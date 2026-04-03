House Flipper gratis auf Steam – kostenlos sichern bis 6. April 2026

Wer seine Steam-Bibliothek ohne Extrakosten aufstocken will, hat gerade eine richtig gute Gelegenheit: Bis zum 6. April 2026 lässt sich das Renovierungs-Spiel House Flipper kostenlos dem Account hinzufügen. Auf Steam kommt der Titel seit Jahren extrem gut an und steht bei den Nutzerwertungen auf Very Positive.

Wichtig: Das Zeitfenster ist begrenzt. Sobald ihr das Spiel innerhalb der Aktion beansprucht, bleibt es dauerhaft in eurer Bibliothek und kann jederzeit installiert werden.

Gratis-Aktion auf Steam bis 6. April

Bis wann könnt ihr House Flipper kostenlos sichern? Laut Aktion endet das Gratis-Angebot am 6. April 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Wer den Titel bis dahin seinem Steam-Konto hinzufügt, zahlt nichts und behält ihn dauerhaft.

Neben House Flipper läuft bis zum gleichen Zeitpunkt noch eine weitere Gratis-Aktion auf Steam. Wer Lust auf etwas Deutliches in Richtung Grusel hat, kann ebenfalls zuschlagen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Diese Spiele sind aktuell kostenlos verfügbar:

Depths of Horror: Mushroom Day (gratis bis 6. April 2026)

House Flipper (gratis bis 6. April 2026)

Darum geht es in House Flipper

Was macht House Flipper so beliebt? Der 2018 veröffentlichte Simulations-Hit setzt genau auf das, was der Name verspricht: Ihr kauft heruntergekommene Häuser, bringt sie wieder auf Vordermann und versucht, sie anschließend mit Gewinn zu verkaufen.

Dabei geht es nicht nur ums schnelle Aufräumen. Ihr putzt Räume, richtet sie neu ein, dekoriert nach Geschmack und greift bei Bedarf auch härter durch, etwa wenn Wände weichen müssen, um Grundrisse zu optimieren. Das entspannte, aber trotzdem motivierende Gameplay hat dem Titel über Jahre hinweg eine treue Community beschert, was sich auch in den sehr positiven Steam-Reviews widerspiegelt.

Wenn ihr Gefallen am Grundspiel findet, könnt ihr die Erfahrung außerdem mit zusätzlichen Inhalten ausbauen. Aktuell sind diverse Erweiterungen reduziert erhältlich, darunter:

Dine Out DLC

Pets DLC

Farm DLC

Garden DLC

Luxury DLC

weitere DLC-Pakete und Erweiterungen

Haus flippern im Jahr 2026 mit Teil 2 als Alternative

Welche Unterschiede bietet House Flipper 2? Wer nach dem Gratis-Download direkt mehr will, sollte wissen: Mit House Flipper 2 gibt es bereits einen Nachfolger. Der setzt unter anderem auf modernere Optik und neue Features und bringt zusätzlich einen Online-Koop für bis zu vier Personen mit.

Passend zur Aktion ist auch House Flipper 2 aktuell reduziert. Der Rabatt läuft ebenfalls bis zum 6. April 2026. Wenn ihr also erst den kostenlosen ersten Teil ausprobiert und dann direkt weitermachen wollt, ist das zumindest zeitlich gerade eine passende Kombination.

Wie steht ihr zu solchen Simulationsspielen: Ist House Flipper genau euer Ding oder reizt euch eher der Koop-Fokus von Teil 2? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.