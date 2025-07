Mad Moxxi erobert Fortnite – Neue Borderlands-Skin jetzt erhältlich!

Fortnite-Fans dürfen sich freuen, denn nach sechs Jahren bringt Epic Games endlich eine neue Borderlands-Skin in das beliebte Battle Royale. Diese Ankündigung markiert die Rückkehr einer beliebten Kooperation, die erstmals mit dem Psycho Bandit ins Leben gerufen wurde. Dieser war seit seinem Debüt 20 Mal im Item-Shop verfügbar. Nun kommt ein zweiter Charakter aus dem Borderlands-Universum hinzu, und das passend zum bevorstehenden Release von Borderlands 4 im September 2026.

Mad Moxxi betritt die Fortnite-Bühne

Wer ist die neue Borderlands-Skin in Fortnite? Die Rede ist von der beliebten Mad Moxxi. Diese Figur hat in jedem Borderlands-Titel ihren Auftritt und wird auch im vierten Teil eine Schlüsselrolle spielen. Jetzt kannst du sie auch in Fortnite spielen, was für Borderlands-Charaktere eine Seltenheit ist. Das Mad Moxxi Bundle ist dabei kein gewöhnliches Skin-Paket. Es enthält neben der Mad Moxxi-Skin auch den Moxxi’s Tip Jar Back Bling und die Underdome Megaphone Spitzhacke.

Ein besonderes Highlight: Die Mad Moxxi-Skin kommt mit einem Shader-off-Variante. Damit kannst du deine Kreativität in Fortnite noch freier entfalten und deinen persönlichen Stil hervorheben.

Exklusive Vorbesteller-Boni

Welche Boni gibt es für Vorbestellungen von Borderlands 4? Wenn du Borderlands 4 im Epic Games Store vorbestellst, erhältst du nicht nur das Mad Moxxi Bundle in Fortnite, sondern auch das Gilded Glory Pack. Dieses umfasst ein Vault Hunter-Skin, eine Waffen-Skin und eine ECHO-4-Drohnen-Skin. Zusammen mit dem Fortnite-Bundle erhältst du somit eine beeindruckende Sammlung an Inhalten.

Zudem bietet der Epic Games Store eine Rückerstattung von 20% in Epic Rewards, wenn du das Spiel dort für 69,99 € vorbestellst. Das ist ein attraktives Angebot für alle, die das Spiel erwerben möchten.

Verfügbarkeit und die Rückkehr des Psycho Bandit

Wie lange ist das Mad Moxxi Bundle verfügbar? Du solltest beachten, dass das Bundle nur bis zum 12. September 2026 um 23:59 Uhr ET erworben werden kann. Bei einem Rücktritt von der Vorbestellung wird das Fortnite-Bundle automatisch entfernt. Es wird jedoch erwartet, dass die Mad Moxxi-Skin Ende September 2025 im Item-Shop erscheint, was bedeutet, dass du bald noch mehr Möglichkeiten haben wirst, sie zu erwerben.

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr der Psycho Bandit-Skin, die nach 1.794 Tagen Abwesenheit nun wieder im Spiel auftaucht. Seitdem ist sie 12 Mal im Shop gewesen und war zuletzt am 6. Juli 2025 verfügbar. Es ist wahrscheinlich, dass sie zusammen mit Mad Moxxi wieder verfügbar sein wird, um das Interesse zu steigern.

Einzigartige Sammlerstücke und zukünftige Kollaborationen

Gibt es noch weitere Borderlands-Inhalte in Fortnite? Beide Bundles enthalten eine Spitzhacke, eine Skin und ein Back Bling, aber bislang gibt es keinen Emote oder Gleiter aus dem Borderlands-Universum in Fortnite. Doch mit den laufenden Kooperationen könnte Epic Games bald weitere Inhalte einführen, insbesondere wenn Borderlands 4 nächsten Herbst erscheint.

Die Vorfreude auf die neuen Inhalte ist groß, und es bleibt spannend zu sehen, welche weiteren Überraschungen Epic Games für die Fortnite-Community bereithält.

Was hältst du von der Rückkehr der Borderlands-Inhalte in Fortnite? Teile deine Meinung in den Kommentaren!