Crimson Desert: Hornspalter besiegen – Tipps für Block, Parieren, Stun

Der Hornspalter ist in Crimson Desert der erste Boss, der dich nicht einfach nur zur nächsten Quest durchwinkt. Bis zu diesem Punkt wirkt das Kampfsystem oft gnädig, weil viele Banditen kaum Druck aufbauen. Im Duell gegen Kailok, den Anführer der Goldblattgilde, ändert sich das schlagartig: Windklingen, lange Kombos und Ausdauer-Management werden plötzlich zur eigentlichen Prüfung.

Wenn du in Kapitel 2 an dieser Stelle hängst, liegt es meist nicht an zu wenig Schaden, sondern an fehlender Kontrolle über Blocken, Parieren, Ausweichen und Stun-Fenster. Mit den folgenden Tipps bringst du den Hornspalter zuverlässig zu Boden und holst dir nebenbei eine starke Belohnung für den frühen Spielfortschritt.

Vorbereitung auf das Duell

Welche Ausrüstung hilft am meisten gegen den Hornspalter? Am einfachsten machst du dir den Kampf mit Schwert und Schild. Der Grund ist nicht Style, sondern Effizienz: Du kannst damit Angriffe deutlich ausdauerfreundlicher abfangen, besonders die Windwellen, die er immer wieder mit seiner Klinge losschickt.

Wichtig ist, dass du die Komfortfunktionen wirklich nutzt: Halte STRG, um zu blocken und anzuvisieren, und setze ihn danach mit Caps Lock als festen Fokus. So vermeidest du, dass die Kamera oder das Targeting in hektischen Momenten wegspringt, und du blockst gezielter statt ins Leere.

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Wann lohnt sich ein Respec vor dem Hornspalter? Wenn du permanent beim Kampf zu wenig Ausdauer hast oder dich die Kombos deines Gegners überrollen, kann ein Respec auf mehr Ausdauer und Gesundheit den Unterschied machen. Bosskämpfe in Crimson Desert bestrafen überambitionierte Skill-Builds, die zwar schick aussehen, aber keine Reserven lassen. Weniger Schnickschnack, mehr Überleben ist hier oft die schnellste Lösung.

Angriffsmuster lesen und sicher verteidigen

Wie blockst du die Windwellen am zuverlässigsten? Seine Wind-Schockwellen sind der Move, der viele Kämpfe kippt, weil man entweder zu früh blockt oder mit erhobenem Schild die komplette Ausdauer verbrennt. Der sicherste Ansatz ist eine Mischung aus Bewegung und Disziplin: Kreise um ihn herum, statt stur rückwärts zu weichen. Viele Windwellen verfehlen dich dann schlicht.

Wenn du doch blocken musst, dann bewusst: Schild hoch für die Welle, danach sofort wieder runter, damit sich deine Ausdauer erholt. Gerade bei seinen längeren Sequenzen ist das entscheidend, damit du am Ende der Kombo nicht ohne Ausdauer dastehst.

Wie funktioniert das Parieren im Hornspalter-Kampf? Mit Schild wird das Parieren deutlich verzeihender. Blocke im exakt richtigen Moment, also kurz bevor der Treffer landet. Wenn es sitzt, hörst du ein klares Klanggeräusch und siehst einen grünen Echo-Effekt am Gegner. Das ist dein Signal für ein kleines Schadensfenster: ein paar sichere Hits, bevor er wieder Druck macht.

Stun-Fenster erzwingen und Schaden sicher anbringen

Welche Fähigkeit ist gegen den Hornspalter besonders stark? Die Fähigkeit Macht des Axioms ist hier ein echter Gamechanger, weil sie den Hornspalter zuverlässig ins Taumeln bringt. Besonders auf Stufe 3 wird die dreiteilige Kombo so stark, dass du ihn praktisch von den Beinen holen kannst. Zusätzlich baut sie viel Betäubung auf, was dir schneller den entscheidenden Stun ermöglicht.

Wie nutzt du die Betäubungsleiste richtig? Unter der Lebensleiste des Hornspalters füllt sich eine gelbe Leiste. Ist sie voll, wird er kurzzeitig betäubt. Viele machen dann den Fehler, sofort hektisch alles reinzuwerfen. Besser ist: Erst ein paar sichere Treffer setzen und dann, wenn du nah dranstehst, den Finisher auslösen, indem du Linksklick und Rechtsklick kombinierst. Das Zeitfenster ist angenehm lang, du musst also nicht panisch reagieren.

Heilung und Notfallplan im Kampf

Wie bereitest du schnelle Heilung während des Duells vor? Der einfachste Weg, den Hornspalter zügig und ohne Frust zu legen, ist ein gut bestücktes Food-Setup. Lege Heil-Items unbedingt ins Verbrauchsrad, damit du sie mitten im Kampf ohne Menüpausen zünden kannst.

Dazu hältst du F3, wählst das Essen mit dem Pfeil aus und konsumierst es anschließend ebenfalls über F3 selbst während du ausweichst oder Abstand suchst. Das nimmt dem Duell viel Schärfe, weil du Fehler nicht sofort mit einem Reset bezahlst.

Belohnung und nächster Schritt in Kapitel 2

Was bekommst du für den Sieg über den Hornspalter? Wenn Kailok fällt, kassierst du als Highlight das Schwert des Lords. Das ist nicht nur ein Trophäenstück, sondern bringt einen spürbaren Gameplay-Bonus: Bestimmte Angriffe feuern damit ebenfalls Wind-Schockwellen ab. Außerdem markiert der Sieg sauber den Abschluss von Kapitel 2.

© Pearl Abyss

Wie lief euer Kampf gegen den Hornspalter: habt ihr ihn direkt dominiert oder musstet ihr erst Build, Ausdauer-Management und Finisher-Timing umstellen? Schreib es gern in die Kommentare.

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