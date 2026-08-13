Game of Thrones Legends – Robbs War Event kehrt Ende August 2026 zurück

Westeros ruft erneut zu den Waffen: Game of Thrones: Legends bringt das zeitlich begrenzte Event Robb’s War zurück. Im Mittelpunkt steht Robb Starks Feldzug im Krieg der Fünf Könige, der zu den wichtigsten Konflikten der ursprünglichen Game of Thrones Handlung zählt.

Das von Zynga entwickelte Puzzle-Rollenspiel für Mobilgeräte verbindet klassische Drei-Gewinnt-Mechaniken mit taktischen Kämpfen und sammelbaren Champions. Regelmäßige Ereignisse greifen bekannte Schlachten und Wendepunkte aus Game of Thrones sowie House of the Dragon auf.

Die Rückkehr von Robb Starks Feldzug

Wann startet das Event Robb’s War? Das Event beginnt am 27. August 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit und endet am 31. August 2026 um 8 Uhr. Damit stehen Fans knapp vier Tage zur Verfügung, um Robb Starks Kampf um die Unabhängigkeit des Nordens erneut zu erleben und die dazugehörigen Belohnungen zu erspielen.

Bereits etwas früher öffnet die passende Beschwörung ihre Tore. Sie läuft vom 27. August 2026 um 7 Uhr bis zum 31. August 2026 um 20 Uhr deutscher Zeit. Folgende legendäre Champions stehen dabei im Mittelpunkt:

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Robb Stark

Jacaerys Velaryon

Olenna Tyrell

Daenerys Targaryen als Eroberin von Qarth

Die Zusammenstellung hält sich nicht ausschließlich an Robb Starks historische Verbündete. Stattdessen können Figuren aus verschiedenen Epochen des Franchise gemeinsam in die Puzzle-Gefechte geschickt werden. Neue Champions werden über Fragmente freigeschaltet, die im Spiel, über zufallsbasierte Belohnungen oder durch Käufe erhältlich sind.

Weitere Schlachten im August

Welche Events bietet Game of Thrones: Legends außerdem? Bereits seit dem 13. August 2026 um 10 Uhr läuft die Schlacht in der Schwarzwasserbucht. Das Ereignis endet am 17. August 2026 um 8 Uhr und greift Stannis Baratheons Angriff auf Königsmund auf.

Die dazugehörige Beschwörung ist vom 13. August 2026 um 7 Uhr bis zum 17. August 2026 um 20 Uhr verfügbar. Zu den hervorgehobenen Champions gehören Davos Seewert als Hand von Stannis, Daario Naharis, Tyrion Lennister als Halbmann und der Nachtkönig.

Danach folgt vom 20. August 2026 um 10 Uhr bis zum 24. August 2026 um 8 Uhr der Angriff auf Krähenruh. Die Beschwörung beginnt am 20. August 2026 um 7 Uhr und endet am 24. August 2026 um 20 Uhr. Hier können unter anderem Oberyn Martell, Sonnfeuer, Tywin Lennister und Gregor Clegane beschworen werden.

Neue Hoffnung auf große Westeros-Spiele

Welche Game of Thrones Spiele stehen derzeit zur Auswahl? Neben Game of Thrones: Legends können Fans unter anderem Reigns: Game of Thrones, Game of Thrones: Kingsroad und das mobile Strategiespiel Game of Thrones: Dragonfire ausprobieren. Damit deckt das Franchise mittlerweile Puzzle-Rollenspiele, erzählerische Entscheidungen, Action-Rollenspiele und strategischen Burgenbau ab.

Wer sich ein umfangreiches Strategiespiel für den PC wünscht, muss sich dagegen noch gedulden. Game of Thrones: War for Westeros wurde auf Anfang 2027 verschoben. Das Echtzeitstrategiespiel von PlaySide soll große Häuser, wechselnde Bündnisse und bekannte Figuren wie Jon Schnee, Daenerys Targaryen, Jaime Lennister und den Nachtkönig auf das Schlachtfeld bringen.

Bis dahin dürfte Game of Thrones: Legends seine regelmäßigen Events weiter nutzen, um bekannte Momente aus Westeros spielbar zu machen. Robb’s War bietet Ende August 2026 nun die nächste Gelegenheit, für den König des Nordens in den Krieg zu ziehen.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Robb’s War, oder wartet ihr lieber auf Game of Thrones: War for Westeros? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.