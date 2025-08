Metroid Prime 4 für November 2025 geplant – Demo auf Fan Expo Canada

Die Vorfreude auf Metroid Prime 4: Beyond wächst weiter. Trotz Gerüchten über mögliche Verzögerungen, hat Nintendo bestätigt, dass das Spiel noch 2025 erscheinen soll. Diese Nachricht stammt aus einem kürzlich veröffentlichten Artikel auf der offiziellen Nintendo-Website, der von Nutzern auf Reddit entdeckt wurde. Dort wird angegeben, dass Metroid Prime 4: Beyond auf der Fan Expo Canada später in diesem Monat spielbar sein wird.

Zusätzlich zu Metroid Prime 4 werden auch andere spannende Titel wie Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Borderlands 4 und Elden Ring Tarnished Edition auf der Nintendo Switch 2 präsentiert. Diese Spiele, sowohl bereits veröffentlichte als auch kommende, werden die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit der neuen Konsole demonstrieren.

Erwartungen an Metroid Prime 4: Beyond

Warum ist der November ein möglicher Veröffentlichungszeitraum? Gerüchte deuten darauf hin, dass Metroid Prime 4: Beyond im November veröffentlicht werden könnte. Diese Annahme basiert auf der Tatsache, dass die ersten beiden Metroid Prime Spiele ebenfalls im November erschienen sind. Außerdem steht die Veröffentlichung von Pokémon Legenden: Z-A im Oktober an, was einen November-Release für Metroid Prime 4 sinnvoll erscheinen lässt, um den Hype weiter zu steigern.

Die Geschichte von Metroid Prime 4 ist besonders, da das Spiel ursprünglich 2017 angekündigt wurde. Die Entwicklung begann unter einem unbekannten Team, das vermutlich zu Bandai Namco gehörte. Allerdings wurde 2019 bekannt gegeben, dass Nintendo die Entwicklung mit Retro Studios neu starten würde. Diese Entscheidung löste bei den Fans große Begeisterung aus, führte jedoch zu einer längeren Wartezeit.

Die Rolle der Nintendo Switch 2

Was macht die Nintendo Switch 2 so besonders? Die Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 auf den Markt kam, bietet zahlreiche technische Verbesserungen. Dazu gehören ein größeres Display, mehr interner Speicher und aktualisierte Grafik- und Controller-Funktionen. Die Konsole unterstützt eine Auflösung von 1080p bei 120 Hz im Handheld-Modus und 4K bei 60 Hz, wenn sie angedockt ist.

Metroid Prime 4: Beyond wird sowohl für die ursprüngliche Switch als auch für die Switch 2 erscheinen. Auf der neuen Konsole werden verbesserte visuelle Effekte und die Möglichkeit, das Spiel in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde zu spielen, geboten. Dies macht Beyond zu einem der ersten Spiele, das die Fähigkeiten der neuen Hardware voll ausschöpft.

Blick in die Zukunft

Was können wir von Nintendo in naher Zukunft erwarten? Beim letzten Nintendo Direct Partner Showcase wurden viele Informationen über kommende Spiele veröffentlicht. Leider gab es keine weiteren Details zu Nintendos eigenen Plänen, insbesondere was Metroid Prime 4: Beyond betrifft. Auch Titel wie Kirby Air Riders und Splatoon Raiders wurden nicht näher besprochen.

Es bleibt zu hoffen, dass bald ein vollständiges Nintendo Direct stattfindet, um mehr Klarheit über kommende Veröffentlichungen zu erhalten. Die Gaming-Community wartet gespannt auf weitere Ankündigungen und hofft auf neue Überraschungen.

Bist du zufrieden damit, dass Metroid Prime 4 noch in diesem Jahr erscheinen soll? Hast du eines der vorherigen Spiele der Serie gespielt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!