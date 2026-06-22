Crimson Desert Update 1.12 – Mehr Housing, neue Tools und 58 Deko-Items

Crimson Desert bleibt auch nach dem Release im März 2026 ein Spiel, das sich spürbar weiterentwickelt. Mit Update 1.12 ist jetzt der nächste größere Patch live und liefert nicht nur neue Inhalte, sondern vor allem frische Life-Sim-Elemente für euer Zuhause, mehr Optionen für alternative Protagonisten sowie eine lange Liste an Verbesserungen und Bugfixes.

Schon in den vergangenen Wochen hat Pearl Abyss Updates in hoher Frequenz nachgeschoben und dabei sichtbar auf Community-Feedback reagiert. Patch 1.12 setzt diesen Kurs fort und dürfte besonders alle abholen, die abseits von Kämpfen und Bossfights gern an der eigenen Basis tüfteln.

Neue Housing-Optionen und Crafting-Inhalte

Welche neuen Features bringt Update 1.12 für das Haus? Der größte Aufmacher ist eine neue Funktion, mit der ihr ab sofort auch den Bereich außerhalb eures Hauses dekorieren könnt. Damit rückt Crimson Desert noch stärker in Richtung gemütlicher Aufbau- und Gestaltungs-Spielwiese, ohne den Action-Fokus komplett zu verlieren.

Dafür kommen zwei neue Werkzeuge ins Spiel, über die ihr neue Gegenstände herstellt: eine Workstation und ein Webstuhl. Die Workstations findet ihr an mehreren Orten in der Welt, etwa im Greymane Camp oder im Timberham Sawmill. Webstühle stehen unter anderem im Hernand Tailor’s Shop bereit.

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Was lässt sich mit den neuen Workstations und Looms herstellen? Insgesamt sind 58 neue Housing-Items dazugekommen, darunter Deko, Beleuchtung und sogar funktionale Anlagen. Die neuen Gegenstände sind laut Patchnotes in diese Gruppen aufgeteilt:

Facilities: 4 Tools, 10 Sotdaes, 7 Fountains, 6 Wells

Lights: 8 Braziers, 6 Streetlights

Decorations und Pet Furniture: 4 Carpets, 6 Hanging Planters, 4 Automata Toys, 1 Music Box, 2 Pet Furniture Items

Herstellen könnt ihr die Items an Workstation oder dem Webstuhl. Die Gegenstände selbst sowie die dazugehörigen Crafting-Manuals kommen aus Shops, Claw Machines, der Flower Basket Crafting Mission, der Box of Fortune und der Orb Roll Challenge.

Wie passt das zu den jüngsten Updates? Die neue Wohn- und Deko-Ausrichtung ist kein kompletter Überraschungsschritt. Ende Mai 2026 wurde bereits ein Teich-Feature ergänzt, mit dem ihr an Howling Hill und im Pailune Camp eigene Ponds bauen könnt. Dort lassen sich gefangene Fische aussetzen, die Population wächst über Zeit, ihr könnt die Tiere beobachten und müsst auf das Limit achten, weil Fische sonst sterben können. Legendäre Fische sind davon ausgenommen.

Mehr Wert für Damiane und Oongka

Welche Verbesserungen bekommen die alternativen Protagonisten? Pearl Abyss nutzt Update 1.12 auch, um Damiane und Oongka weiter an das Level von Kliff heranzuführen. Seit April wurden beide Figuren Schritt für Schritt ausgebaut, damit sie nicht nur eine Abwechslung sind, sondern echte Alternativen im Gameplay.

Mit diesem Patch können Damiane und Oongka nun Blackstar reiten und Visiones ausrüsten, um Erinnerungen zu lesen. Damit bekommen die beiden Charaktere nicht nur Quality-of-Life, sondern auch mehr Anschluss an zentrale Systeme, die viele bisher eher mit Kliff verbunden haben.

Welche neuen Action-Features landen zusätzlich im Patch? Update 1.12 ergänzt außerdem Chain Attacks beim Sliding für jeden Waffentyp. Dazu kommen neue Ausrüstungsgegenstände, die den Loot-Pool erweitern:

5 neue Headgear-Items und 1 Rüstungsset: Silent Conqueror Plate Helm, Sentinel of Tenacity Helm, Feral Sentinel Helm, Sentinel of Trust Helm, Steelmaw Plate Helm, Greymane Light Armor

Neue Handschuhe: Honorary Greymane Cloth Gloves

Neues Accessoire: Greymane Signet

Dazu gesellt sich die Box of Fortune im Mysterious Shop. Pro Box werden 100 Silber fällig, und ihr könnt bis zu drei Boxen kaufen, sobald der Shop aufgefüllt wird.

