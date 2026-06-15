Splatoon 3 Update 11.2.0 – Waffen-Balance, Specials und X-Matchmaking neu

Splatoon 3 hat am 13. Juni 2026 ein frisches Update spendiert bekommen. Die neue Version 11.2.0 steht ab sofort bereit und ist sowohl auf Nintendo Switch 2 als auch auf der ursprünglichen Nintendo Switch verfügbar. Wer online antreten will, muss das Update installieren, denn ohne die aktuelle Version geht es nicht mehr in die Matches.

Inhaltlich dreht sich diesmal fast alles um Feintuning im Multiplayer: Nintendo passt Waffenwerte an, korrigiert einzelne Balance-Entscheidungen aus Version 11.0.0 teilweise zurück und schraubt außerdem an Matchmaking-Systemen. Ziel ist ganz klar, dass sich Gefechte fairer anfühlen und bestimmte Builds nicht zu dominant werden.

Patch 11.2.0 bringt Balance-Anpassungen im Multiplayer

Welche Änderungen trifft das Update 11.2.0 im Multiplayer? Eine der wichtigsten Anpassungen betrifft Blaster: Die Größe der Explosions-Kollisionsabfrage mit Gegnern wurde reduziert. Damit wird ein Teil der Verbesserungen aus Version 11.0.0 wieder abgeschwächt, allerdings nicht komplett zurückgedreht. Unterm Strich soll das neue Verhalten zwischen dem Stand vor und nach den damaligen Verbesserungen liegen.

Zusätzlich verändert Nintendo die Spezifikationen mehrerer Hauptwaffen. Das reicht von leichterer Handhabung über Anpassungen beim Streuverhalten bis hin zu Ink-Verbrauch und Recovery-Timings. Gerade in Splatoon 3 können solche Nuancen schnell darüber entscheiden, ob sich eine Waffe im direkten Duell stabil oder riskant anfühlt.

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N-ZAP 85 und N-ZAP 89: Die Tintenspritzer fallen nun leichter um die eigenen Füße herum.

L-3 Nozzlenose, L-3 Nozzlenose D Glitterz und L-3 Nozzlenose: Schussgeschwindigkeit um etwa 5 Prozent erhöht und Flugdistanz erweitert.

Luna Blaster, Luna Blaster Neo und Order Blaster Replica: Streuung beim Springen um etwa 8 Prozent reduziert.

Clash Blaster und Clash Blaster Neo: Streuung beim Springen um etwa 13 Prozent reduziert.

Undercover Brella, Undercover Sorella Brella Patternz und Undercover Brella: Tintenverbrauch um etwa 8 Prozent reduziert.

Blaster Custom, Blaster Gleamz und Blaster: Zeit mit eingeschränkter Bewegung nach dem Schuss um etwa ein Achtel einer Sekunde verlängert.

Rapid Blaster Pro, Rapid Blaster Pro Deco und Rapid Blaster Pro WNT-R: Zeit bis zur Tintenregeneration nach dem Schuss um etwa ein Achtel einer Sekunde verlängert.

Heavy Splatling, Heavy Splatling Deco und Order Splatling Replica: Radius der eingefärbten Fläche durch Sprühtröpfchen um etwa 8 Prozent reduziert und außerdem der Radius des Tintenspritzers am Einschlagspunkt um etwa 8 Prozent reduziert.

Specials, Punkte-Kosten und Disconnect-Regeln werden nachjustiert

Was ändert sich bei Spezialwaffen und ihren Kosten? Auch bei den Specials gibt es klare Stellschrauben. Trizooka und Inkjet erhalten beispielsweise einen deutlichen Bonus gegen Big Bubblers, während beim Crab Tank der Explosionsradius der Kanone kleiner ausfällt. Zudem wird der Zipcaster günstiger im Ink-Verbrauch, und beim Splattercolor Screen wächst die Reichweite, um das Gerät weiter entfernt platzieren zu können.

Trizooka: Schaden gegen Big Bubblers um etwa 30 Prozent erhöht.

Zipcaster: Tintenverbrauch beim Zippen um etwa 33 Prozent reduziert.

Inkjet: Schaden gegen Big Bubblers durch Direkttreffer und Explosionen um etwa 30 Prozent erhöht.

Booyah Bomb: Erhaltener Schaden durch Splatanas bei aktivierter Rüstung um etwa 30 Prozent reduziert.

Splattercolor Screen: Reichweite erhöht, um das Gerät weiter entfernt als zuvor aufstellen zu können.

Crab Tank: Effektiver Radius der Kanonen-Explosionen um etwa 14 Prozent reduziert.

Nintendo passt außerdem die benötigten Punkte für Spezialwaffen bei mehreren Sets an. Einige bekommen ihr Special schneller, andere müssen länger dafür arbeiten, was das Tempo ganzer Team-Kompositionen beeinflussen kann.

Waffe Vorher Nachher New Squiffer 190 180 Snipewriter 5B 210 200 Slosher Deco 180 170 Heavy Edit Splatling Nouveau 210 200 Custom Wellstring V 200 190 .52 Gal 200 210 Luna Blaster Neo 190 200 Dynamo Roller 200 210 Gold Dynamo Roller 180 190 Slosher Order Slosher Replica 210 220 Dread Wringer 190 200

Außerdem wird an einer typischen Online-Frustquelle gearbeitet: Bei Splat-Zonen, Turm-Kommando, Goldfisch und Muschelchaos wurde das Zeitfenster verkürzt, in dem ein Disconnect direkt nach Matchstart automatisch zu einem No-Contest führt. Damit soll klarer definiert werden, was wirklich unmittelbar nach Beginn bedeutet.

Matchmaking in X-Kämpfen wird gezielter gesteuert

Wie verändert das Update die Teamaufteilung in X-Kämpfen? In den X-Kämpfen stellt Version 11.2.0 das Team-Splitting um. Das System soll die Wahrscheinlichkeit senken, dass Waffen mit ähnlichen bevorzugten Reichweiten zu stark auf einer Seite gebündelt werden. Gerade in Modi mit klaren Frontlinien kann ein Reichweiten-Stack schnell ein Match kippen, deshalb ist diese Anpassung für viele kompetitive Fans vermutlich der spannendste Teil des Updates.

Unter dem Strich ist Version 11.2.0 ein klassisches Balance-Update: keine großen Content-Drops, aber viele kleine Stellschrauben, die das Meta bewegen können. Nintendo betont dabei klar den Fokus auf Multiplayer-Feinabstimmung und kündigt bereits an, dass das nächste Update erneut Multiplayer-Balance in den Mittelpunkt stellen soll.

Wie fühlt sich Version 11.2.0 für euch an: treffen die Anpassungen eure Lieblingswaffe oder verbessert das Update eure Matches spürbar? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.