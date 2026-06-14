LEGO-Fan baut Moria als Diorama – Kammer von Mazarbul mit Höhlentroll

Ein LEGO-Fan hat ein beeindruckendes Moria-MOC gebaut und damit eine der ikonischsten Szenen aus Der Herr der Ringe Die Gefährten als detailverliebtes Diorama eingefangen. Auf Social Media macht das Projekt aktuell die Runde, weil es genau das trifft, was viele am Tolkien-Universum lieben: wuchtige Architektur, klaustrophobische Gänge und ein Gefecht, das in Erinnerung bleibt.

Gerade in der AFOL-Community ist Der Herr der Ringe seit Jahren ein dankbares Thema, weil die Welt vom Auenland bis Mordor extrem unterschiedliche Schauplätze bietet. Entsprechend entstehen neben friedlichen Elben-Kulissen auch regelmäßig düstere Kampf-Setups, die eher auf Atmosphäre als auf reine Größe setzen.

Die Szene in der Kammer von Mazarbul

Welche Szene stellt die Moria-MOC dar? Der Reddit-User Grinch_AFOLsWelcome hat sein Display als Nachbau der Kammer von Mazarbul konzipiert, also jenes Moments, in dem die Gefährten in Moria Stellung beziehen und von Orks bedrängt werden. Im Zentrum steht Balins Grab, während Feinde aus mehreren Öffnungen und Zugängen in den Raum drängen und das Gefühl entsteht, dass die Gruppe buchstäblich von allen Seiten eingeschlossen ist.

Die MOC wurde laut Erbauer für Brickworld Chicago entworfen, eine Convention, die am 20. und 21. Juni 2026 stattfindet. Als Ausstellungsstück ist das Diorama deshalb klar auf Lesbarkeit aus der Entfernung ausgelegt, ohne die Nahansicht zu vernachlässigen.

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Besonders stark wirkt der Aufbau durch seine klare Raumgeometrie: Säulen, zurückgesetzte Wände, brüchiges Mauerwerk und eine insgesamt zurückhaltende Graupalette lassen die Kammer schwer, alt und gefährlich erscheinen. Genau diese Struktur sorgt dafür, dass die vielen Minifiguren im Getümmel nicht wie ein zufälliger Haufen wirken, sondern wie ein bewusst choreografierter Kampf in einem realen, plausiblen Raum.

Ein bekannter Troll und ein offizielles Set als Basis

Welche LEGO-Teile und Vorlagen stecken in der MOC? Ein echter Blickfang ist der Höhlentroll, der offenbar als großes Creature-Element aus dem offiziellen LEGO-Set 9473 The Mines of Moria übernommen wurde. Das Set umfasste 776 Teile, erschien im Mai 2012 und wurde im November 2013 eingestellt.

Spannend ist auch der Kontext: 9473 bleibt bis heute das einzige offiziell veröffentlichte LEGO-Set, das Middle-earths Zwergenheimat Moria direkt als Set-Thema aufgreift. Umso mehr sticht die Fan-Kreation heraus, weil sie eine Lücke füllt, die LEGO selbst seit über einem Jahrzehnt nicht noch einmal offiziell angegangen ist.

Wie groß das gesamte Display ist, hat der Erbauer nicht beziffert. Gerade deshalb beeindruckt der Eindruck, dass hier nicht nur mit Masse gearbeitet wurde, sondern mit Proportionen, Tiefe und gezielt gesetzten Schäden im Stein, damit die Szene authentisch wirkt, ohne zwingend gigantisch sein zu müssen.

LOTR und LEGO bleiben 2026 ein starkes Duo

Warum passt die Moria-MOC gerade jetzt so gut in die Szene? Das Timing könnte kaum besser sein, denn 2026 ist für LEGO-und-LOTR-Fans ohnehin ein auffälliges Jahr. Erst Anfang Juni 2026 wurde 11377 Minas Tirith offiziell veröffentlicht, ein riesiges Modell mit 8.278 Teilen, das zu den größten LEGO-Sets aller Zeiten zählt.

Zusammen mit anderen Fanprojekten wie einer großen Osgiliath-Nachbildung zeigt die Moria-MOC, wie lebendig die Community rund um das Franchise bleibt. Während offizielle Sets meist einzelne Highlights setzen, liefern MOCs oft genau das, was viele in Displays suchen: kompromisslose Atmosphäre, erzählerische Klarheit und Szenen, die man sofort erkennt, sobald man davorsteht.

Wie gefällt dir die Moria-MOC und welche Szene aus Der Herr der Ringe würdest du am liebsten als LEGO-Diorama sehen? Schreib es gern in die Kommentare.