Patchnotes im Überblick: Verbesserungen, Komfort und Bugfixes

Welche Quality-of-Life-Änderungen stecken in Update 1.12? Neben den neuen Features fällt die Patchliste vor allem durch viele Detail-Verbesserungen auf. Dazu zählen optimiertes Laden, Komfort für Steuerung, Anpassungen an Skills und diverse Fixes für UI, Grafik, Lokalisierung und Stabilität.

Welche neuen Inhalte kommen konkret hinzu?

Neue Funktion zur Dekoration des Bereichs außerhalb des Hauses

2 neue Tools zum Herstellen von Items: Workstation und Loom

58 neue Housing-Items (Facilities, Lights, Decorations und Pet Furniture)

Crafting an Loom oder Workstation, Manuals und Items aus Shops, Claw Machines, Flower Basket Crafting Mission, Box of Fortune, Orb Roll Challenge

Damiane und Oongka: Visiones ausrüsten und Erinnerungen lesen, Blackstar reiten

Chain Attacks beim Sliding für jeden Waffentyp

Neue Ausrüstung: 5 Helme, 1 Rüstungsset, 1 Handschuhpaar, 1 Accessoire

Box of Fortune im Mysterious Shop: 100 Silber, bis zu 3 Boxen pro Auffüllung

51 neue Knowledge-Entries für Collectibles: Contract

Welche großen Verbesserungen nennt Pearl Abyss?

Loading: Ladebildschirm wird nun auch bei Oongka oder Damiane angezeigt, Ladeprozess leicht optimiert

Umbenennung: Pets Tailor’s Shop heißt jetzt Pet Shop

Kuku Cooler und Enhanced Kuku Cooler können verkauft werden

All-Out Duels: Foul-Bedingungen für bestimmte Skills angepasst

Neue Wege für zuvor verpassbare Knowledge-Entries nach Questabschluss: Exploding Bismuth Spider, Jarback Crab, Skull Knight Followers, Jared, Darksworn Armor Spectral Soldier, Giant Rock Tusk Warthog

Logging: Fine Timber dropt nun, wenn Logging Quality Up Lv 2 aktiv ist

Rematches: jetzt auch bei einer Festung in Rekonstruktion verfügbar

Welche Änderungen gibt es bei Steuerung und Bedienung?

Andere Inputs werden nicht mehr ausgeführt, wenn ein Interaktions-Prompt beim Zielen angezeigt wird

Key-Guide für Explosive Evasive Shot ergänzt

Fix für fehlerhafte Interaktionen beim Anpassen der Steuerung, wenn deaktivierte Taste und Interaktions-Taste doppelt belegt waren

Fix: Platzierbare Items konnten im Haus mit Tastatur und Maus teils nicht platziert werden

Welche Combat- und Action-Verbesserungen sind drin?

Boss-Retry: Einstellungen aus dem vorherigen Versuch bleiben erhalten (Beobachtungs-Knowledge, Waffe, Element, Quickslot-Pfeile und Food, Instant-Use-Items)

Aerial Force Palm kann nun in Safe Zones genutzt werden

Nature’s Snare kann nun im Flug platziert werden

Nature’s Snare wird nach Beobachtungs-Lernen auch von Oongka und Damiane erlernt

Quick Swap mit Speer: ausgeführter Skill verbessert

Neue, einzigartige Sitz-Animation

Angriffsreichweite des unbewaffneten Whirl Kick angepasst

Neues Angriffsmuster für Queen Bismuth Oreback Crab

Wyvern: Dive-Animation verbessert

Welche UI-, Grafik- und Lokalisierungs-Fixes enthält der Patch?

Fix: Gegner-Icons erscheinen nun zuverlässiger auf der Minimap

Collectibles Chest zeigt Owned und Unowned deutlicher über Slot-Schattierung

Settings-Menü: Sprung direkt nach oben oder unten möglich

Prompt zur Mindest-Schriftgröße beim ersten Start

Lokalisierung: diverse Fehler korrigiert, Qualität in allen Sprachen verbessert

Welche sonstigen Bugs wurden behoben?

