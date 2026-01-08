Shroud rechnet mit ARC Raiders ab – Cheater könnten Spiel ruinieren

Der populäre Twitch-Streamer Shroud, bekannt durch seine Karriere in Valorant und Counter-Strike, hat in einem Livestream scharfe Kritik an den Entwicklern von ARC Raiders geäußert. Seine Aussagen zielen auf die wachsende Zahl an Cheatern im Extraction-Shooter ab, die seiner Meinung nach das Spielerlebnis massiv beeinträchtigen. Besonders drastisch: Er unterstellte dem verantwortlichen Studio Embark Studios, aktuell „keine Kontrolle über ihr Spiel“ zu haben.

ARC Raiders wurde am 30. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht und konnte sich seitdem als Überraschungshit etablieren. Der Titel bietet packende PvPvE-Gefechte in einer postapokalyptischen Welt und gewann bei den Game Awards 2025 den Preis für das Beste Multiplayer-Spiel. Trotz seiner Beliebtheit sieht sich das Spiel derzeit massiver Kritik ausgesetzt.

Shrouds Kritik an Embark Studios

Was genau stört Shroud an der aktuellen Situation? Laut dem Streamer ist die Zahl an Cheatern im Spiel inzwischen so hoch, dass faire Matches kaum noch möglich seien. Zwar gesteht er dem Entwicklerteam zu, dass über die Feiertage eine gewisse Verzögerung bei Maßnahmen verständlich sei, doch er stellt klar:

Wenn sich in der nächsten Woche oder zwei nichts ändert, warum sollte man dann überhaupt noch spielen? Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Damit spricht Shroud nicht nur für sich selbst. Auch andere große Namen aus der Streaming-Szene wie TimTheTatman, Cloakzy oder TheBurntPeanut teilen ähnliche Erfahrungen. Zusätzlich zu Cheatern werden sogenannte Streamsniper zu einem immer größeren Problem: Sie verfolgen gezielt Livestreams, um Gegner in Echtzeit aufzufinden und ihnen im Spiel nachzustellen.

Exploit-Probleme und Frust in der Community

Welche weiteren Probleme belasten das Spiel? Neben Cheatern sorgen auch zahlreiche Exploits für Ärger – besonders auf Karten wie Stella Montis, wo sich Spieler durch Glitches außerhalb der Spielfeldgrenzen bewegen und dort andere eliminieren können. Diese unfairen Vorteile untergraben das grundlegende Spielprinzip, bei dem Risiko und Belohnung im Gleichgewicht stehen sollen.

Auch die Spielbalance gerät zunehmend in die Kritik: Bestimmte Waffen wie die Trigger Nade gelten aktuell als übermächtig und prägen das Meta. Viele Fans hatten auf ein Balance-Update gehofft, doch bislang blieb dieses aus. Stattdessen wurde lediglich der Ingame-Store aktualisiert – was für zusätzliche Enttäuschung sorgte.

Embarks Reaktion und Patch-Pläne

Wie will Embark Studios gegen die Probleme vorgehen? Das Studio hat angekündigt, an einem neuen Update zu arbeiten, das unter anderem die Trigger Nade und die Waffe Stitcher abschwächen soll. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es jedoch noch nicht. Üblicherweise erscheinen neue Patches dienstags, was den 13. Januar 2026 als möglichen Termin ins Spiel bringt – aber bisher ist das nicht bestätigt.

Bisher wurden seit dem Release von ARC Raiders bereits sieben größere Patches veröffentlicht. Der letzte – Version 1.7.0 – erschien am 16. Dezember 2025 und konzentrierte sich vor allem auf Bugfixes und Gameplay-Verbesserungen. Dennoch zeigen die aktuellen Diskussionen, dass die Community tiefgreifendere Änderungen erwartet.

Erfolg trotz Krise

Wie steht ARC Raiders aktuell da? Trotz aller Probleme verzeichnet der Titel beeindruckende Zahlen. Laut Alinea Analytics hatte das Spiel am 4. Januar 2026 mit 3,2 Millionen aktiven Nutzern seinen bislang besten Tag. Zudem wurden in nur zwei Monaten über 12 Millionen Exemplare verkauft. Auf Steam liegt die Bindungsrate der Spieler bei bemerkenswerten 91 % – ein Wert, von dem andere Shooter wie Battlefield 6 nur träumen können.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: ARC Raiders bietet ein intensives Extraction-Erlebnis, das sowohl Solo-Spieler als auch kleine Teams anspricht. Die dystopische Welt des Jahres 2180, in der Menschen gegen außerirdische Maschinen ums Überleben kämpfen, ist atmosphärisch dicht inszeniert. Das Spiel nutzt die Unreal Engine 5 und überzeugt mit detaillierter Grafik und dynamischer Action.

Was jetzt passieren muss

Wie kann ARC Raiders seinen Erfolg langfristig sichern? Embark Studios steht jetzt unter Zugzwang: Ohne effektive Anti-Cheat-Maßnahmen, kontinuierliche Balance-Updates und eine stärkere Moderation der Community droht der Titel, trotz seines Potenzials, das Vertrauen vieler treuer Fans zu verlieren.

Shroud selbst glaubt weiterhin an das Spiel – und behauptet sogar, es könnte größer werden als Fortnite, wenn die Entwickler ihre Hausaufgaben machen. Doch ob dieser Optimismus berechtigt ist, hängt nun von den kommenden Wochen ab.

Wie siehst du die Situation in ARC Raiders? Hast du selbst Probleme mit Cheatern oder Balancing erlebt? Teile deine Erfahrungen gern in den Kommentaren!