007 First Light ist gone gold – Release weiter für 27. Mai 2026 geplant

Das nächste James-Bond-Abenteuer rückt in greifbare Nähe: 007 First Light ist offiziell gold. Damit ist die Basisversion des Action-Adventure-Spiels fertiggestellt und bereit für die Produktion und Auslieferung. Für Fans ist das vor allem ein Signal: Die heiße Phase bis zum Release läuft.

Der Termin bleibt damit fest im Blick: Aktuell ist die Veröffentlichung weiterhin für den 27. Mai 2026 angesetzt. Zwar schließen solche Meilensteine spätere Anpassungen nicht komplett aus, in der Praxis bedeutet gone gold aber meist, dass große Verzögerungen eher unwahrscheinlich werden.

Was gone gold für den Release bedeutet

Was heißt gone gold bei Videospielen? In der Regel markiert der Status den Punkt, an dem die Entwicklung des Hauptspiels abgeschlossen ist. Ab dann geht es vor allem um das Feintuning, die Vorbereitung der Launch-Version und darum, letzte technische Kanten zu glätten.

Das heißt aber nicht, dass ab jetzt alles stillsteht. Gerade bei großen Produktionen sind Updates zum Start üblich, etwa in Form eines Day-One-Patches, der letzte Fehler behebt oder Performance optimiert.

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Wenn du auf einen möglichst runden Start hoffst, ist diese Phase entscheidend: Hier zeigt sich oft, wie schnell ein Team auf Rückmeldungen reagieren kann und wie stabil das Spiel in den ersten Tagen auf den verschiedenen Plattformen läuft.

IO Interactive trommelt für Vorbestellungen

Welche Extras gibt es aktuell für Vorbesteller? Parallel zur gone-gold-Meldung wirbt IO Interactive mit Anreizen für eine Vorbestellung, darunter ein kostenloses Upgrade auf eine Deluxe-Edition bis zum Launch. Zusätzlich sind mehrere kosmetische Inhalte als Bonus genannt.

Zu den aktuell kommunizierten Vorbesteller-Inhalten zählen unter anderem folgende Skins:

Day of the Dead Outfit

Desert Explorer Outfit

Silent Anchor Outfit

Gentleman Operator Outfit

Gleaming Pack Gadget-Skins

Agents Mark Weapon-Skin

Unabhängig davon, wie du zu Vorbestellungen stehst: Wer sowieso am Releasetag einsteigen will, bekommt hier immerhin eine klare Übersicht, welche kosmetischen Goodies direkt zum Start im Paket stecken.

Spielumfang, Genre und erste Eindrücke

Wie lang soll 007 First Light werden? Aktuell wird für einen Durchlauf eine Spielzeit von rund 20 Stunden in Aussicht gestellt. Das klingt nach einer kampagnenfokussierten Länge, die genug Raum für Abwechslung lässt, ohne sich unnötig zu strecken.

Ein Redakteur, der bereits mehrere Stunden anspielen konnte, beschreibt vor allem die Vielfalt der Situationen und die unterschiedlichen Herangehensweisen als Stärke. Gerade bei einem Mix aus Action, Adventure und Stealth kann das den Unterschied machen, ob Missionen nach Schema F ablaufen oder sich wirklich nach Agentenarbeit anfühlen.

Ich kann nicht für das komplette Spiel sprechen, aber das, was ich gespielt habe, hatte extrem viel Abwechslung, sowohl bei dem, was man von Moment zu Moment macht, als auch darin, wie man eine Herausforderung angehen kann. Wenn First Light den Beginn der nächsten Ära der 007-Spiele markiert, ist das Franchise in sehr guten Händen.

Am 27. Mai 2026 wird sich dann zeigen, ob IO Interactive diesen Eindruck über die komplette Spielzeit tragen kann und ob 007 First Light als Startschuss für eine neue Bond-Spielgeneration funktioniert.

Freust du dich auf 007 First Light, und planst du den Einstieg direkt zum Release oder wartest du erst Reviews ab? Schreib es gern in die Kommentare.