Fix: Eier verschwanden beim Ausbrüten, wenn das Maximum an Pets erreicht war

Fix: Investment-Strategie änderte sich nach Save und Load

Fix: Mounts konnten Verbündete angreifen, während der Charakter eine Maske trug

Fix: Crash beim Waffenwechsel direkt nach Nature’s Echo

Fix: Sockets konnten für bestimmte Ausrüstung nicht erstellt werden

Fix: Enhancing eines bestimmten Einhandschwerts schloss fälschlich Artisan’s Touch ab

Fix: Erinnerungen konnten auf bewegten Objekten gelesen werden

Fix: Waffen wurden beim Annähern an die Schmiede automatisch weggesteckt oder ließen sich nicht ziehen

Fix: Kamera-Winkel verschob sich beim Betreten des Housing Mode

Wagons: können sich befreien, ohne zerstört zu werden, wenn sie im Terrain feststecken

Fix: Ressourcen-Anzeige stimmte teils nicht mit realem Betrag beim Spenden von Camp-Funds überein

Fix: Bestimmte Outfits wirkten in speziellen Situationen unnatürlich

Fix: Tracking-Marker wechselte unter Umständen zu einem Bounty-Hunt-Icon

Fix: Shop-Icon wurde in einem unerreichbaren Bereich der World Map angezeigt

Fix: Performance-Drops beim Reiten bestimmter Mounts

Fix: Items konnten außerhalb des Housing-Bereichs platziert werden

Fix: Bestimmte Outfits wirkten unnatürlich beim Reiten eines Bären

Fix: Schild kehrte manchmal nicht zurück bei Smiting Bolt während Shield Toss

Fix: Fusion-Reactor-Core im Sanctum of Penitence respawnte nach Abschluss

Fix: Quest-Guide-Text fehlte in bestimmten Situationen

Fix: Relevantes Knowledge war nach dem Besiegen der Hexe Earthen Exploding Spider teils nicht erhältlich

Fix: Kuku Bird Egg oder Wyvern Egg wurden unter Bedingungen dupliziert und in Recoverable Items abgelegt

Fix: Pets wurden in bestimmten Quests und Minigames unbeschworen

Fix: Blackstar und Wyverns konnten nicht landen

Fix: Bestimmtes Timber wurde nicht automatisch eingesammelt

Fix: Verbleibende Rekonstruktionszeit aktualisierte sich nicht beim Anzeigen von Stronghold-Details

Fix: Crash beim Öffnen des Dye-Menüs mit bestimmter Ausrüstung

Fix: Wasserturm wurde nach Save und Load nicht repariert nach der Mission Repair the water tower in Farm without Water

Fix: Autosave-Nachricht erschien in unzugänglichen Bereichen

Fix: Transit Station verschwand, wenn der Ironcrawler hindurchfuhr beim Crimson Mountains Transit Station Construction Request

Fix: Item-Größe im Dyehouse-Preview wich von der tatsächlichen Größe ab

Fix: Angriff auf The Singing Catfish ließ ihn gelegentlich untergehen

Fix: Kameradrehung an bestimmten Orten verursachte Frame-Drops

Fix: Wild Honey wurde in Koch-Methoden für Rezepte mit Honig nicht angezeigt

Fix: Progression-Block in St. Halssius’s House of Healing mit vollständigem Outfit und Visitor Pass

Verbesserung: Soundeffekte bei Verbrechen ohne Zeugen werden nun passend abgespielt

Fix: NPCs folgten dem Charakter in bestimmten Follow-Quests nicht korrekt

Fix: Bestimmte Möbel hatten übermäßige visuelle Effekte

Fix: Wagon-Crafting-Mission konnte mehrfach durchgeführt werden

Fix: Leseorte für bestimmte Erinnerungen wirkten unnatürlich

Fix: Extra große Fische wie Striped Marlin konnten in Fish Traps gefangen werden

Fix: Quest-Reward wurde nach Followers from Frost nicht korrekt vergeben

Fix: Möbel wurden in einem nicht platzierbaren Zustand herausgenommen

Fix: Lightning Kick konnte in Safe Zones genutzt werden

Fix: Ausgerüstetes Tool wechselte in bestimmten Situationen mit einer anderen Waffe

Fix: Tools konnten beim Sprechen mit NPCs gezogen werden

Fix: Steuerung wurde unresponsive beim Schießen mit einer Shotgun auf einem Wagon

Fix: Crash nach dem Erweitern des Camps

Fix: Leaf-Effects wurden angezeigt

Fix: Focused Charged Shot konnte in der Luft nicht mehrfach abgefeuert werden

Scatter Shot: feuert außerhalb des Kampfes nun in die anvisierte Richtung

Fix: Springen beim Greifen funktionierte nicht korrekt mit dem Kuku Rocket Pack

Fix: Schaden wurde bei Charge mit bestimmten Waffen nicht konsektiv angewendet

Fix: Fallschaden war verzögert bei Spinning Strike aus großer Höhe

Wie gefällt euch die neue Ausrichtung mit mehr Housing- und Life-Sim-Features in Crimson Desert, und spielt ihr Damiane oder Oongka inzwischen häufiger? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.