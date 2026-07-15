GTA Online für kurze Zeit kostenlos spielbar – das bedeutet die Gratis-Woche

Für viele ist GTA Online längst mehr als nur der Mehrspielerteil von Grand Theft Auto V: Los Santos ist über Jahre zu einer eigenen Spielwiese geworden, in der Raubüberfälle, Businesses, Rennen und verrückte Community-Modi nebeneinander existieren. Umso größer ist das Interesse, wenn das Schlagwort Free-to-Play fällt. Genau das passiert diese Woche: GTA Online soll für kurze Zeit kostenlos spielbar sein.

Wichtig ist dabei vor allem die Einordnung: GTA Online ist grundsätzlich ein eigenständiger Online-Ableger, der ursprünglich als Online-Komponente von Grand Theft Auto V gestartet ist und über die Jahre kontinuierlich erweitert wurde. Entsprechend dürfte das Gratis-Angebot für viele vor allem eine Einladung sein, ohne Kaufdruck reinzuschnuppern, den eigenen Charakter zu erstellen und die ersten Stunden in San Andreas zu verbringen.

Was diese Gratis-Woche für euch praktisch bedeutet

Wie könnt ihr GTA Online diese Woche kostenlos spielen? Im Kern läuft es auf ein zeitlich begrenztes Free-to-Play-Angebot hinaus, bei dem ihr GTA Online in dem definierten Zeitraum ohne zusätzliche Kosten starten könnt. Je nach Plattform geschieht das typischerweise direkt über den jeweiligen Store und die Aktion ist nur innerhalb des Aktionsfensters verfügbar.

Falls ihr GTA Online schon besitzt, ändert sich für euch in der Regel nichts, außer dass die Server in so einer Woche spürbar voller werden können. Wer neu einsteigt, sollte sich darauf einstellen, dass das Spiel euch in den ersten Stunden mit Systemen, Icons und Aktivitäten überhäuft. Das ist normal: GTA Online lebt davon, dass es euch sehr viele Wege bietet, an Geld, Ruf und neue Möglichkeiten zu kommen.

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Ein weiterer Punkt: GTA Online ist auf Langzeitfortschritt ausgelegt. Ihr erstellt einen eigenen Charakter, baut euch Schritt für Schritt ein kriminelles Imperium auf und schaltet über Jobs, Aktivitäten und Missionen neue Inhalte frei. Genau dafür ist so eine Gratis-Woche ideal, weil ihr testen könnt, ob euch der Mix aus Open World, Koop-Missionen und kompetitiven Modi langfristig fesselt.

Das erwartet Einsteiger in Los Santos

Welche Inhalte bietet GTA Online heute? Der Kern ist nach wie vor die offene Welt von San Andreas mit Los Santos als Mittelpunkt, in der ihr frei herumfahren, Aktivitäten starten oder euch mit anderen zusammentun könnt. Je nach Lobby-Setup sind dabei bis zu 30 Personen in einer Session unterwegs, was die Stadt mal lebendig und mal chaotisch wirken lässt.

Inhaltlich setzt Rockstar seit Jahren auf regelmäßige kostenlose Updates, die Jobs, Missionen, Fahrzeuge, Businesses und zeitlich begrenzte Events hinzufügen. Gerade die großen Heists gelten als Highlight, weil sie das typische GTA-Gefühl in kooperative, mehrstufige Überfälle übersetzen. Daneben gibt es zahlreiche Nebenbeschäftigungen wie Rennen, Deathmatches, freie Events oder von der Community gebaute Modi.

Ein oft unterschätzter Teil ist außerdem die soziale Komponente: Crews, gemeinsame Missionen und das Zusammenspiel in der offenen Welt sorgen dafür, dass GTA Online je nach Freundesgruppe komplett anders wirkt. Solo könnt ihr viele Dinge machen, aber mit eingespielter Gruppe entfaltet sich das Spiel am schnellsten.

Tipps für die ersten Stunden während der Aktion

Worauf solltet ihr als Neulinge zuerst achten? In den ersten Sessions lohnt es sich, nicht sofort jedem Geldversprechen hinterherzulaufen, sondern die Grundlagen sauber aufzubauen. Damit ihr in der Gratis-Woche möglichst viel vom Spiel seht, helfen vor allem diese Prioritäten:

Tutorial und erste Einführungsmissionen abschließen, damit wichtige Funktionen freigeschaltet sind.

Ein paar unterschiedliche Job-Typen ausprobieren, zum Beispiel Koop-Missionen, Rennen und freie Events, um euren Favoriten zu finden.

Mit Freunden oder einer Crew spielen, weil viele Inhalte dadurch weniger frustig und deutlich effizienter werden.

Geld nicht sofort für Kosmetik verbrennen, sondern zunächst in Dinge investieren, die euch neue Aktivitäten eröffnen.

In vollen Lobbys defensiv starten und bei Bedarf in ruhigere Sessions wechseln, damit ihr Missionen in Ruhe kennenlernen könnt.

Wenn euch das Spiel nach den ersten Abenden packt, ist die Gratis-Woche außerdem ein guter Zeitpunkt, um herauszufinden, ob ihr den langfristigen Grind mögt oder ob ihr eher für das Chaos und die spontanen Open-World-Momente kommt. Beides funktioniert, aber der Weg dorthin fühlt sich unterschiedlich an.

Plant ihr, die Gratis-Woche mitzunehmen, oder seid ihr in GTA Online ohnehin seit Jahren zu Hause? Schreibt in die Kommentare, was euch an Los Santos am meisten reizt und welche Aktivitäten ihr Neueinsteigern empfehlen würdet.