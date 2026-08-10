Palworld-Fan baut den Destiny-2-Turm als riesige Basis detailgetreu nach

Ein Palworld-Fan hat zwei völlig unterschiedliche Spielwelten auf beeindruckende Weise zusammengebracht. Unter dem Namen SarcasticWheatThin erschuf der kreative Baumeister den Turm aus Destiny 2 als riesige Basis und präsentierte das Ergebnis in einem ausführlichen Rundgang auf X.

Die Konstruktion entstand vollständig mit den Baumaterialien und Objekten aus Palworld. Trotzdem sind zahlreiche bekannte Bereiche des sozialen Treffpunkts so präzise nachgebildet, dass sich langjährige Hüter sofort orientieren dürften.

Detailtreue bis in die entlegensten Bereiche

Wie originalgetreu ist der Destiny-2-Turm in Palworld? Der Rundgang beginnt im Landebereich nahe dem Basar und führt anschließend zu dem Raum, in dem sich normalerweise der Vagabund aufhält. Sogar der charakteristische Behälter mit grüner Flüssigkeit wurde in der Palworld-Version berücksichtigt.

Danach geht es weiter zum Standort von Ada-1 und durch den Basar. Eine eigens errichtete Statue übernimmt die Rolle von Xûr, während auch die üblichen Plätze von Ikora Rey und Hawthorne zu erkennen sind. Lediglich das Treppenhaus zu Zavalas Büro fehlt in der ansonsten erstaunlich umfangreichen Nachbildung.

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Besonders eindrucksvoll fällt der zentrale Bereich aus. Dort finden sich ein Händlerstand für Banshee-44, der Tresor, Shaxxs Terrasse, die Poststelle und Zavalas Aussichtspunkt über der Letzten Stadt. In der Ferne schwebt sogar der Reisende, wodurch die Palworld-Basis trotz der begrenzten Bauteile sehr nah an die Atmosphäre der Vorlage herankommt.

Vom Haupthof bis in den Hangar

Welche bekannten Orte wurden zusätzlich umgesetzt? SarcasticWheatThin integrierte auch den Bereich des Monuments des Triumphs in die Basis. Von dort aus führt die Konstruktion weiter in den Hangar, in dem sich im Original Saint-14 und die Prüfungen von Osiris befinden.

Selbst der Raumhafen wurde nicht vergessen. In Destiny 2 können Hüter dort ihr Schiff erscheinen lassen. Solche kleinen Details zeigen, wie viel Zeit in das Projekt geflossen sein muss. Frühere Fortschrittsbeiträge des Erbauers dokumentieren, dass der Turm schrittweise entstand und keineswegs ein spontanes Bauvorhaben war.

Der Zeitpunkt verleiht der Hommage zusätzliche Bedeutung. Palworld verließ mit Version 1.0 am 10. Juli 2026 den Early Access und erhielt zahlreiche neue Inhalte. Destiny 2 bekam bereits am 9. Juni 2026 mit Monument of Triumph sein letztes geplantes Live-Service-Update. Bungie will künftig lediglich bei Bedarf kleinere Fehlerbehebungen veröffentlichen.

Eine Hommage für die Destiny-Community

Warum sorgt der Fanbau für so viel Aufmerksamkeit? Der Turm war über Jahre hinweg einer der wichtigsten Treffpunkte von Destiny 2. Dort nahmen Hüter Aufträge an, verwalteten ihre Ausrüstung und trafen viele der bekanntesten Figuren des Bungie-Shooters. Die Palworld-Version wirkt deshalb nicht nur wie eine gewaltige Basis, sondern auch wie ein digitales Denkmal.

SarcasticWheatThin markierte bei der Präsentation das offizielle Destiny-2-Team und verwendete außerdem den Hashtag für Bungies MOTW-Auszeichnung. Ob eine in einem anderen Spiel erschaffene Hommage dafür zugelassen ist, bleibt offen. Die Detailarbeit hätte eine Würdigung durch Bungie jedoch zweifellos verdient.

Wie gefällt euch der nachgebaute Turm aus Destiny 2 und welchen bekannten Gaming-Ort würdet ihr gerne als Palworld-Basis sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.