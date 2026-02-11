Gerücht um Nintendo Direct im Februar 2026 – neues 3D Mario im Gespräch

Nintendo-Fans müssen gerade nicht lange auf Nachschub warten: Nach dem Partner-Showcase von Anfang Februar und der eigenen Präsentation zu Tomodachi Life: Living The Dream im Januar fehlt für 2026 eigentlich nur noch ein klassischer First-Party-Rundumschlag. Genau so ein General Direct soll nun laut einem neuen Insider-Gerücht schon in der zweiten Februarhälfte stattfinden. Und als Köder wird direkt das ganz große Kaliber genannt: ein neues 3D-Mario.

Die Info stammt aus einer aktuellen Podcast-Folge von Attack The Backlog, in der Insider Nash Weedle behauptet, Nintendo plane sein nächstes großes Format bereits für die dritte Woche im Februar 2026. Damit läge das Zeitfenster zwischen dem 16. und 20. Februar 2026, da Nintendo Directs üblicherweise nicht am Wochenende ausgestrahlt werden.

Gerücht um Termin und Inhalt

Wann könnte die Nintendo Direct im Februar 2026 stattfinden? Laut dem Insider soll der Stream in die dritte Februarwoche fallen, also konkret in den Zeitraum 16. bis 20. Februar 2026. Eine genaue Uhrzeit wurde nicht genannt, aber das Zeitfenster wäre typisch, wenn Nintendo vor dem Frühjahrsprogramm noch einmal die kommenden Monate sortieren möchte.

Was soll in der Präsentation gezeigt werden? Der spannendste Punkt ist die Behauptung, ein Big 3D Mario sei in dieser Direct fest eingeplant. Weedle spricht dabei von einer bestätigten Präsenz innerhalb des Formats, ohne konkrete Details zu Titel, Untertitel, Setting oder Plattform zu nennen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

In der Podcast-Aussage wird außerdem betont, die Informationen kämen aus denselben Quellen, die bereits die erste Switch-2-Direct rund um Donkey Kong Bananza im vergangenen Jahr korrekt vorhergesagt haben sollen. Inhaltlich bleibt es trotzdem bei einem Gerücht, solange Nintendo selbst keine Ankündigung macht.

Die aktuelle Nintendo-Lage bis in den Frühling

Welche Nintendo-Spiele stehen als Nächstes an? Nintendo hat für die kommenden Monate bereits mehrere Veröffentlichungen platziert, was die Notwendigkeit einer großen zusätzlichen Ankündigungswelle zumindest kurzfristig kleiner wirken lässt. Genannt werden in dem Bericht konkret drei Releases, die den Frühling 2026 abdecken:

Mario Tennis Fever erscheint am Donnerstag.

Pokémon Pokopia ist für März 2026 eingeplant.

ist für März 2026 eingeplant. Tomodachi Life: Living The Dream folgt im April 2026.

Warum wären neue Enthüllungen trotzdem denkbar? Selbst mit einem vollen Kalender kann ein General Direct Sinn ergeben, etwa um Updates, Release-Zeitfenster, neue Trailer und kleinere Überraschungen unterzubringen. Gleichzeitig ist es gut möglich, dass Nintendo größere Neuankündigungen bewusst auf später verschiebt, wenn das Frühjahrs-Line-up erst einmal im Handel ist.

Dazu kommt: Erst kürzlich gab es einen Partner-Showcase, in dem bereits zahlreiche Third-Party-Spiele für 2026 von Publishern wie Square Enix, Capcom und Bethesda Softworks gezeigt wurden. Ein General Direct würde folglich vor allem dafür stehen, den Fokus wieder auf Nintendos eigene Produktionen zu legen.

Neues 3D-Mario und mögliche Galaxy-Verbindung

Welche Hinweise sprechen für ein neues 3D-Mario? Unabhängig vom aktuellen Direct-Gerücht gilt ein neues großes 3D-Mario bei vielen als überfällig. Im Raum steht zudem ein potenzieller Schulterschluss mit dem Kino: Für April ist der The Super Mario Galaxy Movie angekündigt, was Spekulationen befeuert, dass Nintendo parallel spieleseitig etwas Passendes vorbereiten könnte.

Welche Rolle spielt das Odyssey-Team? In dem Bericht wird außerdem Production Group No. 8 erwähnt, also das Team, das mit Super Mario Odyssey in Verbindung gebracht wird. Dieses Studio habe zuletzt an Donkey Kong Bananza gearbeitet, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Berichte deuten darauf hin, dass das Studio vor Release aufgeteilt wurde: Ein Teil soll Donkey Kong fertiggestellt haben, während der andere Teil an einem neuen 3D-Mario arbeitet.

Ob das am Ende tatsächlich in einem Galaxy-nahen Projekt mündet oder in eine komplett neue Richtung geht, bleibt offen. Wenn Nintendo im genannten Februar-Fenster tatsächlich einen General Direct plant, wäre ein erster Teaser oder eine vollständige Enthüllung aber genau die Art von Moment, die so ein Format tragen könnte.

Was ihr im Blick behalten solltet

Woran erkennt man eine echte Direct-Ankündigung? Nintendo kündigt große Directs in der Regel kurzfristig an, oft nur wenige Tage vorher. Wenn sich das Gerücht bewahrheitet, dürfte die offizielle Bestätigung entsprechend zeitnah vor dem 16. bis 20. Februar 2026 auftauchen. Bis dahin bleibt es bei einem möglichen Terminfenster und einer großen, aber noch unkonkreten 3D-Mario-Ansage.

Was wäre für euch der beste Zeitpunkt für ein neues 3D-Mario und in welche Richtung sollte es gehen: eher Super Mario Odyssey, eher Super Mario Galaxy oder etwas komplett Neues? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.