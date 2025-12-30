Metroid Prime 4 – Neue psychische Kräfte und offene Welt erwarten dich

Nintendo hat offiziell bestätigt, wo Metroid Prime 4: Beyond innerhalb der langjährigen Metroid-Zeitlinie angesiedelt ist. Der neue Titel spielt nach Super Metroid, aber noch vor Metroid Fusion, und positioniert sich damit zwischen den Klassikern der 2D-Reihe. Dennoch soll der Titel laut Nintendo in einer „anderen Dimension“ stattfinden, womit er sich storytechnisch vom linearen Fortschritt der Hauptreihe abkoppelt.

Diese Einordnung macht klar, dass Metroid Prime 4: Beyond trotz seiner Zugehörigkeit zum Prime-Subuniversum eine Art eigenständige Erzählung bietet, die neue Spieler genauso abholen soll wie langjährige Metroid-Fans. Nintendo beschreibt das Spiel als „neue Einstiegsmöglichkeit“ in das Franchise – ganz ohne Vorkenntnisse der bisherigen Prime-Titel.

Neue Gameplay-Elemente und Setting

Welche Neuerungen bringt Metroid Prime 4: Beyond mit sich? Das Spiel bleibt dem First-Person-Adventure-Stil der Prime-Reihe treu, erweitert das Konzept aber um weitreichende Gameplay-Änderungen. Neu sind vor allem Samus‘ psychische Fähigkeiten, mit denen sie Objekte manipuliert, versteckte Plattformen sichtbar macht und gezielte Energieschüsse abfeuert.

Ein weiteres zentrales Feature ist die Einführung einer offenen Spielwelt mit Sol-Tal als zentralem Knotenpunkt. Samus nutzt hier das neue Motorrad Vi-O-La, um sich durch die weitläufige Wüstenlandschaft des Planeten Viewros zu bewegen. Diese offene Welt steht im Kontrast zu den bisherigen, eher labyrinthartigen Levelstrukturen der Reihe.

Der neue Begleiter und Kritikpunkte

Wie reagieren Fans auf die neuen Charaktere? Mit Myles Mackenzie wird Samus erstmals ein fester NPC-Partner zur Seite gestellt. Er hilft ihr beim Aufbau eines Basislagers auf Viewros und unterstützt beim Lösen von Rätseln. Diese Neuerung ist allerdings nicht bei allen Fans gut angekommen – viele kritisieren, dass die Interaktionen mit NPCs das Gefühl von Einsamkeit und Isolation verwässern, das die Serie bisher geprägt hat.

Einige Spieler bemängeln zudem die Balance zwischen den Open-World-Elementen und der klassischen Metroidvania-Struktur. Dennoch wird das Spiel für seine mutigen Neuerungen und die stimmige Inszenierung gelobt.

Technische Umsetzung und Plattformen

Welche Version bietet das beste Spielerlebnis? Metroid Prime 4: Beyond ist sowohl für die Nintendo Switch als auch für die Nintendo Switch 2 erschienen. Besonders auf der neuen Konsole überzeugt der Titel mit verbesserter Grafik und präziserer Steuerung. Dank Joy-Con-2-Unterstützung können Bewegungen wie bei einem Mauszeiger ausgeführt werden, was das Zielen deutlich vereinfacht.

Die Umgebungen, Bosskämpfe und Scan-Mechaniken wurden ebenfalls überarbeitet und profitieren von der höheren Rechenleistung der Switch 2. Dennoch läuft auch die Version für die erste Switch stabil und bleibt inhaltlich identisch.

Einordnung in die Gesamt-Zeitlinie

Wie sieht die vollständige Metroid-Zeitlinie jetzt aus? Mit der offiziellen Platzierung von Metroid Prime 4: Beyond ergibt sich folgende chronologische Reihenfolge innerhalb des Franchise:

Spiel Platzierung Metroid: Zero Mission 1 Metroid Prime 2 Metroid Prime Hunters 3 Metroid Prime 2: Echoes 4 Metroid Prime 3: Corruption 5 Metroid Prime: Federation Force 6 Metroid II: Return of Samus 7 Super Metroid 8 Metroid Prime 4: Beyond 9 Metroid Fusion 10 Metroid Dread 11

Ein mutiger Schritt in eine neue Ära

Was bedeutet Beyond für die Zukunft der Serie? Trotz gemischter Reaktionen ist Metroid Prime 4: Beyond ein ambitionierter Neuanfang, der klassische Elemente mit modernen Spielsystemen kombiniert. Die Einführung psychischer Kräfte und der Wechsel zu einem offeneren Spielverlauf zeigen, dass Nintendo bereit ist, die Reihe weiterzuentwickeln, ohne ihre Wurzeln zu vergessen.

Ob sich diese Neuerungen langfristig durchsetzen und wie sie sich auf kommende Titel auswirken, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Metroid Prime 4: Beyond hat die Tür zu einer neuen Ära der Metroid-Spiele aufgestoßen.

Wie findest du die neue Ausrichtung von Metroid Prime 4: Beyond? Lass es uns in den Kommentaren wissen!