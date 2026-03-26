Crimson Desert verkauft sich 3 Millionen Mal – Pearl Abyss Aktie steigt

Pearl Abyss erlebt nach dem turbulenten Start von Crimson Desert ein Comeback an der Börse. Nachdem der Publisher und Entwickler neue Verkaufszahlen veröffentlicht hat, reagierte der Markt deutlich: Die Aktie legte am 25. März 2026 um 27,76 Prozent zu. Auslöser war die Nachricht, dass sich Crimson Desert in der ersten Woche nach Release über drei Millionen Mal verkauft hat.

Die Entwicklung ist bemerkenswert, weil der Launch des Open-World-Action-RPGs zunächst nicht nur Begeisterung auslöste. Trotz großer Aufmerksamkeit und starker Präsenz in den Stores war die Stimmung in der Community anfangs eher gespalten, was sich zuvor auch im Kursverlauf bemerkbar gemacht hatte.

Börsenreaktion auf die neuen Verkaufszahlen

Was steckt hinter dem Kursanstieg von Pearl Abyss? Der kräftige Sprung hängt direkt mit dem gemeldeten kommerziellen Erfolg zusammen: Crimson Desert soll bereits am ersten Tag zwei Millionen Kopien abgesetzt haben und in Woche eins dann die Marke von drei Millionen überschritten haben. Für Investoren ist das ein klares Signal, dass das Spiel trotz holpriger Diskussionen ein massiver Umsatztreiber ist.

Zum Vergleich: Noch vor dem Release hatte die Stimmung am Markt einen Dämpfer bekommen, nachdem sich die Erwartungshaltung mit Blick auf Reviews und Vorabkritik eingetrübt hatte. In diesem Umfeld fiel die Aktie laut den vorliegenden Zahlen im Vorfeld um 29,88 Prozent, und direkt nach Veröffentlichung ging es am Folgetag nochmals um 9,78 Prozent nach unten. Der aktuelle Anstieg gleicht diese Verluste zwar nicht vollständig aus, zeigt aber, dass sich die Bewertung nun stärker an den realen Verkaufszahlen orientiert.

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Auch die Steam-Daten unterstreichen die Wucht des Starts: Zum Release erreichte Crimson Desert einen Peak von 248.530 gleichzeitig aktiven Nutzern. Das passt zum Bild eines Titels, der zwar polarisiert, aber sichtbar Reichweite und Kaufinteresse erzeugt.

Warum sich die Stimmung rund um Crimson Desert spürbar gedreht hat

Warum steigen die Bewertungen auf Steam trotz Kritik am Spiel? Ein zentraler Punkt ist die Nacharbeit nach dem Launch. Pearl Abyss hat mehrere der häufigsten Beschwerden adressiert und konkrete Verbesserungen ausgerollt. Das hat nicht nur die Bedienbarkeit erhöht, sondern offenbar auch das Vertrauen gestärkt, dass das Team langfristig dranbleibt.

Zu den bislang genannten Änderungen zählen:

verbessertes Schnellreisen

angepasste Steuerung

privater Lagerraum in den Unterkünften von Hernand sowie im Lager auf dem Heulenden Hügel

Gleichzeitig haben neue Käufer inzwischen ein klareres Bild davon, was Crimson Desert eigentlich sein will. Wer eine Story-Offensive oder einen außergewöhnlich geschriebenen Protagonisten erwartet, dürfte weiterhin eher kühl bleiben. Wer aber eine große, offene Welt mit vielen Aufgaben und einem Gameplay-Loop sucht, der stark über Erkundung und Action trägt, findet hier eher das passende Paket.

Auch das Versprechen, weiter zu optimieren und Systeme auszubalancieren, trägt zur Stabilisierung bei. Laut den Informationen wurden zuletzt unter anderem Bosse neu ausbalanciert und dringende Bugs behoben, was in der Community als Schritt in die richtige Richtung ankam.

Kontroversen und technische Baustellen bleiben ein Thema

Welche Probleme sorgen weiterhin für Diskussionen? Trotz der positiven Verkaufsstory ist Crimson Desert nicht frei von Reibungspunkten. Besonders prominent: Das Spiel unterstützt derzeit keine Intel-Arc-Grafikkarten, betroffenen Käufern wurden Rückerstattungen angeboten, falls der Titel auf der eigenen Hardware nicht läuft. Pearl Abyss hat zudem angekündigt, Intel-GPU-Support nachzuliefern.

Dazu kommt eine Debatte um den Einsatz nicht offengelegter KI bei einigen Gemälden im Spiel. In der Community wurde diskutiert, ob es sich um Platzhalter-Assets gehandelt haben könnte und wie relevant das Thema angesichts des restlichen Contents ist. Unterm Strich bleibt es aber ein weiterer Punkt, der zeigt, wie genau Crimson Desert aktuell beobachtet wird.

Fest steht: Nach rund sieben Jahren Entwicklung und einem Budget von über 100 Millionen US-Dollar wirkt Pearl Abyss nicht so, als würde man das Projekt schnell abhaken. Auch weil Crimson Desert bewusst als Offline-Singleplayer-Erlebnis positioniert ist, dürfte es in den kommenden Monaten vor allem auf Updates ankommen, die Technik, Komfort und Balance weiter nachschärfen.

Wie ist dein Eindruck von Crimson Desert nach den ersten Updates: Hat sich das Spiel für dich spürbar verbessert, oder wartest du lieber noch ab? Schreib es gern in die Kommentare.