PS Plus Extra und Premium – Diese 10 Spiele fliegen im Juli 2026 raus

Im PlayStation Store ist eine erste Liste aufgetaucht, die die kommenden Abgänge bei PS Plus Extra und PS Plus Premium für Juli 2026 zeigt. Damit steht schon jetzt fest, welche Spiele in wenigen Wochen nicht mehr Teil des Katalogs sein werden und bei welchen Titeln ihr euch langsam beeilen solltet, wenn ihr sie noch durchspielen wollt.

Die Einträge stammen aktuell aus asiatischen Store-Versionen, werden aber üblicherweise auch in anderen Regionen übernommen. Wenn Sony den Bereich Letzte Chance zum Spielen aktualisiert, können zusätzlich noch weitere Spiele dazukommen oder einzelne Einträge wieder verschwinden.

Nach dem aktuellen Stand sollen die genannten Spiele am Dienstag, den 21. Juli 2026, aus PS Plus Extra und Premium entfernt werden. Am selben Tag werden erfahrungsgemäß auch die neuen Spiele des Monats in den Extra und Premium Katalog aufgenommen.

Abgänge im Juli 2026 im Überblick

Welche PS Plus Spiele verlassen Extra und Premium im Juli 2026? Nach derzeitigem Stand sind es zehn Titel, die ihr bis zum 21. Juli 2026 noch starten oder beenden könnt.

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Risk of Rain 2

Tropico 6

Clash: Artifacts of Chaos

Source of Madness

Cursed to Golf

Hundred Days

Onee Chanbara Origin

Get Even

Space Crew: Legendary Edition

Infinite Minigolf

Wer seine PS Plus Bibliothek regelmäßig über Downloads füllt, sollte beachten, dass diese Spiele nach dem Stichtag nicht mehr spielbar sind, sofern sie nicht separat gekauft wurden. Für längere Titel lohnt sich jetzt ein kurzer Blick in den eigenen Backlog, damit am Ende keine angefangene Kampagne auf der Strecke bleibt.

Diese zehn Spiele betrifft es konkret

Welche Titel sollte man vor dem Entfernen noch spielen? Die Liste ist bunt gemischt und deckt mehrere Genres ab. Für viele ist das die letzte Gelegenheit, ohne zusätzlichen Kauf reinzuschauen.

Risk of Rain 2 ist ein Roguelike-Shooter, der vor allem im Koop seine Stärken ausspielt und perfekt ist, wenn ihr schnelle Runs mögt. Tropico 6 richtet sich dagegen an Aufbaustrategen und lässt euch als El Presidente Inselpolitik, Wirtschaft und Chaos unter einen Hut bringen.

Clash: Artifacts of Chaos setzt auf Action und eigenwilliges Worldbuilding, während Source of Madness als Roguelike mit Lovecraft-Touch und ungewöhnlicher Optik auffällt. Cursed to Golf ist ein stylischer Genre-Mix aus Golf und Roguelike-Ideen, ideal für kurze Sessions.

Mit Hundred Days bekommt ihr ein Managementspiel rund um Weinbau und Produktion, das eher entspannt, aber trotzdem tief genug für Tüftler ist. Onee Chanbara Origin liefert dagegen brachiale Action, während Get Even stärker auf Atmosphäre, Story und psychologische Spannung setzt.

Space Crew: Legendary Edition bietet ein Crew-Management im Weltraum mit taktischen Entscheidungen und Missionen, die sich gut für zwischendurch eignen. Infinite Minigolf ist schließlich die unkomplizierte Option, wenn ihr einfach nur schnelle Runden Minigolf solo oder mit Freunden spielen wollt.

PS Plus Extra und Premium im Kontext

Was ist der Unterschied zwischen PS Plus Extra und Premium? PS Plus Extra umfasst die Vorteile von Essential und zusätzlich den Zugriff auf einen großen Spielekatalog mit PS4- und PS5-Titeln. PS Plus Premium setzt obendrauf und bringt unter anderem einen Klassikerkatalog mit Spielen älterer PlayStation-Generationen sowie zeitlich begrenzte Testversionen aktueller Releases.

Außerdem ist in Premium Cloud-Streaming enthalten, was auch für PlayStation Portal interessant ist, weil das Streaming ohne den Umweg über die PS5 möglich ist. Zusätzlich können Premium-Abonnenten auf Inhalte von Sony Pictures Core zugreifen.

Neue Spiele im Juni und der Blick Richtung Juli

Welche Neuzugänge sind zuletzt in den Katalog gekommen? Parallel zu den nun sichtbaren Abgängen wurden im Juni neue Spiele für PS Plus Extra angekündigt, die in vielen Regionen ab dem 16. Juni 2026 freigeschaltet werden.

Bei PS Plus Extra gehören dazu Final Fantasy 16, Sonic X Shadow Generations, Kingdom Come: Deliverance, Life is Strange: Double Exposure, Landwirtschafts-Simulator 25, Blades of Fire und Black Desert. PS Plus Premium erhält zusätzlich den Klassiker Gitaroo Man.

Wenn Sony wie üblich am 21. Juli 2026 den Katalog umstellt, treffen die neuen Juli-Spiele zeitgleich mit dem Entfernen der zehn genannten Titel ein. Bis dahin habt ihr noch ein klares Zeitfenster, um euch die Abgänge gezielt vorzunehmen.

Welche dieser zehn Abgänge treffen euch am meisten, und welchen Titel wollt ihr bis zum 21. Juli 2026 unbedingt noch abschließen? Schreibt es gerne in die Kommentare.