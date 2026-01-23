Assassin’s Creed Hexe verzögert sich – Release wohl nicht vor 2027

Assassin’s Creed: Hexe wurde erstmals im September 2022 angeteasert und weckt seitdem großes Interesse bei Fans der Reihe. Doch während viele gehofft hatten, dass ein Release näher bevorsteht, zeigen aktuelle Entwicklungen, dass der Titel noch weit entfernt ist.

Ein neues Update vom 17. Januar 2026 lässt aufhorchen: Der leitende Drehbuchautor Christopher Grilli hat erst kürzlich seine Arbeit am Projekt aufgenommen. Das lässt vermuten, dass sich das Spiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Ein Release vor 2027 scheint damit kaum realistisch.

Was wissen wir bisher über Codename Hexe?

Wie könnte das Setting von Assassin’s Creed Hexe aussehen? Laut verschiedenen Gerüchten und Spekulationen wird Codename Hexe zur Zeit der Hexenverfolgungen spielen – vermutlich im Umfeld der berüchtigten Hexenprozesse von Salem im späten 17. Jahrhundert. Ubisoft selbst hat bisher kaum Details preisgegeben, doch der düstere Ton des ersten Logos und Teasers deutet auf ein Setting mit übernatürlichen und horroresken Elementen hin.

Was unterscheidet Hexe von bisherigen Teilen? Ersten Einschätzungen zufolge könnte Codename Hexe erstmals in der Reihe ein Survival-Horror-Erlebnis bieten. Damit würde Ubisoft die Reihe in ein völlig neues Genre lenken, was gerade langjährige Fans der Serie und Horrorfans gleichermaßen neugierig macht.

Warum verzögert sich die Entwicklung?

Was sagt die Personalentwicklung über den Entwicklungsstand aus? Die jüngste Verpflichtung von Christopher Grilli als leitender Autor ist ein klares Zeichen dafür, dass sich das Spiel noch in der Konzeptphase befindet. Normalerweise ist die Geschichte eines Assassin’s Creed-Spiels bereits weit fortgeschritten, wenn Gameplay oder Trailer präsentiert werden. Dass dies hier noch nicht der Fall ist, spricht für eine Veröffentlichung frühestens gegen Ende 2027 oder sogar später.

Wie weit ist die technische Umsetzung? Bisher gibt es neben dem Logo und einem kurzen Teaser keinerlei Gameplay-Szenen oder konkrete Informationen zur Spielmechanik. Auch das lässt darauf schließen, dass Codename Hexe noch nicht in die Produktionsphase übergegangen ist.

Was kommt stattdessen auf uns zu?

Welche Assassin’s Creed-Inhalte erscheinen in naher Zukunft? Während das Warten auf Codename Hexe länger dauert, dürfen sich Fans auf eine andere Rückkehr freuen: Ein Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag ist in Arbeit. Unter dem Titel Black Flag Resynced soll der Klassiker in zeitgemäßer 4K-Grafik neu aufgelegt werden.

Warum ist Black Flag als Remake so beliebt? Viele Spieler sehen in Black Flag eines der stärksten Spiele der Reihe. Die Mischung aus Seeschlachten, Piratenabenteuer und klassischem Meuchelmörder-Gameplay machte den Titel 2013 zum Hit. Ein technisch überarbeitetes Wiedersehen mit Edward Kenway dürfte also für große Begeisterung sorgen.

Spiel Status Geschätzter Release Assassin’s Creed: Codename Hexe In früher Entwicklung Frühestens 2027 Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced Remake in Arbeit 2026 (vermutlich)

Was bedeutet das für die Zukunft der Serie?

Wie entwickelt sich Assassin’s Creed insgesamt weiter? Mit Spielen wie Codename Hexe scheint Ubisoft bereit, neue Wege zu gehen und das Gameplay um bislang ungewohnte Genres zu erweitern. Gleichzeitig bleiben mit Remakes wie Black Flag Resynced vertraute Elemente erhalten. Die Kombination aus Innovation und Nostalgie könnte die Serie neu beleben.

Was ist über die langfristige Entwicklung bekannt? Laut Serienhistorie und aktuellen Informationen hat Ubisoft die Reihe seit 2007 stetig weiterentwickelt. Insgesamt besteht die Hauptreihe mittlerweile aus 14 Titeln, zuletzt Assassin’s Creed Shadows im Jahr 2025. Die Entwicklung von Hexe könnte die nächste große Zäsur in der Seriengeschichte markieren.

Was denkst du über den düsteren Hexen-Ansatz von Assassin’s Creed Hexe? Und freust du dich auf das Remake von Black Flag? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!