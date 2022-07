Nintendo Switch OLED im neuen Gewand: Splatoon 3-Modell

Falls ihr über den Kauf einer Nintendo Switch OLED nachdenkt, weil ihr nicht auf die technischen Annehmlichkeiten der OLED-Version verzichten möchtet, oder weil eure alte Switch einfach nach fünf Jahren im Dauereinsatz den Geist aufgegeben hat, steht Nintendo mit einem Update bereit.

Schon in Kürze gesellt sich eine neue Version in die Riege der Switch-Modelle, die für viele sicherlich ein wahrer Augenschmaus werden könnte. Die Rede ist von der „Nintendo Switch OLED-Modell Splatoon 3 Edition“, die bald in den Verkaufsregalen steht.

Nintendo Switch OLED-Modell Splatoon 3 Edition

Passt das Design zu „Splatoon 3“? In dem Trailer, den wir nachfolgend für euch eingebunden haben, seht ihr, wie die Farben ins Auge stechen.

Und Farben ist das richtige Stichwort, denn wie in Splatoon 3 haben die Hersteller auch bei dem Hardwaredesign darauf geachtet, dass die kunterbunte Farbwelt der Splatoon eingefangen und in Szene gesetzt wird.

Die Konsole kommt wie immer mit zwei Joy-Cons, einer mit blauem Akzent und einer mit gelben Farbtönen. Die Station beherbergt ein weißes Graffitithema.

Wie viel kostet die Nintendo Switch OLED Splatoon 3 Edition? Das neue Modell wird voraussichtlich 359,99 Euro in Deutschland kosten. Neben der Nintendo Switch OLED liegen lediglich die Standardausrüstung bei. Das Spiel „Splatoon 3“ ist nicht enthalten und wird separat verkauft.

Wann erscheint die Nintendo Switch OLED Splatoon 3 Edition? Die neue Hybridkonsole mit dem einzigartigen Splatoon-Design erscheint am 26. August 2022 weltweit im Handel.

Kann ich Splatoon 3 schon vorbestellen? Ja, in diesem Preorder-Guide gibt es alle Infos rund um das Thema „Splatoon 3“-Vorverkauf. Das Spiel erscheint am 9. September 2022, also etwas später nach dem Launch der Switch-Edition.

Was sind die Vorteile einer Nintendo Switch OLED?

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob sich das Upgrade lohnt, findet ihr in der nachfolgenden Liste noch einmal alle Neuerungen, die die reguläre Nintendo Switch nicht besitzt:

Breiterer Aufsteller für sicheren Stand

Größeres OLED-Display mit tieferem Schwarz, höherem Kontrast und intensivere Farben

Lautsprecher ein wenig lauter wegen veränderter Position

64 GB interner Speicher

Überarbeitete Docking-Station

Inklusive LAN-Anschluss

In diesem Video erklären wir euch zudem, für wen die Konsole perfekt geeignet ist. Spätestens damit solltet ihr in Erfahrung bringen können, ob die OLED-Version etwas für euch ist.

