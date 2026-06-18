Xbox Game Pass im Juli 2026 – Zwei neue Day-one-Spiele bestätigt

Der Xbox Game Pass legt für Juli 2026 noch einmal nach und hat zwei weitere Day-one-Titel bestätigt. Damit stehen inzwischen sieben Spiele fest, die im kommenden Monat neu in den Abo-Katalog starten, darunter ein Roguelite mit Deckbuilding-Fokus und ein farbenfrohes Survival-Crafting-Spiel mit Terraforming-Schwerpunkt.

Beide Neuzugänge wurden über einen Trailer auf dem offiziellen Xbox-YouTube-Kanal kommuniziert und ergänzen ein Line-up, das bereits jetzt mehrere frische Releases sowie ein paar bekannte Namen umfasst. Für Game-Pass-Fans in Deutschland wird der Juli damit vor allem für PC- und Ultimate-Abonnenten spannend.

Zwei neue Day-one-Spiele im Juli 2026

Welche neuen Day-one-Spiele kommen im Juli 2026 in den Xbox Game Pass? Am 17. Juli 2026 erscheint Fogpiercer direkt zum Release im Xbox Game Pass. Das Indie-Spiel stammt vom slovakischen Studio Mad Cookies Studio und wird von Hooded Horse veröffentlicht, einem Publisher, der vor allem für Strategie-Titel bekannt ist.

In Fogpiercer baut ihr euch euren eigenen Zug zusammen und schickt ihn auf gefährliche Missionen, die in taktischen Kämpfen auf einem Grid ausgetragen werden. Der Clou: Das Ganze ist als Deckbuilding-Roguelite konzipiert, ihr kombiniert also Karten-Builds mit taktischen Entscheidungen und müsst euch in Runs immer wieder neu behaupten.

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Wann erscheint The Planet Crafter im Game Pass? Nur vier Tage später, am 21. Juli 2026, folgt The Planet Crafter ebenfalls als Day-one-Zugang im Xbox Game Pass. Das Open-World-Spiel setzt auf Survival und Crafting, spielt auf einem optisch bunten, aber für Menschen zunächst lebensfeindlichen Sci-Fi-Planeten und lässt euch Schritt für Schritt die Umgebung terraformen.

Entwickelt wird The Planet Crafter vom französischen Studio Miju Games. Ursprünglich erschien der Titel im April 2024 zunächst exklusiv für PC, der Konsolen-Release ist nun für den 21. Juli 2026 angesetzt, exakt am selben Tag wie der Start im Xbox Game Pass.

DLCs, Plattformen und was im Abo steckt

Welche Inhalte sind bei The Planet Crafter im Game Pass enthalten? Für The Planet Crafter sind in den zwei Jahren nach dem ursprünglichen Launch zwei DLC-Pakete erschienen: Planet Humble im Oktober 2024 sowie Toxicity im November 2025. Diese Zusatzinhalte gelten nicht als Bestandteil der Game-Pass-Version, können von Abonnenten aber separat gekauft werden.

Auf welchen Plattformen sind die neuen Game-Pass-Spiele verfügbar? Fogpiercer ist für Ultimate und PC gelistet und erscheint auf PC. The Planet Crafter ist ebenfalls für Ultimate und PC angekündigt und soll zusätzlich via Cloud sowie auf Xbox Series verfügbar sein. Wenn ihr also vor allem auf Konsole unterwegs seid, ist The Planet Crafter der größere Day-one-Pick aus diesem Duo.

Xbox Game Pass Juli 2026 Line-up im Überblick

Welche Spiele sind bisher für den Xbox Game Pass im Juli 2026 bestätigt? Hier ist die bisher bekannte Liste inklusive Datum, Tier, Plattformen und kurzer Notiz, basierend auf den aktuellen Bestätigungen.

Datum Spiel Game-Pass-Tier(s) Plattform(en) Hinweise 06. Juli 2026 Winds of Arcana: Ruination Ultimate, PC, Premium Cloud, Konsole, Handheld, PC 13. Juli 2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 17. Juli 2026 Fogpiercer Ultimate, PC PC Day-one-Release 21. Juli 2026 The Planet Crafter Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one, Series-Release 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 02. Juli 2026 Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Premium Cloud, Konsole, PC Bereits seit Juli 2025 auf Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar

Welche der beiden neuen Day-one-Neuzugänge reizt euch mehr: das taktische Deckbuilding in Fogpiercer oder das Terraforming-Abenteuer in The Planet Crafter? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.