Xbox Game Pass – Diese 8 Spiele fliegen am 31. Juli 2026 raus

Der Xbox Game Pass verliert am heutigen 31. Juli 2026 gleich acht Spiele. Unter den Abgängen befinden sich mit Celeste und Crusader Kings III zwei der am besten bewerteten Titel aus dem bisherigen Katalog des Abo-Dienstes.

Mit der aktuellen Katalogrotation steigt die Zahl der im Juli 2026 entfernten Spiele auf insgesamt 18. Wer einen der betroffenen Titel begonnen hat, kann ihn nach dem Ausscheiden nur mit einer separat gekauften Version fortsetzen.

Alle acht Abgänge im Überblick

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 31. Juli 2026? Die vollständige Liste reicht vom kompakten Präzisions-Plattformer bis zu umfangreichen Strategie- und Rollenspielen. Besonders bei Crusader Kings III, Mount & Blade II: Bannerlord und Back to the Dawn dürfte die verbleibende Zeit für einen vollständigen Spieldurchgang kaum ausreichen.

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings III

Mount & Blade II: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite: Resistance

Whiskerwood

Whiskerwood betrifft dabei den PC Game Pass. Der gemütliche Städtebau-Titel mit Mäusekolonie kam erst im November 2025 in den Dienst und verschwindet somit bereits nach rund acht Monaten wieder aus dem Angebot.

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Spiel Im Game Pass seit OpenCritic Ungefähre Spielzeit My Friendly Neighborhood Juli 2025 79 5 bis 14 Stunden Whiskerwood November 2025 Keine Wertung Rund 14 Stunden Back to the Dawn Juli 2025 79 29 bis 73 Stunden Celeste August 2023 92 8 bis 39 Stunden Crusader Kings III September 2020 91 73 bis 586 Stunden Mount & Blade II: Bannerlord Februar 2023 76 53 bis 171 Stunden Rain World August 2025 69 20 bis 70 Stunden Sniper Elite: Resistance Januar 2025 73 9 bis 27 Stunden

Die angegebenen Spielzeiten unterscheiden sich deutlich, je nachdem, ob nur die Hauptgeschichte oder zusätzliche Inhalte abgeschlossen werden. Wer vor der Entfernung noch einen Titel beenden möchte, hat mit My Friendly Neighborhood oder Celeste die besten Chancen.

Hochkarätige Spiele und ein langjähriger Dauerbrenner

Warum fallen die aktuellen Game-Pass-Abgänge besonders deutlich auf? Celeste erreicht einen OpenCritic-Durchschnitt von 92 Punkten und gehört damit zu den höchstbewerteten Spielen im bisherigen Angebot. Der anspruchsvolle Plattformer verbindet präzise Sprungpassagen mit einer emotionalen Geschichte und war seit August 2023 Teil des Dienstes.

Crusader Kings III folgt mit 91 Punkten und blickt zugleich auf eine ungewöhnlich lange Game-Pass-Zeit zurück. Das Strategiespiel von Paradox Interactive wurde im September 2020 direkt zum Erscheinungstermin aufgenommen und verlässt die Bibliothek nach fast sechs Jahren. Bereits Ende Juni 2026 war mit Payday 2 ein weiterer langjähriger Katalogtitel nach rund neun Jahren entfernt worden.

Auch die übrigen Abgänge decken sehr unterschiedliche Genres ab. Sniper Elite: Resistance liefert taktische Scharfschützen-Action, Rain World setzt auf eine gefährliche und eigenwillige Spielwelt, während Back to the Dawn ein Gefängnis-Rollenspiel mit zahlreichen Entscheidungsmöglichkeiten bietet. Mount & Blade II: Bannerlord kombiniert dagegen mittelalterliche Schlachten mit Handel, Politik und dem Aufbau eines eigenen Reiches.

Erstmals ein Minus im Jahr 2026

Wie verändert sich der Xbox-Game-Pass-Katalog im Juli 2026? Microsoft hat im laufenden Monat 15 Spiele hinzugefügt, gleichzeitig verlassen insgesamt 18 Titel das Angebot. Damit endet erstmals ein Monat des Jahres 2026 mit mehr Abgängen als Neuzugängen.

Über das gesamte Jahr betrachtet bleibt die Bilanz dennoch positiv. Von Januar bis einschließlich Juli 2026 wurden 124 Spiele aufgenommen und 80 entfernt, was einem Nettozuwachs von 44 Titeln entspricht. Für August 2026 sind bereits mehrere Veröffentlichungen angekündigt, darunter Beast of Reincarnation, das neue Action-Rollenspiel von Pokémon-Entwickler Game Freak.

Welchen der acht Game-Pass-Abgänge werdet ihr am meisten vermissen und versucht ihr noch, einen Titel vor seiner Entfernung abzuschließen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.