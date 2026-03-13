GTA V – dieser Song lief im ersten Trailer und prägte den Los Santos Vibe

Als Rockstar Games im November 2011 erstmals Grand Theft Auto V enthüllte, war nicht nur Los Santos sofort wieder da, sondern auch dieses ganz bestimmte Gefühl: Sonne, Beton, Größenwahn und eine unterschwellige Melancholie, die perfekt zur Serie passt. Was viele damals nicht wussten: Den Song, der genau diese Stimmung einfängt, hatte Rockstar offenbar schon Jahre vor dem Release im Kopf oder zumindest als klares Ziel definiert.

Gemeint ist ein Track, der für viele Fans bis heute untrennbar mit dem ersten großen GTA-V-Auftritt verbunden ist und damit zu einem der cleversten Musikgriffe in Rockstars Marketinggeschichte wurde.

Der Song, der GTA V früh geprägt hat

Welche Musik wurde im ersten GTA-V-Trailer genutzt? Im Reveal-Trailer zu Grand Theft Auto V setzte Rockstar auf Ogden’s Nut Gone Flake von den Small Faces. Der Song ist keine damalige Chartware gewesen, sondern ein bewusst gewähltes Stück aus den späten 1960ern, das auf Anhieb eine ganz spezielle Westcoast-Atmosphäre aufbaut.

Der Track wirkt gleichzeitig verträumt und leicht schräg und genau das passt zu einem Los Santos, das nach außen glänzt, aber darunter ständig kurz vorm Kippen steht. Diese Mischung war im ersten Trailer besonders wichtig, weil Rockstar noch gar nicht mit Action um sich werfen musste: Die Stadt und ihr Vibe sollten reichen.

Und genau hier zeigt sich, warum dieser Song schon Jahre vor dem Release wie die perfekte Entscheidung wirkt: Er definiert die Tonalität, bevor die meisten überhaupt wussten, wie sich GTA V inhaltlich anfühlen wird.

Warum Rockstar so früh die passende Stimmung brauchte

Warum ist Trailer-Musik für GTA so entscheidend? Rockstar nutzt Trailer traditionell als Stimmungstest für das Publikum. Bei GTA V kam erschwerend hinzu, dass das Spiel damals noch weit von der Veröffentlichung entfernt war und der Trailer vor allem Weltgefühl transportieren musste.

Mit Ogden’s Nut Gone Flake bekommst du in wenigen Sekunden ein Bild von Los Santos: Luxus, Nostalgie, ein Hauch von Wahnsinn und diese satirische Distanz, die GTA so stark macht. Es ist weniger ein Action-Versprechen als ein musikalischer Fingerzeig: Das hier wird eine Welt, die dich anzieht und gleichzeitig auslacht.

Dass Rockstar dabei nicht auf einen „modernen“ Track gesetzt hat, war ebenfalls ein Statement. GTA lebt von Radiokultur und Zeitgeist-Mixen. Ein Song aus einer anderen Ära lässt die Welt größer wirken, als würde sie aus Jahrzehnten Popkultur zusammengebaut und nicht nur aus aktuellen Trends.

Der Effekt auf Fans und die Wahrnehmung von Los Santos

Wie hat der Song die Erwartungen an GTA V beeinflusst? Für viele war der erste Trailer der Moment, in dem GTA V nicht einfach wie ein neues Open-World-Spiel wirkte, sondern wie eine Rückkehr in ein bestimmtes Lebensgefühl. Die Musik hat dabei geholfen, Los Santos sofort als eigenständige Figur zu etablieren.

Der Track machte klar: Das Setting ist nicht nur Kulisse, es ist Kommentar. Die sonnige Oberfläche wirkt durch den Song fast schon ironisch und genau diese Ironie ist ein Kern von GTA. Wenn du den Trailer heute wieder anschaust, merkst du, wie sehr der Song das Ganze zusammenhält: Bilder und Musik verschmelzen zu einer Identität, die das Spiel später tatsächlich geliefert hat.

Spannend ist auch, dass dieser erste musikalische Treffer bis heute nachhallt. Viele verbinden GTA V nicht nur mit einzelnen Radiosendern oder Ingame-Hits, sondern mit diesem einen Trailer-Moment, der das Spiel schon 2011 im Kopf „fertig“ wirken ließ, obwohl der Release erst im September 2013 kam.

Rockstars Markenzeichen: Musik als Teil der DNA

Wie wählt Rockstar Songs für GTA aus? Bei Rockstar ist Musik selten nur Dekoration. Die Auswahl hat fast immer eine Funktion: Sie definiert Zeit, Ort, Haltung und oft auch die satirische Perspektive. Gerade bei GTA ist das wichtig, weil die Reihe ständig mit Popkultur spielt und sie gleichzeitig kommentiert.

Der GTA-V-Reveal-Trailer ist dafür ein Paradebeispiel: Ein ungewöhnlicher, aber extrem stimmiger Track, der nicht bloß „cool“ klingt, sondern Los Santos erklärt, ohne ein einziges Wort zu viel zu sagen. Genau deshalb fühlt es sich rückblickend so an, als hätte Rockstar den perfekten Song schon lange vor dem Release gefunden: Er war nicht Beiwerk, sondern ein Fundament.

Wie ging es dir damals beim ersten GTA-V-Trailer und welche Trailer-Musik ist dir aus der Serie bis heute am stärksten im Kopf geblieben? Schreib es gern in die Kommentare.