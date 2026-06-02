Tomb Raider Legacy of Atlantis – PS5-Screenshots geleakt, Release 2027 im Leak

Gerade noch rechtzeitig vor Sonys State of Play sind neue PS5-Screenshots zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis im Netz gelandet. Die Bilder sollen versehentlich auf der PlayStation-Store-Seite aufgetaucht sein und machen ziemlich deutlich: Lara Croft ist zurück und das optisch in einer Form, die nach großer Bühne schreit.

Zu sehen ist Lara in mehreren unterschiedlichen Situationen, darunter auch ein Kampf gegen gefiederte Dinosaurier. Vor allem das neue Charaktermodell und die Architektur in den Ruinen stechen heraus und geben einen klaren Eindruck davon, dass hier nicht einfach nur Texturen hochskaliert werden, sondern eine echte Neuinterpretation mit modernem Look ansteht.

Die geleakten Screenshots und der Hinweis auf State of Play

Was zeigen die neuen Screenshots von Tomb Raider: Legacy of Atlantis auf PS5? Die fünf Bilder im PlayStation Store präsentieren Lara Croft in abwechslungsreichen Szenen, von Erkundung über Action bis hin zu bedrohlichen Kreaturen, die direkt nach klassischem Abenteuergefühl aussehen. Besonders auffällig sind die detailreiche Beleuchtung, die klarer definierte Mimik und das aufwendige Umgebungsdesign, das zwischen antiken Strukturen und gefährlicher Wildnis pendelt.

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Dass die Screenshots ausgerechnet am Tag der State of Play auftauchen, wirkt wie ein ziemlich eindeutiger Fingerzeig. Der PlayStation-Bezug der Reihe ist traditionell stark, und ein Auftritt im Showcase gilt damit als sehr wahrscheinlich. Wer auf einen neuen Trailer gehofft hat, dürfte heute sehr gute Karten haben.

Wichtig ist dabei auch der Kontext: Tomb Raider: Legacy of Atlantis wird als Reimagining eines PS1-Klassikers beschrieben, das zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe erscheinen soll. Damit ist klar, dass hier Nostalgie bedient wird, aber eben mit einem Anspruch, das Ganze zeitgemäß zu inszenieren.

Release-Termin geleakt und Details zu Vorbestellungen

Wann erscheint Tomb Raider: Legacy of Atlantis? Laut einem Leak, der über kurzzeitig sichtbare Steam-Code-Vorbestellungen bei Amazon aufgekommen ist, soll Tomb Raider: Legacy of Atlantis am 10. Februar 2027 erscheinen. Gleichzeitig wird spekuliert, dass das Zeitfenster auch deshalb so gesetzt wurde, weil GTA 6 aktuell mit einem Launch am 19. November geplant ist.

Passend dazu sind auch erste Vorbesteller-Boni durchgesickert. Alle Vorbestellungen sollen einen frühen Freischaltbonus für das Survivor-Outfit enthalten, das sich stilistisch an den moderneren Tomb-Raider-Spielen orientiert.

Für die Deluxe Edition werden zusätzlich mehrere Extras genannt, die vor allem für Fans interessant klingen, die sofort loslegen wollen:

48 Stunden Early Access

Frühzeitiger Unlock des Outfits Parisian Fugitive

des Outfits Parisian Fugitive Post-Launch-DLC in Form eines Story-Packs

Einordnung in die Zukunft der Reihe

Wie passt Legacy of Atlantis in die Tomb-Raider-Roadmap? Tomb Raider: Legacy of Atlantis ist offenbar als großer Nostalgie-Anker gedacht, bevor es mit einem komplett neuen Abenteuer weitergeht. Denn nach dem Remake soll mit Tomb Raider: Catalyst bereits im nächsten Jahr ein brandneues Spiel folgen.

Damit deutet sich eine klare Strategie an: Erst wird die Marke mit einem modernen Reimagining für PS5 und Co. wieder breit sichtbar gemacht, danach geht es mit frischem Stoff weiter. Wenn Legacy of Atlantis im Showcase heute wirklich groß enthüllt wird, dürfte das auch der Startschuss für eine längere Marketingphase werden, inklusive weiterer Einblicke in Gameplay, Story und neue Systeme.

Was hältst du von den geleakten Bildern, dem Dino-Teaser und dem Termin am 10. Februar 2027? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare.