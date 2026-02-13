Resident Evil Requiem gratis auf Steam – NVIDIA Aktion für RTX-50-Käufe

Wer sowieso mit einem Hardware-Upgrade liebäugelt, kann sich kurz vor dem Release von Resident Evil Requiem einen handfesten Bonus sichern: Capcoms nächster Hauptteil der Survival-Horror-Reihe ist über eine neue Promo-Aktion schon vor dem Launch als Gratis-Code abgreifbar. Das Angebot richtet sich dabei an PC-Fans, die auf Steam unterwegs sind.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2. Während die Vorfreude auf den Trip zurück nach Raccoon City steigt, dürfte die Aktion für viele der letzte Anstoß sein, den eigenen Rechner rechtzeitig fit für die Release-Nacht zu machen.

Rückkehr nach Raccoon City

Worum geht es in Resident Evil Requiem? In Requiem kehrt die Reihe laut Synopsis in die legendäre Stadt des Unglücks zurück: Raccoon City, einst US-amerikanische Kleinstadt im Mittleren Westen und früherer Hauptsitz des Pharmakonzerns Umbrella. Der Ausbruch von 1998 und die darauffolgende, vertuschte Sterilisations-Operation der Regierung bilden den düsteren Hintergrund für das neue Kapitel.

Kehrt erneut in die Stadt des Desasters und der Verzweiflung zurück. Eine US-amerikanische Stadt im Mittleren Westen und ehemaliger Hauptsitz des globalen Pharmakonzerns Umbrella. Angesichts des Zombie-Ausbruchs 1998 genehmigte die Regierung eine Sterilisations-Operation, einen Raketenangriff auf die Stadt, um die Lage schnell unter Kontrolle zu bringen. Doch das wurde umgehend vertuscht.

Besonders spannend: Für einen Mainline-Eintrag geht es erzählerisch zurück an einen Ort, den Fans seit Jahrzehnten mit den Wurzeln des Franchise verbinden. In ersten Eindrücken und Trailern steht vor allem die Horror-Atmosphäre im Vordergrund, die Requiem zum potenziell furchteinflößendsten Serienteil machen könnte.

Welche Figuren stehen im Mittelpunkt? Mit Leon S. Kennedy ist ein bekanntes Gesicht dabei, das nach den Ereignissen rund um Raccoon City längst nicht mehr der Rookie von damals ist. Gleichzeitig führt Capcom mit Grace Ashcroft eine neue Figur ein: eine junge FBI-Agentin, die einem rätselhaften Fall am Ursprung des T-Virus nachgeht. Sie ist zudem die Tochter von Alyssa Ashcroft aus Resident Evil Outbreak.

Steam-Code als Hardware-Bonus

Wie bekommt man Resident Evil Requiem kostenlos? Das Angebot läuft seit dem 10. Februar 2026 und ist an bestimmte NVIDIA-Käufe gebunden. Wer eine qualifizierte GeForce-RTX-50-Series-Grafikkarte oder einen passenden Laptop beziehungsweise Desktop-PC mit entsprechender Hardware kauft, kann sich eine kostenlose digitale Steam-Version von Resident Evil Requiem sichern.

Nach dem Kauf gibt es Anweisungen zur Einlösung des Codes über die NVIDIA-App. Ziel ist klar: den Key rechtzeitig vor dem 27. Februar 2026 im Account zu haben, damit ihr zum Launch direkt startklar seid.

Für wen lohnt sich die Aktion wirklich? Unterm Strich ist das kein klassisches Gratisgeschenk für alle, sondern ein Bonus für alle, die ohnehin ein Upgrade planen. Wenn ihr bereits mit einer neuen GPU oder einem neuen System geliebäugelt habt, kann der Steam-Code den Gesamtdeal spürbar attraktiver machen, gerade wenn Requiem sowieso fest auf eurer Einkaufsliste stand.

DLSS 4 als PC-Trumpf zum Launch

Warum könnte die PC-Version die beste Version sein? NVIDIA verweist in Vergleichsmaterial auf Features wie DLSS 4 Multi Frame Generation und Super Resolution. Auf kompatibler Hardware soll Resident Evil Requiem damit nicht nur deutlich flüssiger laufen, sondern auch optisch besonders stark aussehen.

Für PC-Fans bedeutet das vor allem: Wer ohnehin mit hohen Einstellungen, hoher Bildrate und modernen Upscaling-Techniken spielen will, bekommt mit einem passenden RTX-50-System eine Version, die sich zum Release technisch richtig austoben kann.

Alle wichtigen Daten auf einen Blick

Welche Termine und Plattformen sind wichtig? Damit ihr nicht lange suchen müsst, hier die Kerninfos kompakt:

Thema Info Release 27. Februar 2026 Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 Gratis-Aktion aktiv seit 10. Februar 2026 Gratis-Version Digitaler Steam-Code Voraussetzung Qualifizierte GeForce-RTX-50-Series-Grafikkarte oder qualifizierter Laptop/Desktop-PC Einlösung Über die NVIDIA-App nach qualifizierendem Kauf

Plant ihr ein PC-Upgrade für Resident Evil Requiem oder holt ihr euch das Spiel lieber auf Konsole?