ARC Raiders in der Kritik – Neue Event-Zeiten verärgern Spieler weltweit

Mit dem Update Headwinds hat ARC Raiders zwar seinen Content-Fahrplan für 2026 eingeläutet, doch die Community ist alles andere als zufrieden mit einer der zentralen Neuerungen: der neuen Map-Bedingung Bird City. Diese zeitlich begrenzten Ereignisse sollen eigentlich für Abwechslung sorgen, doch die aktuelle Umsetzung sorgt vielerorts eher für Frust als Spielspaß.

Besonders die festen Zeitfenster, zu denen das Event aktiv ist, stoßen weltweit auf Kritik. Für viele bedeutet das: Sie können gar nicht teilnehmen – obwohl sie gerne würden.

Warum sorgt Bird City für Ärger?

Was stört die Community an der neuen Map-Bedingung? Bird City ist ein zeitlich begrenzter Map-Modifikator, der aktuell nur zu drei bestimmten Uhrzeiten pro Tag aktiv ist: 8–9 Uhr, 16–17 Uhr und 0–1 Uhr (jeweils GMT). Das entspricht in Mitteleuropa den Zeiten 9–10 Uhr, 17–18 Uhr und 1–2 Uhr nachts.

Für Spieler mit einem klassischen 9–17-Job sind diese Zeitfenster kaum nutzbar. Auch in anderen Regionen, etwa Nordamerika oder Asien, passen die Zeiten für viele nicht in den Alltag. Auf Reddit brachte ein Post mit über 1.000 Upvotes die Kritik auf den Punkt:

Ich werde buchstäblich nie an dem Event teilnehmen können.

Die Forderung nach dynamischen Zeitplänen

Welche Lösung wünschen sich die Spieler? Viele fordern, dass Embark Studios einen rotierenden oder dynamischen Zeitplan einführt. So könnten Spieler aus allen Regionen regelmäßig an Events wie Bird City teilnehmen – unabhängig von Zeitzonen oder Arbeitszeiten.

Ein User schlug vor, die Event-Zeiten täglich um eine Stunde zu verschieben. Andere fordern sogar ein globales System, das auf die jeweilige Lokalzeit der Spieler reagiert. Die Entwickler haben sich dazu bisher nicht öffentlich geäußert, aber der Druck wächst.

Weitere Kritik am Headwinds-Update

Was stört die Community sonst noch am neuen Update? Neben dem Bird City-Debakel sorgt auch die neue 1-gegen-3-Spielvariante für Stirnrunzeln. Viele fragen sich, warum Embark ausgerechnet diesen Modus eingeführt hat, obwohl niemand danach verlangt hat.

Hinzu kamen technische Probleme: Zwei Waffen – Kettle und Venator – hatten nach dem Update plötzlich eine niedrigere Feuerrate. Immerhin reagierte das Studio schnell und veröffentlichte einen Hotfix, der das Problem rückgängig machte. Auch das neue, langsamere Loot-System ist umstritten: Laut Entwickler war die bisherige Anzeigegeschwindigkeit ein Bug, die neue Darstellung sei korrekt.

Was ist ARC Raiders überhaupt?

Wie funktioniert das Spielprinzip von ARC Raiders? ARC Raiders ist ein Extraction Shooter mit PvPvE-Elementen, der seit Oktober 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich ist. Du durchstreifst in 30-minütigen Raids die Oberfläche einer postapokalyptischen Welt, sammelst Ressourcen ein und musst lebend wieder zurückkehren. Dabei triffst du nicht nur auf feindliche Maschinen (ARC), sondern auch auf andere Spieler.

Die gesammelte Beute lässt sich verkaufen oder für Crafting und Upgrades nutzen. Das Spiel setzt stark auf Risikomanagement – stirbst du, verlierst du nahezu alles, was du nicht in deinem Safe-Slot transportierst. Durch regelmäßige Events und Map-Modifikatoren wie Bird City soll für Abwechslung gesorgt werden.

Wie könnte Embark die Situation verbessern?

Welche Maßnahmen sind jetzt sinnvoll? Die Community hat bereits viele konstruktive Vorschläge gemacht. Ein rotierender Zeitplan oder eine dynamische Anpassung an regionale Zeitzonen wäre ein logischer erster Schritt. Auch ein permanenter Zugang zu Event-Inhalten im Freispiel-Modus wäre denkbar.

Zudem sollten neue Inhalte besser mit der Community abgestimmt werden. Der 1v3-Modus wirkte auf viele wie eine Entscheidung am Publikum vorbei. Wenn Embark nicht auf das Feedback reagiert, könnte das langfristig dem Vertrauen in das Spiel schaden.

Stimmen aus der Community

Was sagen betroffene Spieler? Die Reaktionen im Netz sind eindeutig – viele fühlen sich ausgeschlossen. Ein User schrieb:

Ich habe schon aufgehört, überhaupt nachzusehen, wann Events laufen. Ich weiß eh, dass ich nicht teilnehmen kann.

Ein anderer kommentierte:

Ich sehe diesen Beschwerde-Post jeden Tag. Und ich hab kein Problem damit – solange es nötig ist.

Das zeigt: Die Beschwerden sind nicht nur laut, sondern auch konstant. Wenn das Studio seine Community ernst nimmt, sollte es zeitnah handeln.

Wie geht es weiter mit ARC Raiders?

Welche Inhalte erwarten uns 2026? Der Headwinds-Patch war erst der Anfang: Embark Studios plant monatliche Updates bis mindestens April 2026. Dabei sollen neue Modi, Events, Waffen und kosmetische Inhalte ins Spiel kommen. Auch über High-End-Raids ohne freie Loadouts wird intern bereits diskutiert.

Ob diese Inhalte die Fans besänftigen, hängt stark davon ab, wie gut Embark künftig auf die Wünsche der Community eingeht. Die Kritik an Bird City ist ein klarer Weckruf.

Wie siehst du das? Hältst du die festen Event-Zeiten für unfair? Oder findest du, dass die Community übertreibt? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare!