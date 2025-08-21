Metroid Prime 4 – Erscheint das lang ersehnte Spiel endlich im Dezember 2025?

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu, und Nintendo hat bereits einige spannende Pläne für die verbleibenden Monate präsentiert. Während Pokémon-Legenden: Z-A am 16. Oktober 2025 erscheint und Kirby: Air Riders für den 20. November 2025 angekündigt wurde, steht ein weiteres großes Highlight noch aus: Metroid Prime 4: Beyond. Trotz der Begeisterung, die dieses Spiel umgibt, hat Nintendo bisher kein konkretes Veröffentlichungsdatum genannt.

Wird Metroid Prime 4: Beyond im Dezember erscheinen?

Warum wird Dezember als möglicher Veröffentlichungsmonat vermutet? Die Ankündigung von Kirby: Air Riders für den 20. November 2025 lässt vermuten, dass Metroid Prime 4: Beyond im Dezember erscheinen könnte. Traditionell vermeidet Nintendo die Veröffentlichung mehrerer großer Titel im selben Monat, abgesehen von einigen Ausnahmen. Im August wurden beispielsweise Drag x Drive im eShop und Kirby und das vergessene Land + Sternengekreuzte Welt für die Switch 2 veröffentlicht, wobei letzteres eine erweiterte Version eines bestehenden Spiels ist. Dezember ist oft ein schwieriger Monat für Spiele, da in der Weihnachtszeit viele Veröffentlichungen stattfinden, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Doch die langjährige Vorfreude auf Metroid Prime 4: Beyond könnte das Spiel in einem solchen Monat dennoch erfolgreich machen. Fans warten seit 2007 auf eine Fortsetzung, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Dezember-Release kein Hindernis darstellt.

Wann wird das Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben?

Könnte eine Nintendo Direct im September die Bühne für eine Ankündigung bieten? Nintendo hat seit April 2025 wenig über Metroid Prime 4: Beyond verlauten lassen, hat jedoch mehrfach den Release für 2025 bestätigt. Ein Nintendo Direct im September könnte die Gelegenheit bieten, das Veröffentlichungsdatum endlich bekanntzugeben. Traditionell finden im September Nintendo Directs statt, auch wenn das Event-Format dieses Jahr durch den Launch der Switch 2 etwas durcheinandergeraten ist. Ein solches Event könnte nicht nur Licht auf Metroid Prime 4 werfen, sondern auch auf andere geplante Veröffentlichungen, wie zum Beispiel Rhythm Heaven Groove und Tomodachi Life: Living the Dream für 2026. Zudem ist 2025 das 40-jährige Jubiläum von Super Mario Bros., was Raum für Überraschungen bietet.

Was bedeutet der Release für das Jahr 2025?

Wie könnte Metroid Prime 4: Beyond das Jahr für Nintendo abschließen? Metroid Prime 4: Beyond könnte ein krönender Abschluss für das Jahr 2025 werden. Als Dual-System-Release, ähnlich wie Pokémon-Legenden: Z-A, könnte es eines der letzten großen Spiele für die ursprüngliche Switch sein. Die Erwartungen sind hoch, besonders nachdem das Spiel bei einem Hands-on-Event Anfang des Jahres beeindruckte. Ob Retro Studios die hohen Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Doch eine Ankündigung im September würde Nintendo genug Zeit geben, um den Hype weiter zu steigern.

Was denkst du, wird Metroid Prime 4: Beyond im Dezember erscheinen? Wie fühlst du dich nach allem, was bisher gezeigt wurde? Teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren!