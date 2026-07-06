Pokémon Pokopia – Fan baut Dodo Airlines Flughafen aus Animal Crossing nach

In der Community von Pokémon Pokopia sorgt gerade ein Fan-Bauprojekt für Aufsehen, das eine der bekanntesten Anlaufstellen aus Animal Crossing: New Horizons in die Monsterfangwelt holt. Auf Reddit hat der User Own-Entertainer-2622 Screenshots eines liebevoll nachgebauten Flughafens geteilt, der ganz klar an Dodo Airlines erinnert, aber mit einem Pokémon-Twist daherkommt.

Entstanden ist das Ganze an der Küste von Bleak Beach, nicht weit entfernt von der Position der S.S. Anne in Pokopia. Statt eines klassischen Terminals steht dort ein kleiner, seefahrerischer Anleger-Flughafen, der sich optisch perfekt in die Strandkulisse einfügt und gleichzeitig sofort Nostalgie bei New-Horizons-Fans triggert.

Dodo-Airlines-Flair trifft Pokopia-Kreativmodus

Was hat der Fan in Pokémon Pokopia genau gebaut? Im Mittelpunkt des Builds steht ein kompaktes Flughafengebäude, das als Büro auf einem Dock platziert wurde. Direkt dahinter liegt ein Wasserflugzeug vor Anker, das nicht nur als Hingucker dient, sondern als klare Hommage an das ikonische Anreisegefühl aus Animal Crossing funktioniert, wenn man das erste Mal auf einer Insel landet.

Besonders clever: Der Fan hat das Flugzeug als Doppeldecker umgesetzt und sich dabei sichtbar an einem Pokémon-Design orientiert. Die Silhouette erinnert an Pelipper, allerdings natürlich im Stil und mit den Bauteilen, die Pokopia hergibt. Dazu kommen improvisierte Propeller an Front und Tragflächen, die dem Modell trotz begrenzter Mittel eine erstaunlich glaubwürdige Optik verleihen.

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Welche Details machen den Bau so überzeugend? Das kleine Bürogebäude wurde zusätzlich mit einer Windmühle auf dem Dach ausgestattet, die im Build als Stromversorgung für die elektrischen Geräte im Inneren gedacht ist. Solche Details sind es, die die Pokopia-Community oft feiert: Nicht nur etwas hinstellen, sondern dem Ganzen eine In-World-Logik geben, die sich wie ein echter Ort anfühlt.

Community-Reaktionen und der Animal-Crossing-Humor sitzt

Wie kommt der Dodo-Airport-Nachbau bei der Community an? Die Reaktionen unter dem Beitrag fielen begeistert aus. Viele lobten das Design und die Liebe zum Detail, andere nutzten direkt die Gelegenheit für typische Animal-Crossing-Anspielungen. Besonders oft wurde über das Reisen und Handeln gewitzelt, inklusive eines Turnip-Gags rund um den bekannten, zeitlich begrenzten Rübenmarkt aus New Horizons.

Auch ein weiterer Klassiker wurde aufgegriffen: die Sprüche beim Landen auf fremden Inseln. Der bekannte Hinweis, dass eine Wasserlandung unproblematisch sei, weil es sich schließlich um ein Wasserflugzeug handelt, passte perfekt zum Setting des Pokopia-Baus direkt an der Küste.

Pokopia bleibt ein Kreativ-Hotspot auf Switch 2

Warum entstehen in Pokémon Pokopia aktuell so viele beeindruckende Fan-Bauten? Pokopia hat sich seit dem Launch 2026 auf der Switch 2 als extrem fruchtbarer Boden für kreative Projekte etabliert. Der Mix aus Lebenssimulation, Gestaltungstools und Pokémon-Flair motiviert viele Fans dazu, eigene Themenwelten zu erschaffen oder ikonische Orte aus der Popkultur nachzubauen.

In den letzten Monaten sind so bereits zahlreiche Projekte entstanden, die von realen Restaurants bis hin zu bekannten Pokémon-Schauplätzen reichen. Genannt wurden unter anderem Nachbauten wie der Glockenturm von Teak City sowie sogar eine große, maßstabsnahe Interpretation der Kanto-Region aus Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Der neue Dodo-Airlines-inspirierte Flughafen zeigt jetzt, dass auch andere Nintendo-Welten in Pokopia problemlos ein zweites Zuhause finden.

Wie geht es inhaltlich mit Pokopia weiter? Offiziell ist bereits bestätigt, dass DLC auf dem Weg ist. Im Rahmen einer Nintendo Direct im Juni 2026 wurde der Pokopia Expansion Pass mit drei DLC-Phasen angekündigt. Den Anfang macht Bubbly Basin als neues DLC-Dorf im August 2026, begleitet von einem kostenlosen Update, das die Attacke Taucher ins Spiel bringt. Spätere Inhalte sollen weitere Features sowie ein zusätzliches Dorf nachliefern.

Wie gefällt dir der Dodo-Airlines-Hommage-Bau in Pokémon Pokopia, und welche Nintendo-Location würdest du als Nächstes gern als Fan-Projekt sehen? Schreib deine Meinung in die Kommentare.