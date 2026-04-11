Borderlands Mobile – Datumstrick soll XP, Loot und Battle Pass beschleunigen

Borderlands Mobile ist erst seit dem 9. April 2026 unangekündigt im Apple App Store aufgetaucht, da sorgt ein erster Trick bereits für Diskussionen in der Community. In einem Beitrag auf Reddit beschreibt ein Nutzer, wie sich mit einem kleinen Eingriff deutlich schneller Erfahrungspunkte und Beute abgreifen lassen sollen. Besonders brisant: Der Kniff wirkt offenbar so, als würde er Inhalte freischalten, die eigentlich zeitlich gestaffelt sind.

Damit trifft das Mobile-Spin-off einen Nerv, denn nach Borderlands 4 ist es rund um die Reihe zuletzt etwas ruhiger geworden. Umso auffälliger, dass Borderlands Mobile nicht nur überraschend veröffentlicht wurde, sondern jetzt auch schon mit einem Exploit Schlagzeilen macht, der Progression massiv beschleunigen kann.

Der Date-Change-Trick und was er auslöst

Wie funktioniert der Borderlands-Mobile-Exploit? Laut dem Reddit-Post soll es reichen, das Datum des iPhones manuell umzustellen, um an zeitlich gesperrte Inhalte zu kommen. Konkret geht es dabei um gated Content, darunter wohl auch Vaughns Abenteuer, der normalerweise erst später im Live-Zeitplan auftauchen würde.

Wer diese Inhalte früher erreicht, kann nach Aussagen aus der Diskussion nicht nur schneller leveln, sondern auch mehr Ingame-Geld und eine erhöhte Chance auf starke Drops mitnehmen. In der Praxis bedeutet das: XP-Farming, schnelleres Loot-Grinding und ein deutlich steilerer Fortschritt, als ihn das Spiel im normalen Ablauf vorsieht.

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Spannend ist auch der Nebeneffekt für das Battle-Pass-System. Der Trick soll es ermöglichen, den Battle Pass wesentlich schneller zu maximieren, weil Aufgaben, Belohnungen und Progression durch den vorgezogenen Content häufiger und effizienter abgearbeitet werden können.

Community-Reaktionen und mögliche Folgen für die Testphase

Warum sorgt der Trick für Ärger in der Community? In den Diskussionen auf Reddit prallen zwei Lager aufeinander: Die einen feiern den Turbo-Fortschritt, die anderen sehen einen klaren Fairness-Bruch. Gerade wenn spätere Versionen stärker auf langfristige Motivation ausgelegt sind, kann ein solcher Exploit dafür sorgen, dass ein Teil der Community deutlich früher an Builds, Legendaries und Ressourcen kommt, während andere regulär grinden.

Zusätzlich gibt es Hinweise darauf, dass Borderlands Mobile aktuell eher wie eine Testversion wirkt. Ein Redditor berichtet, dass beim Umstellen des Datums auf den 29. April 2026 ein Hinweis auftauchen soll, wonach die Beta an diesem Tag endet. Das würde erklären, warum der Release ohne große Ankündigung kam und warum noch nicht alle Systeme final wirken.

Bislang fehlt dem Mobile-Ableger außerdem ein entscheidendes Feature: Multiplayer ist aktuell nicht enthalten. Sollte Borderlands Mobile später einen kompetitiven Modus oder irgendeine Form von Online-Vergleich bekommen, dürfte ein Datum-Exploit noch stärker ins Gewicht fallen. Entsprechend wahrscheinlich ist, dass solche Schlupflöcher spätestens mit einer größeren Veröffentlichung geschlossen werden.

Was als Nächstes für Borderlands Mobile wichtig wird

Welche Richtung könnte Borderlands Mobile einschlagen? Im Moment wirkt das Spiel wie ein kompakter Borderlands-Ableger für zwischendurch, der Gunplay und Optik der Reihe auf das Smartphone bringt. Damit das langfristig trägt, braucht es aber mehr als nur schnelles Looten: neue Modi, saubere Progression und ein klarer Content-Fahrplan wären entscheidend, damit sich die Jagd nach immer besseren Waffen auch über Wochen hinweg lohnt.

Ob Borderlands Mobile am Ende eher auf eine starke Story-Erfahrung setzt oder mit zusätzlichen Spielmodi und später vielleicht sogar Online-Features erweitert wird, bleibt offen. Klar ist nur: Wenn ein so einfacher Date-Change schon jetzt XP und Loot aushebelt, wird 2K das Thema Balance und Zugangsbeschränkungen sehr genau anschauen müssen, bevor eine größere Version ausgerollt wird.

Wie stehst du zu solchen Tricks: harmloser Shortcut in einer Testphase oder unfairer Exploit, der schnell gepatcht werden sollte? Schreib deine Meinung in die Kommentare.