Metroid Prime 4 erscheint mit Switch 2 Upgrade und amiibo-Unterstützung

Metroid Prime 4: Beyond ist endlich da und mit dem offiziellen Release am 4. Dezember 2025 liefert Nintendo direkt ein erstes Update, das einige neue Funktionen freischaltet und kleinere Probleme behebt. Für viele Fans, die seit der ersten Ankündigung im Jahr 2017 auf das Spiel warten, ist dies der Startschuss für ein neues Abenteuer mit Samus Aran.

Der Day-One-Patch 1.1.0 bringt nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch kleine, aber feine Neuerungen, die das Spielerlebnis aufwerten. Besonders wichtig ist das Update für Spieler, die Metroid Prime 4: Beyond auf der neuen Nintendo Switch 2 erleben wollen.

Neue Funktionen durch das Update

Was bringt der Day-One-Patch an neuen Features? Nintendo hat mit dem Update 1.1.0 einige praktische Funktionen ergänzt, die direkt zum Launch verfügbar sind. Dazu zählt insbesondere die Unterstützung von amiibo-Figuren sowie eine verbesserte Nutzerführung für Switch-2-Spieler.

Aktivierung der amiibo-Funktion im Pausemenü

Vibrationsfeedback während Zwischensequenzen

Upgrade-Pfad zur Switch 2 Edition über das Menü nach dem Titelbildschirm

Besonders die amiibo-Integration dürfte viele Sammler freuen. Wer etwa das neue Sylux-amiibo besitzt, kann dieses nun direkt im Spiel verwenden. Auch das Upgrade-Menü für Switch-2-Nutzer macht den Umstieg einfacher und zeigt, dass Nintendo beide Konsolen-Generationen berücksichtigt.

Quality-of-Life-Verbesserungen

Welche Optimierungen für den Spielfluss wurden vorgenommen? Neben den neuen Features bringt das Update auch einige Verbesserungen für das Spielerlebnis, insbesondere im Hinblick auf Komfort und Schwierigkeit.

In Hard Mode wurde die KI einiger Gegner angepasst

Galerie-Freischaltbedingungen wurden vereinfacht: Statt 100 % Itemquote reicht jetzt das Durchspielen

Kleinere Fehlerbehebungen und Optimierungen im Hintergrund

Vor allem die Änderung bei der Galerie dürfte vielen Spielern entgegenkommen. Während bisher ein kompletter Item-Run nötig war, reicht nun das einfache Beenden des Spiels, um alle Videos freizuschalten.

Technische Details des Patches

Welche Systemanpassungen wurden mit dem Update eingeführt? Nintendo hat mit Patch 1.1.0 auch technische Details auf den neuesten Stand gebracht und Anpassungen an regionale Bewertungssysteme vorgenommen.

Änderung Details Rating-Anpassung (Brasilien) Geändert von „12“ auf „14“ Jahre laut ClassInd Switch 2 Upgrade-Pfad Neuer Menüpunkt nach dem Titelbildschirm für einfaches Upgrade

Diese eher unauffälligen, aber wichtigen Änderungen zeigen, dass Nintendo bereits an der Zukunft denkt – besonders mit dem Blick auf die Switch 2.

Ein Blick auf die Plattformen

Auf welchen Konsolen ist Metroid Prime 4: Beyond verfügbar? Zum ersten Mal erscheint ein Metroid Prime-Spiel gleichzeitig für zwei Nintendo-Konsolen: die etablierte Nintendo Switch und die neue Switch 2.

Nintendo Switch (ab 4. Dezember 2025)

Nintendo Switch 2 (ab 4. Dezember 2025, mit optimierter Edition)

Durch den gleichzeitigen Launch auf beiden Plattformen können Spieler selbst entscheiden, wie sie das neue Abenteuer erleben möchten. Der Upgrade-Weg über den eShop ist dabei ein durchdachtes Feature für alle, die ihre Bibliothek auf die neue Konsole übertragen möchten.

Ein gelungener Start trotz langer Wartezeit

Wie fällt der erste Eindruck von Metroid Prime 4: Beyond aus? Trotz der langen Wartezeit von über acht Jahren und mehreren Entwicklungsneustarts ist der Release von Metroid Prime 4: Beyond gut vorbereitet. Der Day-One-Patch sorgt für einen reibungslosen Start und bringt gleichzeitig sinnvolle Erweiterungen.

Besonders erfreulich ist, dass Nintendo nicht nur Bugfixes liefert, sondern aktiv neue Inhalte einbaut. Das zeigt, dass Retro Studios und Nintendo auf das Feedback der Community hören und das Spiel auch nach Release weiter verbessern wollen.

Wie empfindest du den Start von Metroid Prime 4: Beyond? Nutzt du schon die amiibo-Funktion oder spielst du auf der Switch 2? Teile deine Eindrücke gerne in den Kommentaren!