das ebenfalls zur zweiten Jahreshälfte gehören soll.

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Aus früheren Leaks sind zu den sichtbaren Setnummern bereits Namen bekannt, die jetzt mit den Katalogbildern zusammenpassen. Dazu gehören auch große Fan-Lieblinge wie der Enderdrache oder ein baubarer Skelett-Charakter.

21582 Chicken Jockey

Chicken Jockey 21592 Chicken Rider Desert Attack

Chicken Rider Desert Attack 21593 Surviving The First Night

Surviving The First Night 21594 The Skeleton

The Skeleton 21595 The Ender Dragon

The Ender Dragon 21596 The Evoker Attacks The Village

The Evoker Attacks The Village 21597 Ghast Station

Preise, Umfang und Release-Fenster

Wann sollen die Sets erscheinen und wie groß werden sie? Die zweite Minecraft-Welle 2026 soll sich laut den kursierenden Informationen über den August 2026 verteilen. Für mehrere Sets werden dabei nicht nur Namen, sondern auch Teilezahlen und Preisregionen genannt.

Wichtig für deutsche Fans: Offizielle Euro-Preise sind bislang nicht genannt. In den bisherigen Angaben werden Summen geführt, die auf typische LEGO-Preisstaffelungen hindeuten, aber vor einem finalen Deutschlandpreis stehen üblicherweise noch Umrechnung, Rundung und regionale Anpassungen an.

Set Teile (laut Leak) Preis (noch ohne offizielle Euro-Angabe) Release-Fenster 21582 Chicken Jockey 344 genannt: 29,99 US-Dollar August 2026 21592 Chicken Rider Desert Attack 428 genannt: 24,99 US-Dollar Sommer 2026 21593 Surviving The First Night 301 genannt: 29,99 US-Dollar Sommer 2026 21594 The Skeleton 502 genannt: 44,99 US-Dollar Sommer 2026 21595 The Ender Dragon 710 genannt: 59,99 US-Dollar Sommer 2026 21596 The Evoker Attacks The Village 607 genannt: 89,99 US-Dollar Sommer 2026 21597 Ghast Station 754 genannt: 99,99 US-Dollar Sommer 2026

Welche weiteren Sets stehen für die zweite Jahreshälfte im Raum? Zusätzlich zu den sieben nun bebilderten Produkten sollen zwei weitere Sets zur zweiten 2026-Welle gehören: 21598 Underwater Adventure sowie ein bislang namenloses Set mit der Nummer 21591.

21591 Name unbekannt, genannt: 438 Teile, genannt: 54,99 US-Dollar, Release noch offen

Name unbekannt, genannt: 438 Teile, genannt: 54,99 US-Dollar, Release noch offen 21598 Underwater Adventure, weitere Daten noch offen

Was der Leak für Sammler und Minecraft-Fans bedeutet

Warum ist diese Bilderrunde für LEGO-Minecraft so interessant? Weil sie eine ungewöhnlich breite Mischung aus Display-tauglichen Kreaturen und szenischen Sets nahelegt. Ein baubarer Enderdrache und ein eigenständiges Skelett-Modell zielen klar auf Fans, die gern Charaktere in den Vordergrund stellen, während Themen wie Surviving The First Night eher das typische Minecraft-Gefühl eines ersten Bases und der Nachtgefahr abbilden.

Wenn sich das Release-Fenster im August 2026 bestätigt, dürfte das die bisherige Jahresstruktur gut ergänzen: Anfang 2026 sind bereits mehrere Sets erschienen, und die zweite Welle würde den Nachschub für den Spätsommer sichern.

Welche der geleakten LEGO-Minecraft-Neuheiten reizt dich am meisten, und auf welchen Mob oder welches Biom hoffst du 2026 noch? Schreib es gern in die Kommentare.