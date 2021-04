The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2- Tweet eines Insider versetzt Fans in Aufregung

Bekommen wir schon in diesem Jahr Nintendos The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2? Ein Insider machte eine entsprechende Andeutung.

Fans spekulieren um Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Der bekannte Leaker und Nintendo-Insider Kelios hat schon Informationen zu „Pokémon-Legenden: Arceus“ und den Remakes von „Pokémon Diamant“ und „Pokémon Perl“ verraten, daher horchen Nintendo-Fans auf, wenn er etwas Neues bekannt gibt. Nun erklärte er, dass der Release des neuen Pokémon kurz bevorstehen würde. Daraufhin schaltete sich der ebenfalls bekannte Leaker Felipe Necro in die Diskussion ein.

Er meinte, dass das Entwicklerstudio Game Freak wohl nur noch auf das Go von Nintendo warten würde, um den Release anzukündigen. Damit soll vermieden werden, dass es nicht zu Problemen mit einem weiteren großen Release eines Spiels zum Weihnachtsgeschäfts kommen würde. Kelios entgegnete daraufhin, dass Nintendo definitiv die Veröffentlichungen eines großen Spiels für Anfang 2022 planen würde.

Yeah, Nintendo has certainly planned to released a big game early 2022, I'm wondering what it is 🙃 — Kelios (@KeliosFR) April 21, 2021

Das hat jetzt zu Diskussionen innerhalb der Community geführt, worum es sich bei diesem großen Release wohl handeln könnte. Die Smileys in seinem und dem Post von Felipe Necro lassen darauf schließen, dass sie schon wissen, welcher Titel es sein wird.

Die Nintendo-Community spekuliert nun, dass es sich dabei um „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ handeln könnte. Das Spiel wurde während der E3 2019 mit einem kurzen Teaser vorgestellt, seitdem wurde es aber ruhig.

Ein Release Ende 2021 oder Anfang 2022 würde gut passen. Sollte Nintendo den Start des Spiels zur Veröffentlichung der angeblichen Nintendo Switch pro planen, dann wäre 2022 von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ realistischer.

Es wäre aber natürlich ebenfalls möglich, dass es sich um ein anderes großes Nintendo-Spiel handelt. Denkbar wäre „Splatoon 3“, „Metroid Prime 4“, „Bayonetta 3“ oder vielleicht sogar ein neues „Mario Kart“.