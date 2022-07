Splatoon 3: Hier könnt ihr das Spiel vorbestellen – Preorder-Guide

Splatoon 3 ist der dritte Teil der erfolgreichen und farbenfrohen „Splatoon“-Reihe für Nintendo Konsolen. Der Nachfolger von Splatoon 2 erscheint als Exklusivtitel für Nintendo Switch.

Wer sich das Spiel vorbestellen will ist hier genau richtig, denn am 9. September 2022 erscheint der bunte Shooter. In diesem Preorder-Guide zeigen wir euch, wo ihr das Spiel überall bekommt.

Unter diesem Absatz haben wir euch die Links zu Amazon, MediaMarkt und Saturn eingefügt:

Bei allen drei Anbietern bekommt ihr das Spiel in physischer Form. Diese Version kostet überall 59,99 Euro. Zusätzlich gibt es die digitale Version im Nintendo eShop. Auch dort kann das Spiel bereits vorbestellt werden.

Hierzu müsst ihr euch auf eurer Konsole anmelden und den Kauf abschließen. Wenn das Spiel dann offiziell erscheint, startet der automatische Download. Welche Voraussetzungen dafür gelten findet ihr auf der offiziellen Splatoon-Webseite von Nintendo.

Was ist Splatoon 3?

Direkt vorab: Wer die Reihe bereits kennt, weiß was mit dem dritten Teil auf ihn zukommt. Für diejenigen, die die Reihe gerade neu entdecken, hier ein paar Infos.

„Splatoon 3“ ist wie seine beiden Vorgänger ein Third-Person-Shooter. Doch statt mit Kugeln schießt man mit Farbbeuteln auf seine Gegner. Das macht das Spiel sehr farbenfroh und schön anzusehen. Im neusten Teil finden wir uns in Splatsville wieder. Eine heiße Wüstengegend, die darauf wartet mit Farbe bombardiert zu werden.

Neue Waffen und Styles machen das Spiel auch für diejenigen interessant, die die ersten Teile bereits gespielt haben. Auch neue Sprünge und gekonnte Ausweichmanöver gilt es auszuprobieren. Gleichzeitig habt ihr Zugriff auf Waffen aus den vorherigen Teilen. So müsst ihr eure Lieblinge nicht missen.

Werdet ihr euch das Spiel vorbestellen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!