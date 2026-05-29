Wenige Monate vor dem Release von Grand Theft Auto 6 hat sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick zur Bedeutung von Testwertungen geäußert. Dabei machte der Konzernchef deutlich, dass Rockstar auch beim kommenden Open-World-Blockbuster wieder höchste Qualitätsansprüche verfolgt.

Besonders bemerkenswert: Zelnick verwies ausdrücklich auf die außergewöhnlich hohen Wertungen vergangener Rockstar-Spiele und deutete an, dass man auch bei GTA 6 ähnliche Erwartungen habe.

„Natürlich sind Wertungen wichtig“

Im Gespräch mit The Game Business wurde Zelnick gefragt, welche Rolle professionelle Spieletests heute noch spielen.

Seine Antwort fiel eindeutig aus:

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Natürlich.

Laut dem Take-Two-Chef seien Wertungen heute genauso wichtig wie in der Vergangenheit. Gleichzeitig verwies er auf die außergewöhnliche Historie von Rockstar Games.

Rockstars Wertungen liegen normalerweise im mittleren oder sogar hohen 90er-Bereich. Nicht viele Spiele können das von sich behaupten.

Für Zelnick sei dies vor allem ein Ergebnis des Qualitätsanspruchs des Studios.

GTA 5 und Red Dead Redemption 2 erreichten 97 Punkte

Die Erwartungen an GTA 6 sind entsprechend enorm.

Sowohl Grand Theft Auto V als auch Red Dead Redemption 2 erreichten auf Metacritic einen Wert von 97 Punkten und gehören damit zu den bestbewerteten Spielen aller Zeiten.

Sollte GTA 6 ähnliche Werte erzielen, würde das Spiel erneut in die absolute Spitzengruppe der Branche aufsteigen.

Werden perfekte Wertungen heute schwieriger?

Ganz so einfach könnte es laut Branchenbeobachtern allerdings nicht werden.

Dan Dawkins, Content Director bei Future und Betreiber des GTA-6-O’Clock-Podcasts, glaubt, dass sich das Medienumfeld seit GTA 5 grundlegend verändert hat.

Während Rockstar früher deutlich stärker kontrollieren konnte, welche Journalisten frühzeitig Zugang zu einem Spiel erhalten, seien heute soziale Netzwerke, Influencer, YouTube und Community-Plattformen wesentlich einflussreicher geworden.

Dawkins geht deshalb davon aus, dass GTA 6 von Beginn an auch kritische Stimmen erhalten wird – unabhängig von der tatsächlichen Qualität des Spiels.

Professionelle Reviews verlieren an Bedeutung

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch neue Daten der Entertainment Software Association (ESA).

Demnach greifen viele Spieler mittlerweile auf andere Informationsquellen zurück, wenn sie sich für ein neues Spiel interessieren.

Offizielle Trailer, Nutzerbewertungen, Social-Media-Beiträge, Gameplay-Videos und Empfehlungen von Freunden spielen inzwischen oft eine größere Rolle als klassische Testberichte. Laut den vorliegenden Zahlen lesen oder schauen nur 42 Prozent der Spieler gelegentlich professionelle Reviews, während andere Informationsquellen teilweise deutlich häufiger genutzt werden.

GTA 6 dürfte trotzdem unter besonderer Beobachtung stehen

Trotz dieser Entwicklung dürfte kaum ein Spiel der vergangenen Jahre so intensiv analysiert werden wie GTA 6.

Nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit, mehreren Trailern und enormen Erwartungen wird praktisch jedes Detail des Spiels unter die Lupe genommen werden. Entsprechend groß ist auch der Druck auf Rockstar Games.

Dass Strauss Zelnick öffentlich auf die bisherigen Metacritic-Erfolge von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 verweist, zeigt jedoch, wie viel Vertrauen der Publisher weiterhin in das Studio setzt.

Red Dead Redemption 2 verkauft sich weiter hervorragend

Im selben Interview sprach Zelnick außerdem über den anhaltenden Erfolg von Red Dead Redemption 2.

Das Western-Epos habe inzwischen rund 85 Millionen Spieler weltweit erreicht und zuletzt sogar sein stärkstes Verkaufsjahr seit dem ursprünglichen Release erlebt. Einen direkten Zusammenhang mit der Vorfreude auf GTA 6 sieht Zelnick allerdings nicht. Stattdessen verweist er auf die besonders loyale Community von Rockstar-Spielen.