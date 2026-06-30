Game of Thrones Dragonfire – House of the Dragon Staffel-3-Event startet

Game of Thrones: Dragonfire legt kurz nach dem Mobile-Release direkt mit einem großen Crossover nach: Das Free-to-play-Strategiespiel auf iOS und Android verknüpft sein erstes großes Ingame-Event mit der dritten Staffel von House of the Dragon. Wer die neuen Folgen wöchentlich schaut, bekommt nicht nur zusätzliche Missionen und Story-Szenen im Spiel, sondern kann sich auch regelmäßig Gratis-Belohnungen abholen.

Das Timing passt: Game of Thrones: Dragonfire wurde am 7. April 2026 angekündigt und nur rund einen Monat später veröffentlicht. Als direkter Ableger zur aktuellen Targaryen-Handlung rund um den Tanz der Drachen setzt der Titel auf Eroberung, Ressourcenmanagement und Drachenaufzucht.

So funktioniert das Staffel-Event in Dragonfire

Wie ist das House-of-the-Dragon-Event aufgebaut? Das Event läuft parallel zur wöchentlichen Ausstrahlung von House of the Dragon Staffel 3 und liefert zeitlich begrenzte Missionen, die jeweils an die aktuellste Episode anknüpfen. Dazu kommen exklusive narrative Szenen und Rewards, die es außerhalb des Event-Zeitraums nicht geben soll.

In Dragonfire schlüpft ihr in die Rolle eines valyrischen Nachfahren, der eine eigene Drachenflotte ausbrüten und damit Westeros erobern soll. Dabei entscheidet ihr euch im Konflikt zwischen Rhaenyra Targaryen und Aegon samt den Grünen für eine Seite, was die Kampagne und Zielsetzungen prägt.

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Passend zum Serienbezug waren bereits bekannte Drachen wie Caraxes und Syrax verfügbar. Mit dem Event erweitert sich das Line-up nun um weitere Kreaturen, die Fans aus der erweiterten Targaryen-Ära kennen.

Wöchentliche Missionen und neue Drachen als Lockmittel

Welche Inhalte gibt es in Woche 1 und Woche 2? In der ersten Woche drehte sich alles um die Schlacht an der Gurgel: Ihr jagt Triarchy-Räuber quer durch Westeros, schaltet neue Missionsabschnitte frei und bekommt zusätzliche Story-Szenen, die zur Staffel-3-Premiere passen.

Mit Woche zwei geht es thematisch in Richtung Machtsicherung: Eure Aufgabe ist es, Westeros im Namen von Rhaenyra zu unterwerfen, um ihre Herrschaft über die Sieben Königslande wiederherzustellen. Als Belohnung winken neue narrative Szenen, die Daemon Targaryen zeigen, wie er Rhaenyra am Eisernen Thron beisteht.

Zusätzlich laufen zeitlich begrenzte Drachen-Freischaltungen: Bis zum 5. Juli 2026 lassen sich Schafsdieb und Vermax in der Ingame-Brutstätte freispielen. Weitere Inhalte sollen im Verlauf der Staffel folgen.

Gratis-Belohnungen durch HBO-Max-Verknüpfung

Welche Rewards gibt es pro Episode? Wer sein HBO-Max-Konto mit Game of Thrones: Dragonfire verknüpft, bekommt nach jeder neu erschienenen Folge eine exklusive Wochenbelohnung, sobald die Episode vollständig angesehen wurde. Die Rewards werden mit jeder abgeschlossenen Folge attraktiver, und wer alle acht Episoden von Staffel 3 über das verknüpfte Konto schaut, erhält zusätzlich eine Premium-Belohnung.

House of the Dragon Staffel 3 Wöchentliche Belohnung in Dragonfire Episode 1 3 Standard-Schlüssel Episode 2 250 Gold Episode 3 1.000 Drachenfutter Episode 4 2.000 Runenfragmente Episode 5 2.000 Verstärkersiegel Episode 6 1.000 valyrische Tafeln Episode 7 500 Drachenlord-Schriftrollen Episode 8 1 Premium-Schlüssel

On top gibt es einen zusätzlichen Sammelbonus: Das Abschließen der Episoden-Belohnungen schaltet insgesamt 15 Caraxes-Scherben frei.

Playlist als Bonus für Fans der Soundtracks

Was hat es mit der neuen Musik-Playlist auf sich? Parallel zum Event wurde eine offizielle Musik-Playlist veröffentlicht, die auf Spotify, YouTube und Apple Music verfügbar ist. Enthalten sind zehn Tracks, allesamt Lofi-Versionen bekannter Themen aus Game of Thrones und House of the Dragon.

Dazu zählen unter anderem The Light of the Seven, Restless Seas und das ikonische Game-of-Thrones-Hauptthema, neu interpretiert als entspannte Hintergrundmusik für Grind-Sessions, Base-Management und Drachenzucht.

Wie findet ihr die Idee, Serienfolgen mit Ingame-Belohnungen zu verknüpfen, und reizt euch das Event in Game of Thrones: Dragonfire oder ist das eher nichts für euch? Schreibt es gern in die Kommentare.