Fallout 4 – Mod Misery Island jetzt offiziell für Xbox verfügbar

Für Fallout-4-Fans auf Xbox gibt es ab sofort Nachschub, der sich eher wie ein kleines Add-on als wie ein typischer Mod anfühlt: Fallout: Misery Island ist jetzt offiziell auf Xbox-Konsolen verfügbar. Die Mod bringt eine neue Inselregion vor der Küste von Massachusetts ins Spiel und soll mit Dutzenden Stunden an Quests, Erkundung und Beute genau die Lücke füllen, die viele seit Jahren zwischen Fallout 4 und einem noch fernen Fallout 5 spüren.

Möglich wird der Release auf Konsole vor allem durch eine wichtige Neuerung: Bethesda hat kürzlich die maximale Speichergröße für Creations auf Konsolen deutlich erhöht. Auf Xbox Series kann der verfügbare Speicher für Creations jetzt bis zu 100 GB betragen, wodurch große Projekte wie Misery Island überhaupt praktikabel werden.

Großes Mod-Projekt mit DLC-Anspruch

Was ist Fallout: Misery Island auf Xbox? Misery Island ist eine DLC-große Story-Erweiterung für Fallout 4, entwickelt von Tenhats und shreddah4. Ursprünglich erschien die Mod im November 2025 für PC, jetzt folgt die Version für Xbox Series. Inhaltlich geht es auf eine neue Inselgruppe, die früher als Urlaubsziel florierte und inzwischen komplett aus den Fugen geraten ist.

Die Mod ist dabei nicht nur eine neue Landmasse zum Abgrasen, sondern setzt stark auf Environmental Storytelling, versteckte Details und kleine Easter Eggs, die sich auf den realen Ort beziehen, der als Vorlage diente. Auch Dialoge und Hintergrundgeschichten der NPCs sollen das Setting fest in der Fallout-Welt verankern, statt wie ein Fremdkörper zu wirken.

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Wichtig für den Einstieg: Auf Xbox wird das Fallout-4-Far-Harbor-DLC benötigt, um Misery Island überhaupt spielen zu können.

Diese Inhalte stecken in Misery Island

Welche Features bringt die Mod mit? Misery Island kommt mit einer ganzen Palette neuer Systeme, Gegenstände und Aktivitäten. Laut Feature-Liste umfasst das Paket:

Ein detaillierter neuer Worldspace mit 2 voll funktionsfähigen Siedlungen, mehr als 20 Orten, 8 Innenbereichen und vielen kleinen, versteckten Points of Interest auf der Karte

Eigene Waffen, Rüstungen, Kleidung, Nahrung, Schrott und mehr

Einen komplett neuen Radiosender

Eine eigene Pip-Boy-Karte

Zurückkehrende Mechaniken aus älteren Fallout-Teilen, darunter Skill-Checks und Waffenbaupläne

Ein Random-Encounter-System mit klassischen Zufallsbegegnungen aus dem Hauptspiel plus neuen Begegnungen

Eine einzigartige Reisemethode, die euch überhaupt erst auf die Insel bringt

Eine Reihe lore-freundlicher Quests mit optionalen Nebenaufgaben und eigenen Quest-Icon-Animationen

Zusätzlich ist Misery Island als zweiter Teil der Mod-Reihe The Isles Of New England eingeordnet. Wer gerne neue Siedlungen baut, bekommt mit den zwei vollwertigen Siedlungsplätzen außerdem einen handfesten Grund, länger zu bleiben, statt die Insel nur einmal durchzuspielen.

So startet ihr und das solltet ihr vorab wissen

Wann lohnt sich der Trip nach Misery Island? Die Mod ist grundsätzlich frei zugänglich, allerdings empfehlen die Entwickler einen Charakter ab Stufe 25, da das Gebiet je nach Build und Ausrüstung spürbar fordernd sein kann. Wer sich früher rüberwagt, sollte entsprechend vorsichtig planen und genug Heilung, Munition und belastbare Rüstung einpacken.

Erreichbar ist das Gebiet auch über den Commonwealth: Der Zugang liegt nördlich des Boston Airport. Darüber hinaus bringt Misery Island eine eigene Transportmöglichkeit mit, die euch gezielt auf die Insel bringt, statt nur einen simplen Teleport-Klick zu liefern.

Wie seht ihr das: Werdet ihr Misery Island auf Xbox ausprobieren, oder wartet ihr lieber auf das nächste große Fallout-Projekt? Schreibt es in die Kommentare.