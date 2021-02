PS5: Sony nennt die offiziellen Verkaufszahlen der PlayStation 5

Die Nachfrage bei der PS5 ist weiterhin immens hoch. Selbst wer ständig die verschiedenen Onlineshops im Blick behält, hat es auch weiterhin nicht leicht, an die begehrte Konsole von Sony zu gelangen. Zwar soll laut Gerüchten noch vor Mitte Februar 2021 die große 4. Verkaufswelle starten, offizielle Infos haben die Händler bislang aber nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Doch wie viele Konsolen konnte Sony bislang überhaupt verkaufen?

Sony nennt erste Verkaufszahlen zur PS5

Laut dem offiziellen Geschäftsbericht für das dritte Quartal des Fiskaljahrs 2020 (Oktober bis Dezember) hat die PlayStation-Sparte von Sony insgesamt einen Umsatz von 8,45 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es hingegen 6 Milliarden US-Dollar, weshalb sich Sony bei der Gaming-Sparte über eine ordentliche Steigerung freuen kann.

Dabei wurde die PS5 bis zum 31. Dezember 2020 satte 4,5 Millionen Mal verkauft. Zum Vergleich: Von der PS4 wurden in dem gleichen Zeitraum genauso viele Exemplare verkauft. Im dritten Quartal 2020 hat Sony übrigens immer noch 1,4 Millionen Exemplare der PlayStation 4 absetzen können. Im Vorjahr waren es etwa 6 Millionen Exemplare der Konsole.

Sony plant damit bis zum Ende des vierten Quartals 2020 (31. März 2021) insgesamt 7,6 Millionen PS5-Konsolen zu verkaufen. Zwar ist die Verfügbarkeit der Konsole derzeit noch nicht wirklich gegeben, doch anscheinend schaut Sony der Zukunft recht optimistisch entgegen.

PS5: Sony veröffentlicht Firmware 20.02-02.50.00 – Download ab sofort verfügbar

Verkäufe von Videospielen machen Großteil des Gewinns aus

Da Sony mit dem Verkauf seiner Konsolen bekanntlich kaum Gewinn macht, ist es wenig verwunderlich, dass der Großteil des erzielten Umsatzes durch den Verkauf von Videospielen zustande gekommen ist. Dazu zählen Games in physischer wie digitaler Form, aber vor allem Add-on-Inhalte wie DLCs oder In-Game-Gegenstände, die gegen Echtgeld erworben werden können. Von 103 Millionen verkauften PlayStation-Titeln entfallen insgesamt 18,4 Millionen Exemplare auf PlayStation Exklusives, also First-Party-Spiele wie The Last of Us 2, Ghost of Tsushima oder God of War.

Die Zahl der PS Plus-Mitglieder steigt stark an

Besonders interessant sind die aktuellen Zahlen zu den PS Plus-Mitgliedern. Waren es im Vorjahr noch 38,8 Millionen Abonnenten, sind es im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2020 bereits 47,4 Millionen Nutzer, die regelmäßig Geld für die Sony-Mitgliedschaft ausgeben. Auffällig ist vor allem, dass 87 Prozent der PS5-Besitzer über ein Abo bei PS Plus verfügen. Dies mag unter anderem an der kostenlosen PlayStation Plus Collection liegen, aber vor allem an der steigenden Anzahl von Funktionen auf der PS5, die lediglich PS Plus-Mitgliedern vorenthalten sind.

Im Folgenden haben wir euch noch einmal die wichtigsten Zahlen rund um die PlayStation-Sparte übersichtlich aufgelistet.

PlayStation-Sparte: Zahlen und Fakten

PS5: 4,5 Mio. verkaufte Konsolen (bis 31.12.2020)

4,5 Mio. verkaufte Konsolen (bis 31.12.2020) PS4: Insgesamt 114,9 Mio. verkaufte Einheiten

Insgesamt 114,9 Mio. verkaufte Einheiten PS Plus-Abonnenten: 47,4 Mio. (38,8 Mio. Vorjahr)

47,4 Mio. (38,8 Mio. Vorjahr) 87% der PS5-Besitzer nutzen PS Plus

103 Mio. verkaufte PlayStation-Titel davon 18,4 Mio. PlayStation Exklusives

Marvel’s Spider-Man Miles Morales verkaufte sich 4,1 Mio. Mal