Rockstar im Visier: Kündigungs-Streit eskaliert – Politik ermittelt jetzt

Rockstar Games steht erneut im Zentrum eines arbeitsrechtlichen Konflikts, der nun auch politische Dimensionen erreicht hat. Die Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) erhebt schwere Vorwürfe gegen das Entwicklerstudio und wirft Rockstar die gezielte Verbreitung von Falschinformationen im Zusammenhang mit der Kündigung mehrerer Mitarbeiter vor.

Auslöser war eine Stellungnahme Rockstars vom vergangenen Donnerstag. Darin hieß es, man habe ehemalige Mitarbeiter entlassen, weil diese angeblich Inhalte zu unveröffentlichten Spielen – darunter auch Features zu GTA VI – weitergegeben hätten. Die Gewerkschaft widerspricht dieser Darstellung jedoch vehement und spricht von „Verschleierungstaktiken“ und der Konstruktion nachträglicher Rechtfertigungen.

Der politische Druck auf Rockstar nimmt zu

Welche Rolle spielen Regierung und öffentliche Institutionen? Die Angelegenheit hat inzwischen auch die britische Politik auf den Plan gerufen. Premierminister Keir Starmer kündigte eine offizielle Untersuchung der Ereignisse rund um die Kündigungen bei Rockstar an. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob es sich um einen Fall von sogenanntem Union Busting – also das gezielte Zerschlagen gewerkschaftlicher Organisationen – handelt.

Im Zuge des wachsenden öffentlichen Drucks ließ Rockstar britische Politiker in die Büroräume in Edinburgh, Schottland, einladen. Doch wie mehrere Abgeordnete nach dem Treffen berichteten, blieben viele Fragen unbeantwortet und der Eindruck sei enttäuschend gewesen. Diese Reaktion unterstreicht die zunehmende Kritik an der Intransparenz des Unternehmens.

Gewerkschaft widerspricht Darstellung Rockstars entschieden

Was wirft die IWGB dem Entwicklerstudio vor? Laut der IWGB sei Rockstars öffentliche Darstellung der Kündigungsgründe irreführend. In einer Stellungnahme erklärte die Gewerkschaft, die Aussagen des Studios seien „voller Falschinformationen und Widersprüche“. Besonders schwer wiegt der Vorwurf, Rockstar versuche, die Kommunikation ehemaliger Mitarbeiter über Arbeitsbedingungen fälschlich als „Leaks“ zu brandmarken und dadurch die Entlassungen im Nachhinein zu rechtfertigen.

Rockstar hat sich entschieden, Beschäftigte, die sich privat über Arbeitsbedingungen ausgetauscht haben, fälschlich als Informationsleaker darzustellen. Das ist nichts anderes als der Versuch, von der globalen Kritik abzulenken, unter der das Unternehmen derzeit steht.

Die IWGB nennt dies einen „gesetzlosen Angriff“ auf die betroffenen Ex-Angestellten. Neben juristischen Konsequenzen, die nun geprüft werden, fordert die Union auch die Wiedereinstellung der Gekündigten sowie eine offizielle Entschuldigung.

Solidarität in Edinburgh – Protestaktionen in New York

Wie sieht die internationale Reaktion aus? Nur wenige Tage vor Veröffentlichung von Rockstars umstrittener Stellungnahme hat der Stadtrat von Edinburgh eine Resolution beschlossen, mit der man Solidarität mit den betroffenen Mitarbeitern ausdrückt. Die Kommunalpolitiker fordern öffentliche Klarheit über die internen Prozesse und Maßnahmen zum Schutz gewerkschaftlich aktiver Beschäftigter.

Parallel dazu fand eine Protestaktion vor dem Hauptquartier von Rockstar Games in New York City statt. Unterstützt von mehreren Arbeitnehmerorganisationen demonstrierten Teilnehmer gegen die aktuelle Personalpolitik des Studios. Besonders im Fokus: die Forderung nach gewerkschaftlicher Anerkennung und sicheren Arbeitsbedingungen in der gesamten Gaming-Industrie.

Rockstars Image steht erneut auf dem Spiel

Wie könnte sich die aktuelle Krise auf GTA VI auswirken? Die Vorwürfe kommen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn die Erwartungshaltung an GTA VI ist enorm. Obwohl das Spiel bereits für 2026 angekündigt wurde, sorgen ständige Leaks und interne Querelen für Unruhe. Sollte sich herausstellen, dass Mitarbeiter zu Unrecht entlassen wurden, droht Rockstar nicht nur juristischer Ärger, sondern auch erheblicher Imageschaden.

Hinzu kommt, dass sich die Debatte längst nicht mehr nur auf Arbeitsrecht beschränkt. Themen wie Transparenz, Ethik in der Tech-Branche und der Umgang mit Beschäftigten stehen zunehmend im Fokus der Öffentlichkeit. Rockstar wird sich diesen Fragen stellen müssen – nicht zuletzt, um das Vertrauen der Community nicht dauerhaft zu verlieren.

Was bedeutet das für die Gaming-Branche?

Warum hat dieser Fall Signalwirkung über Rockstar hinaus? Der Konflikt bei Rockstar Games zeigt exemplarisch, wie angespannt die Lage in vielen Entwicklungsstudios weltweit ist. Crunch-Zeiten, Arbeitsplatzunsicherheit und fehlende Mitsprachemöglichkeiten zählen nach wie vor zu den größten Problemen in der Industrie. Organisationen wie die IWGB setzen sich deshalb verstärkt für die Rechte von Entwicklerinnen und Entwicklern ein.

Gerade in Großbritannien, wo die Games-Branche stark wächst, dürfte dieser Fall Diskussionen über gesetzliche Rahmenbedingungen neu entfachen. Die Frage, inwiefern gewerkschaftliches Engagement in Tech-Firmen möglich und geschützt ist, könnte zum Präzedenzfall werden – mit Auswirkungen bis nach Deutschland.

