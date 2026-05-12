Zu Far Cry 7 gibt es den nächsten größeren Leak. Diesmal sorgt kein Screenshot oder Gameplay-Ausschnitt für Gesprächsstoff, sondern ein angeblich geleaktes Audio-Fragment, das eine alte und durchaus kontroverse Theorie erneut befeuert.

Der bekannte Ubisoft-Leaker „Rogue“ hat in den sozialen Netzwerken einen rund einminütigen Audioclip veröffentlicht, der laut eigener Aussage direkt aus Far Cry 7 stammen soll. Besonders auffällig dabei: Im Hintergrund sind permanent laute Uhr- und Tickgeräusche zu hören, die im Verlauf des Clips immer intensiver werden.

Viele Fans sehen darin nun einen weiteren Hinweis darauf, dass Ubisoft tatsächlich mit einer Zeit-Mechanik experimentiert.

Leak könnte alte Gerüchte zu Far Cry 7 bestätigen

Bereits 2023 berichteten Insider erstmals, dass Far Cry 7 einen komplett anderen Ansatz verfolgen könnte als die bisherigen Teile der Reihe. Damals hieß es, die Story drehe sich um die Rettung einer Familie innerhalb eines festen Zeitlimits.

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Laut den damaligen Informationen hätten Spieler lediglich 24 Stunden Echtzeit zur Verfügung, um die Kampagne abzuschließen. Das entspräche etwa 72 Stunden innerhalb der Spielwelt. Nur in sicheren Rückzugsorten soll die Uhr pausieren.

Sollte sich das bewahrheiten, wäre das eine der größten Veränderungen in der Geschichte der Reihe. Schließlich war die Far Cry-Reihe bislang vor allem für ihre offenen Spielwelten bekannt, in denen Spieler frei erkunden, Nebenmissionen erledigen und ohne großen Druck experimentieren konnten.

Genau deshalb sorgt die mögliche Mechanik bereits seit Jahren für Diskussionen. Viele Fans befürchten, dass ein permanenter Countdown dem typischen Far-Cry-Spielgefühl schaden könnte.

Ubisoft schweigt weiterhin zu Far Cry 7

Offiziell angekündigt wurde Ubisofts nächster Far-Cry-Ableger bisher noch nicht. Trotzdem häufen sich seit Monaten die Hinweise auf eine turbulente Entwicklung.

Bereits im vergangenen Jahr tauchten Berichte über verworfene Versionen des Spiels auf. In diesen Leaks war unter anderem von einem Alaska-Setting sowie einem Extraction-Modus die Rede. Welche Inhalte davon tatsächlich noch Bestandteil des finalen Spiels sind, bleibt allerdings unklar.

Zusätzlich behauptete Insider-Gaming-Reporter Tom Henderson zuletzt, dass die Entwicklung von Far Cry 7 „durch die Hölle gehe“. Konkrete Details dazu nannte er allerdings nicht.

Far Cry 7 könnte die Reihe stärker verändern als jeder Vorgänger

Nach fast fünf Jahren ohne neuen Hauptteil scheint Ubisoft offenbar an einem deutlich riskanteren Konzept zu arbeiten. Sollte die Zeit-Mechanik tatsächlich umgesetzt werden, könnte Far Cry 7 entweder frischen Wind in die Reihe bringen oder viele langjährige Fans abschrecken.

Bis zu einer offiziellen Enthüllung bleibt aber weiterhin offen, wie viel Wahrheit wirklich hinter den zahlreichen Gerüchten steckt.