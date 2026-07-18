Obsidian strich Fallout-ähnliches RPG – intern als Fallout ohne Namen gehandelt

Bei Obsidian Entertainment ist offenbar ein Projekt in der Schublade gelandet, das sich für viele wie eine Rückkehr zu Fallout: New Vegas angefühlt hätte. Einem aktuellen Insider-Bericht zufolge soll ein intern gestrichenes, postapokalyptisches Rollenspiel so starke Fallout-Vibes gehabt haben, dass es im Xbox-Umfeld zeitweise praktisch als Fallout ohne Namen betrachtet wurde.

Die Information kommt aus einem Update von Jez Corden von Windows Central, der sich auf Quellen aus dem Umfeld der Gespräche beruft. Besonders spannend: Die intensiven Vergleiche sollen bereits kursiert haben, bevor Bethesda offiziell ankündigte, in Zukunft bei einem Fallout-Projekt mit Obsidian zusammenarbeiten zu wollen.

Ein Projekt, das intern wie Fallout wirkte

Worum ging es bei Obsidians gestrichenem RPG? Laut den Aussagen der Insider handelte es sich um ein postapokalyptisches Rollenspiel, das ursprünglich keine direkte Verbindung zur Fallout-Reihe hatte. In der Wahrnehmung einiger Entscheider bei Xbox soll das Spiel aber so sehr nach Fallout ausgesehen und sich so angefühlt haben, dass der Vergleich kaum zu vermeiden war.

Das ging offenbar so weit, dass das Projekt inhaltlich als extrem Fallout-lastig beschrieben wurde. Obsidian ist durch Fallout: New Vegas ohnehin eng mit der Marke verknüpft, und genau diese Erwartungshaltung im Publikum soll dem Projekt zusätzlich eine bestimmte Richtung gegeben haben.

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Parallel dazu soll Obsidian sich bewusst gewesen sein, dass viele Fans seit Jahren hoffen, das Studio möge noch einmal an einem Fallout-Ableger arbeiten. Entsprechend sei das gestrichene Spiel wohl als eine Art geistiger Nachfolger zu New Vegas gedacht gewesen, bevor daraus im Denken der Beteiligten immer stärker ein echter Fallout-Kandidat wurde.

Engine-Frage und der Schatten von Bethesda

Welche Rolle spielten Technik und Zuständigkeiten? Der Bericht nennt auch Diskussionen darüber, welche Technologie die Basis des Projekts hätte werden sollen. Im Raum standen demnach sowohl die Unreal Engine 5 als auch die kommende Creation Engine 3, also die Bethesda-eigene Technologie in ihrer nächsten Iteration.

Allein diese Abwägung ist bemerkenswert, weil sie zeigt, wie nah das Projekt offenbar an die Fallout-DNA herangerückt ist. Während Obsidian in den letzten Jahren eigene Wege gegangen ist, würde die Creation Engine 3 in der Außenwahrnehmung sofort eine direkte Linie zu Bethesdas großen Open-World-RPGs ziehen.

Zudem heißt es, dass das Spiel zunächst nicht als offizieller Fallout-Titel geplant gewesen sei, weil Bethesda-Executive-Producer Todd Howard bei möglichen Kooperationen involviert sein wollte. Das deutet darauf hin, dass die Markenhoheit und die kreative Verantwortung bei Fallout weiterhin ein zentraler Faktor sind, selbst wenn andere Studios perspektivisch an der Reihe mitarbeiten.

Warum das Gerücht Fans von New Vegas aufhorchen lässt

Was bedeutet das für Fallout: New Vegas und die Zukunft der Reihe? Für viele in der Community ist Fallout: New Vegas bis heute der Maßstab dafür, wie stark Rollenspielsysteme, Fraktionen und Konsequenzen im Fallout-Universum verzahnt sein können. Wenn Obsidians gestrichenes Projekt tatsächlich so Fallout-nah war, erklärt das, warum die Hoffnung auf ein modernes New-Vegas-ähnliches Erlebnis immer wieder aufflammt.

Im gleichen Umfeld tauchte zuletzt zudem ein separater Hinweis auf: Eine Spielzeug-Listung von McFarlanes China-Niederlassung soll zwei Figuren aus einer möglichen Fallout: New Vegas Remaster-Reihe aufgeführt haben. Offiziell bestätigt ist dazu bislang nichts, aber die Kombination aus Remaster-Gerüchten und Berichten über ein Fallout-ähnliches Obsidian-Projekt sorgt natürlich für reichlich Gesprächsstoff.

Unterm Strich bleibt vor allem die Erkenntnis: Selbst ein Obsidian-Spiel ohne Fallout-Logo kann offenbar so nah an das Franchise heranrücken, dass intern über grundlegende Weichenstellungen wie Engine und Zusammenarbeit diskutiert wird. Und das macht die Aussicht auf ein zukünftiges Fallout-Projekt mit Obsidian umso spannender.

Hättet ihr lieber ein komplett neues Obsidian-Postapokalypse-RPG gesehen, oder soll das Studio eurer Meinung nach unbedingt wieder offiziell an Fallout arbeiten? Schreibt es gern in die Kommentare.