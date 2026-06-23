House of the Dragon in Mobile-Games – Updates für Legends und Slots

Pünktlich zur Premiere von House of the Dragon Staffel 3 am 21. Juni 2026 gibt es frischen Nachschub für Fans von Westeros auf dem Smartphone: Zwei offizielle Game-of-Thrones-Titel haben neue Inhalte erhalten und setzen jetzt klar auf Drachen, Rivalitäten und Events im Stil der aktuellen Serie.

Im Mittelpunkt stehen die Updates für Game of Thrones: Legends und Game of Thrones: Slots. Beide Spiele bekommen House-of-the-Dragon-inspirierte Neuerungen und wollen euch damit über die laufende Staffel hinweg bei der Stange halten.

Neue Inhalte in Game of Thrones: Legends

Welche neuen Features sind jetzt in Game of Thrones: Legends live? Zyngas Mobile-Puzzle-RPG erweitert sein Line-up um einen neuen Champion: Seasmoke der Drache ist ab sofort spielbar und reiht sich damit in die bereits vorhandene Drachenriege ein.

Damit wächst die Anzahl der spielbaren Drachen in Legends auf insgesamt sieben. Besonders wichtig: Alle sieben Drachen sind nun auch im PvP-Modus nutzbar, was für viele Team-Kombinationen und neue Meta-Ansätze sorgen dürfte.

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Neben dem neuen Champion wurde auch am PvP-Modus selbst geschraubt. Zusätzlich laufen neue In-Game-Events, die thematisch an House of the Dragon Staffel 3 angelehnt sind und das übliche Paket aus Aktivitäten rund um Story-Inhalte, Raids und kompetitive Kämpfe ergänzen.

House-of-the-Dragon-Update für Game of Thrones: Slots

Was ist neu in Game of Thrones: Slots? Auch der zweite Zynga-Titel bekommt ein klares Serien-Upgrade. Das größte Highlight ist eine neue Automatenerweiterung: die Queen of the Seven Kingdoms Machine, die sich an Rhaenyra Targaryen orientiert und damit die Anführerin der Blacks in den Mittelpunkt rückt.

Dazu kommt ein neuer Welcome Bonus Calendar, der euch über mehrere Tage hinweg mit Belohnungen abholt. Außerdem ist ein House-of-the-Dragon-Eventformat an Bord: ein Choose a Door-Event, das laut Update ab heute live geht und das Eventprogramm zusätzlich auffüllt.

Neue Queen of the Seven Kingdoms Machine mit Fokus auf Rhaenyra Targaryen

Neuer Welcome Bonus Calendar

House-of-the-Dragon-Choose-a-Door-Event mit Start am 23. Juni 2026

2026 bleibt ein großes Jahr für Westeros-Games

Welche Game-of-Thrones-Spiele erscheinen 2026 noch? Das Mobile-Doppelupdate passt in ein ohnehin volles Franchise-Jahr: Neben den aktuellen Serienstarts und den laufenden Content-Drops für Legends und Slots steht später 2026 auch noch ein weiterer Titel an.

Geplant ist Game of Thrones: War for Westeros, ein Echtzeitstrategie-Spiel von PlaySide. Dort sollt ihr sowohl alleine als auch im Multiplayer antreten können, mit bekannten Figuren wie Jon Schnee und Daenerys Targaryen sowie Fraktionen wie Haus Stark oder dem Nachtkönig. Wer statt Puzzle-RPG oder Slots lieber Armeen kommandiert, sollte diesen Release im Blick behalten.

Welche der neuen House-of-the-Dragon-Inhalte reizt euch mehr, der neue Drache in Legends oder die neue Maschine in Slots, und freut ihr euch auf War for Westeros? Schreibt es in die Kommentare.