Pokémon GO Nachhaltigkeitswoche 2026 – Salanga und Sanaconda feiern Debüt

Pokémon GO legt 2026 weiter ein hohes Tempo vor und bringt im April die nächsten Galar-Neuzugänge ins Spiel. Für die Nachhaltigkeitswoche 2026 hat das Team nun das Debüt von Salanga und seiner Entwicklung Sanaconda bestätigt und damit die nächste Erweiterung des Gen-8-Pokédex eingeläutet.

Die neue Event-Runde fällt in die aktuelle Jubiläumssaison Erinnerungen in Bewegung, die noch bis zum 2. Juni 2026 läuft. Nachdem es zuletzt im März mit neuen Galar-Pokémon weiterging und davor seit Dezember 2025 keine frischen Gen-8-Debüts mehr kamen, dürfte die Ankündigung gerade für Sammler und PvP-Fans interessant sein.

Salanga und Sanaconda erweitern den Galar-Pool

Wann startet die Nachhaltigkeitswoche 2026 in Pokémon GO? Das Event läuft von Dienstag, 14. April 2026, bis Montag, 20. April 2026. In diesem Zeitraum erscheint Salanga erstmals in der Wildnis und kann anschließend zu Sanaconda entwickelt werden.

Für die Entwicklung werden 50 Salanga-Bonbons benötigt. Salanga ist ein Boden-Pokémon aus der Galar-Region und zählt zu den Pokémon, die viele seit Längerem in Pokémon GO erwartet haben.

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Wie genau du Salanga am effizientesten farmst, hängt stark von deiner Umgebung ab. Offiziell heißt es, dass Salanga in wüstenartigen Gebieten zu Hause ist. Zusätzlich sollen Salanga, Schalellos und Blipp häufiger in ihren jeweiligen natürlichen Biomen auftauchen.

Diese Boni und Inhalte bringt das April-Event

Welche weiteren Debüts und Extras sind für die Nachhaltigkeitswoche 2026 geplant? Neben Salanga und Sanaconda bringt das Event mehrere zusätzliche Neuerungen und Anreize, die vor allem auf Routen und das Unterwegssein zugeschnitten sind.

Schillerndes Blipp feiert sein Debüt.

feiert sein Debüt. Galar-Flunschlik erscheint mit pinker Sonnenbrille .

erscheint mit . Routen werden besonders in den Fokus gerückt, inklusive erhöhter Spawn-Rate für das kostümierte Galar-Flunschlik auf Routen.

werden besonders in den Fokus gerückt, inklusive erhöhter Spawn-Rate für das kostümierte Galar-Flunschlik auf Routen. Erhöhte Chancen auf schillerndes Togetic, schillerndes Unratütox und schillerndes Lapras im Event-Zeitraum.

Offen ist aktuell, ob das kostümierte Galar-Flunschlik zu Galar-Laschoking entwickelt werden kann. Dazu gibt es bislang keine klare Ansage.

Diese Event-Pokémon können weltweit in der Wildnis auftauchen:

Castform

Samenot

Schalellos

Blipp

Salanga

GO-Pass, Eier-Pool und Routen als Schwerpunkt

Welche Belohnungen liefert der Event-Pass während der Nachhaltigkeitswoche? Parallel zum Event soll ein exklusiver GO-Pass live gehen, der unter anderem spielrelevante Boni wie halbierte Brutdistanz und doppelte EP fürs Drehen von PokéStops enthält.

Wer sich für den GO Pass Deluxe entscheidet, kann zusätzlich eine limitierte Avatar-Pose freischalten. Konkrete Preise wurden im Zusammenhang mit der Ankündigung nicht genannt.

Auch der Eier-Pool wird angepasst. Aus 7-km-Eiern können während der Nachhaltigkeitswoche 2026 folgende Pokémon schlüpfen:

Lapras

Togepi

Castform (normale Form)

Unratütox

Galar-Flunschlik mit pinker Sonnenbrille

Inhaltlich ist die Nachhaltigkeitswoche traditionell an den realen Earth Day im April angelehnt. 2026 kehrt das Event nach einer Pause im Jahr 2025 wieder zurück und setzt diesmal besonders stark auf Routen als Social- und Walking-Feature, inklusive Vorteilen fürs Sammeln und Tauschen von Geschenken.

Ausblick auf weitere Gen-Debüts in der aktuellen Saison

Welche nächsten Highlights sind in Pokémon GO bereits absehbar? Direkt nach dem April-Community-Day rund um Granforgita dürfte die Nachhaltigkeitswoche das nächste große Ziel im Kalender sein. Darüber hinaus ist für den 28. März 2026 bereits die Veröffentlichung von Gigadynamax-Pikachu angekündigt.

Außerdem teasert die aktuelle Saison-Vorschau schon weitere Debüts an, darunter Drolliv und Olithena. Einen konkreten Termin gibt es dafür bislang noch nicht, eine offizielle Ankündigung soll aber in den kommenden Wochen folgen.

Freust du dich eher auf Salanga und Sanaconda oder sind für dich schillerndes Blipp und das kostümierte Galar-Flunschlik die eigentlichen Highlights? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.