GTA 6 erscheint laut PlayStation-FAQ in mehreren Ländern nicht offiziell

Rund um GTA 6 geht es gerade Schlag auf Schlag: Nach neuen Infos von Rockstar Games und dem Start der Vorbestellungen taucht nun eine unschöne Nachricht für Fans in einigen Regionen auf. In einem FAQ auf dem offiziellen PlayStation-Blog wird demnach aufgeführt, dass GTA 6 in mehreren Ländern nicht offiziell erscheinen soll beziehungsweise dort offenbar verboten ist.

Betroffen sind laut der Liste nicht nur erwartbare Märkte wie Russland oder China, sondern auch mehrere Staaten im Nahen Osten. Für zusätzliche Diskussionen sorgt außerdem Taiwan, da der Inselstaat in der Vergangenheit bei Games oft liberaler aufgestellt war.

Betroffene Länder laut PlayStation-Blog-FAQ

In welchen Ländern erscheint GTA 6 nicht offiziell? Im FAQ werden mehrere Länder genannt, in denen GTA 6 nicht veröffentlicht wird beziehungsweise offenbar als verboten gilt. Dazu zählen sowohl große Märkte als auch kleinere Regionen, in denen Veröffentlichungen aufgrund lokaler Vorgaben regelmäßig eingeschränkt werden.

Die im FAQ aufgeführten Länder sind:

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Kuwait

China

Bahrain

Russische Föderation

Oman

Taiwan

Libanon

Katar

Typische Gründe für Verbote und Einschränkungen

Warum wird GTA 6 in einzelnen Ländern offenbar nicht veröffentlicht? Bei vielen der genannten Länder wirken die Gründe auf den ersten Blick wenig überraschend, weil sich ähnliche Diskussionen bereits bei früheren Teilen der Reihe oder bei vergleichbaren Open-World-Titeln gezeigt haben. Gerade Grand Theft Auto steht traditionell wegen Gewalt, Kriminalität und provokanter Satire im Fokus.

Im Nahen Osten stoßen sich Behörden bei Spielen wie GTA 6 häufig an sexuellen Inhalten, der Darstellung von Alkohol und Drogen sowie an der Thematisierung von organisiertem Verbrechen. Diese Inhalte gelten in einigen Staaten als unvereinbar mit lokalen Moral- und Zensurvorgaben, was dann zu Importverboten oder einer ausbleibenden offiziellen Veröffentlichung führen kann.

Welche Rolle spielen politische und gesellschaftliche Vorwürfe? Für Russland wird im Zusammenhang mit Rockstar-Spielen seit Jahren immer wieder ein politischer Unterton mitgeführt. In der Vergangenheit gab es dort wiederholt Vorwürfe, Spiele wie Grand Theft Auto hätten einen gefährlichen Einfluss auf die Gesellschaft oder würden Inhalte verbreiten, die politisch unerwünscht sind, unter anderem im Kontext von LGBTQ-Themen.

In China gilt ohnehin eine besonders strenge Videospiel-Zensur. GTA 6 würde dort mit offen dargestellter Gewalt und moralisch fragwürdigen Inhalten im Prinzip gleich gegen mehrere zentrale Vorgaben verstoßen, was einen offiziellen Release auf dem chinesischen Festland sehr schwer bis unmöglich macht.

Warum überrascht Taiwan in der Liste? Dass Taiwan hier ebenfalls auftaucht, dürfte viele wundern. Der Inselstaat wird bei Games oft als deutlich liberaler wahrgenommen als das chinesische Festland. Umso mehr könnte diese Nennung für Spekulationen sorgen, ob es sich um eine besonders vorsichtige Einstufung handelt oder ob es konkrete regulatorische Hürden gibt.

Import wird durch die physische Version komplizierter

Was bedeutet das Verbot für Fans vor Ort? In der Vergangenheit konnten sich viele Fans in Ländern ohne offiziellen Release immerhin mit physischen Importfassungen behelfen. Bei GTA 6 könnte das deutlich schwieriger werden, weil Rockstar Games laut den aktuellen Infos auch die physische Version nur mit einem einmalig nutzbaren Download-Code ausliefert, statt mit einer klassischen Disc.

Damit hängt der Zugang wesentlich stärker an Account-Regionen, Store-Verfügbarkeit und Plattformregeln. Für Betroffene ist das ein echter Stolperstein, selbst dann, wenn irgendwo im Handel eine Packung auftauchen sollte.

Release-Termin und Plattformen

Wann erscheint GTA 6 in Deutschland? GTA 6 soll am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series erscheinen. Eine Umsetzung für den PC folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Wie blickt ihr auf die Liste der betroffenen Länder und die möglichen Gründe dahinter, und findet ihr die Code-only-Lösung bei der physischen Version sinnvoll? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.