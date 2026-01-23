ARC Raiders enthüllt neue Roadmap – Matchmaking-Update ab Januar 2026

Embark Studios hat die erste offizielle Roadmap für ARC Raiders im Jahr 2026 enthüllt und gibt damit einen spannenden Ausblick auf die kommenden Monate. Der dystopische Extraction-Shooter, der seit seinem Release am 30. Oktober 2025 mehr als 12 Millionen Mal verkauft wurde, bleibt damit weiter auf Erfolgskurs. Zwischen Januar und April 2026 erwarten dich neue Inhalte, Gameplay-Verbesserungen und sogar ein neues Matchmaking-System, das das Spielgefühl grundlegend verändern könnte.

Neues Matchmaking für Veteranen

Was steckt hinter dem neuen Matchmaking-System? Im Januar 2026 soll ein Update erscheinen, das eine neue Matchmaking-Option für Spieler ab Level 40 einführt. Diese Änderung richtet sich gezielt an erfahrene Nutzer, die auf besonders lukrative Beute und anspruchsvolle Raids hoffen. Laut Embark Studios könnte dies die lang gewünschte High-Risk-/High-Reward-Komponente ins Spiel bringen.

Zusätzlich wird das Januar-Update noch ein neues Spielerprojekt sowie eine neue Kartenbedingung enthalten. Konkrete Inhalte wurden zwar noch nicht genannt, doch die Community spekuliert bereits über neue taktische Herausforderungen im PvPvE-Modus.

Februar-Update: Shrouded Sky

Welche Inhalte bringt das Februar-Update? Im Februar 2026 erscheint das Update Shrouded Sky, das eine Vielzahl neuer Inhalte liefern soll. Darunter befinden sich:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Eine neue Kartenbedingung

Ein neuer ARC-Gegner

Ein weiteres Spielerprojekt

Ein neuer Raider-Deck

Ein Karten-Update

Ein zweites Expeditionsfenster

Auch hier hält sich Embark mit Details zurück, doch gerade der neue ARC-Gegner sorgt bereits für Diskussionen. Wird hier ein völlig neuer Feindtyp eingeführt?

März bringt Flashpoint-Update

Was erwartet dich im März? Das März-Update mit dem Titel Flashpoint setzt die Inhalte aus Februar fort. Geplant sind weitere Kartenbedingungen, zusätzliche ARC-Gegner sowie neue Spielerprojekte. Damit baut Embark die taktische Tiefe des Spiels weiter aus und sorgt für frischen Wind im Endgame.

April-Highlight: Riven Tides

Was macht Riven Tides zum Highlight der Roadmap? Im April 2026 erscheint das bisher größte Update mit dem Namen Riven Tides. Dieses Update bringt eine völlig neue Karte und einen besonders mächtigen ARC-Gegner ins Spiel. Die Community vermutet, dass es sich dabei um den sogenannten Emperor handelt, eine überdimensionale Maschine, die sich laut Lore langsam auf das Zentrum der Region zubewegt.

Die neue Karte trägt laut Fan-Spekulationen den Namen Volcano Rise und soll sich rund um einen aktiven Vulkan drehen – eine spannende Kulisse für riskante Raids im PvPvE-Stil.

Weitere Inhalte und Community-Wünsche

Welche weiteren Features sind geplant? Neben den großen Updates kündigt Embark Studios auch neue Quests, kosmetische Items und Quality-of-Life-Verbesserungen an. Besonders häufig wird in der Community ein Loadout-Speichersystem gewünscht, mit dem sich Ausrüstungen schneller zusammenstellen lassen. Ein Entwickler gab bereits zu, oft auf Standard-Loadouts zurückzugreifen, weil das aktuelle System zu zeitaufwendig sei.

Auch neue Gegnertypen, Kartenmodifikationen und Items sind laut Roadmap fest eingeplant. Damit bleibt ARC Raiders nicht nur inhaltlich frisch, sondern geht auch gezielt auf Community-Feedback ein.

Ein starkes Jahr für ARC Raiders

Warum lohnt sich der Blick auf die Roadmap? Mit dem neuen Matchmaking-System, dynamischen Kartenbedingungen und mächtigen neuen Gegnern verspricht 2026 ein spannendes Jahr für alle, die sich in die postapokalyptische Welt von ARC Raiders stürzen. Das Spiel, das auf der Unreal Engine 5 basiert und in einer zerstörten Version Italiens spielt, begeistert durch seine Mischung aus PvE, PvP und taktischem Ressourcenmanagement.

Wenn du also zu den Millionen gehörst, die regelmäßig Topside gehen, kannst du dich auf einige herausfordernde Monate freuen.

Wie findest du die angekündigten Inhalte der Roadmap? Welche Features fehlen dir noch? Verrate es uns in den Kommentaren!